Pólvora e infiernitos

LOS PRIISTAS Y LA REELECCIÓN: QUIÉN SÍ Y QUIÉN NO

CORTE DE CAJA. Con la novedad de que es altamente probable que en el PRI sean más los diputados locales que decidan no reelegirse que los que quieran la ratificación en el cargo.

FRESQUECITO. Al corte de anoche, en el Instituto Estatal Electoral sólo habían ingresado tres cartas de aviso de reelección de igual número de legisladores tricolores, todas ellas mujeres.

SÍ QUIEREN. Se trata de Arcelia González, la única que ganó en el PRI Guanajuato un distrito de mayoría en lo local; ‘Lupita’ Velázquez quien ganó repechaje tras competir en el distrito con cabecera en San Francisco del Rincón y ser una de las mejores segundos lugares y Luz Elena Govea quien entró por la vía plurinominal.

YA DIJO NO. Como es sabido, el dirigente estatal tricolor, Santiago García López, ya dijo que él no buscaría la reelección. Que se dedicará de lleno a preparar el proceso como dirigente estatal, aunque no lo descarte, quedará siempre abierta la posibilidad de una ‘pluri’ federal.

SALTO CON RIESGO. Del resto de los diputados locales tricolores, Irma Leticia González apunta para buscar una candidatura a una curul federal mientras que sus compañeros Lorenzo Chávez Salazar y Jorge de la Cruz quieren ser alcaldes de Yuriria y Celaya, seguramente.

CUESTA ARRIBA. A ambos les gustan las emociones fuertes porque en ninguno de los dos municipios gobierna el PRI (en el primero lo hace el Verde y en el segundo, el PAN).

AQUELLOS TIEMPOS. El panorama de hecho pinta más complicado para Jorge de la Cruz, no sólo por el grado de dificultad de doblegar al PAN que no perdió hace tres años pese a la mala administración de Rubí Laura López, sino porque para el joven diputado no será nada sencillo conseguir la candidatura.

CALLADO. Finalmente, el que no ha dicho ni pío sobre sus aspiraciones es el coordinador de la bancada tricolor, Rigoberto Paredes, quien ya recorrió la milla en política. ¿Será cierto que está pensando seriamente la opción del retiro?

PUESTOS. De los 10 alcaldes priistas, hasta ayer, sólo Alberto Vargas de Jaral del Progreso y Gonzalo González de Apaseo el Grande habían levantado la mano para la reelección.

HUMBERTO ANDRADE AL CEN: ¿POR LANA O CLEMENCIA?

REPUESTO. Cuando apenas está apuntando las placas del tranvía marquista que lo arrolló el pasado viernes en el Consejo Estatal del PAN con el madruguete para imponer el método de designación como el favorito para definir el candidato a la gubernatura, Humberto Andrade Quesada se apersonó ayer en el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul.

TERRITORIO COMANCHE. Y ni modo que vaya a que le soben el chipote o a quejarse de que le echaron a andar la cargada porque Andrade sabe más que nadie que en el CEN despacha un aliado del gobernador, quien se dice, está totalmente pactado con él para 2018.

DINEROS. Puede ser también que haya tratado asuntos de trámite o también, temas monetarios. No hay que olvidar que el PAN Guanajuato está pagando en abonos nada facilitos la multota que le aplicó la autoridad electoral por insuficiencias en la gestión anterior.

COLATERAL. El punto es que el PAN Guanajuato ya comienza a resentir los efectos de la disminución de presupuesto justo cuando está por comenzar el proceso electoral.

MÁS VALE. Es por ello que seguramente, Andrade y compañía anhelan que todo lo que ha comprometido con demagogia infinita su líder nacional de devolución de prerrogativas sea pura palabrería. El PAN Guanajuato no está ahorita para ponerse digno con la lana.

OTRA DE ENCUESTAS….

EN PROCESO. Entre los panistas guanajuatenses anda muy agitado el avispero futurista. De unos días a la fecha, los militantes, son encuestados vía telefónica sobre sus preferencias de candidato a la gubernatura.

SEXTETO. En el menú se incluyen seis nombres, los ya conocidos de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, exsecretario de Desarrollo Social y Humano, y el senador Fernando Torres Graciano. A ellos se agrega al exsenador Luis Alberto Villarreal, el síndico leonés Carlos Medina Plascencia, el presidente del Consejo del Iplaneg, Eduardo Sojo Garza, y el dirigente estatal panista, Humberto Andrade Quesada.

DETALLES. Una encuesta que se dirige sólo a militantes y que, según algunos testimonios, podría ser de una empresa regiomontana a juzgar por la LADA que aparece en los teléfonos.

LA PICHADA. En la batería de preguntas, destaca una pregunta que versa sobre el programa Impulso, el mismísimo que catapultó al personaje, ave de tempestades en Acción Nacional.

LA DEL ESTRIBO…

“Ojalá el PRI siga como está, lavándose la cara, quitándose lo sucio y la mugre de su cara, convirtiéndose en un PRI más ciudadano, un PRI menos corrupto, un PRI más a favor de México. Porque el PRI ha aportado a México por décadas y lo sigue haciendo”.

“Cuando todo está mal y todo está complicado, el PRI es una garantía. Así que yo me quedo con esas dos fórmulas. Con la del PRI que como operó en el Estado de México y logró sacar adelante esa elección”.

Las frases son del expresidente Vicente Fox Quesada que un día dice ‘Anímate Miguel’ y al siguiente le echa porras a su otrora odiado PRI. Él sigue doblegando nuestra capacidad de sorpresa.

A CINCO AÑOS DEL GABINETE BARBARISTA

“Un gabinete muy presentable, que cualquier presidente estaría muy orgulloso de tenerlo. Son personas que quieren servir a su ciudad con una gran mística de servicio”.

Esas eran las palabras con las que Bárbara Botello Santibáñez presentaba hace exactamente cinco años a los integrantes de su gabinete en donde destacaban dos cosas por encima de todo: la designación de Miguel Pizarro Arzate como secretario de Seguridad y la ausencia de mujeres en el equipo de colaboradores de la primera alcaldesa en la historia de León.

Lo del general Pizarro era percibido como una grata sorpresa y bien recibido en términos generales. Este personaje había sido el secretario de Seguridad de la administración de Juan Manuel Oliva, lo que además se significaba como un gesto peculiar en Botello que se había distinguido por ser una de las más férreas críticas del exgobernador.

Lo de la ausencia de mujeres fue una de las primeras contradicciones desde el gobierno en alguien que justamente había roto paradigmas al sobreponerse y triunfar electoralmente en una sociedad conservadora.

Más allá de esos detalles, Botello hizo lo que cualquier gobernante. Respetó los espacios para sus colaboradores históricos: Martín Ortiz como secretario del Ayuntamiento; Salvador Ramírez Argote en la Secretaría Particular.

Priistas históricos que tenían su premio en la burocracia como Adolfo Aranda y Octavio Villasana. La cuota del Partido Verde bien definida con Fidel García, Amílcar López, Ignacio Noriega y Óscar Pons además de Roberto Pesquera y José Martínez quienes a la postre se convertirían en sinónimo de polémica.

Botello Santibáñez ejercía así su derecho a equivocarse. Ese que asumen todos los gobernantes cuando nombran a sus colaboradores. Botello había levantado una gran expectativa tras la forma contundente en que venció al PAN en los comicios.

Una hazaña que vivía su clímax hace un quinquenio y que, lamentablemente, poco a poco fue tirando por la borda la propia Botello que no supo amalgamar un buen equipo de colaboradores en la consumación de la alternancia en esta ciudad.

IEEG Y EL PROCESO CONTRA DIEGO:

EN MAL MOMENTO, EL TRANCAZO

Mal parado queda el Instituto Estatal Electoral con la devolución del expediente que le hace el Tribunal Estatal Electoral para que rehaga parte del procedimiento de sanción que hizo aquél órgano a partir de las denuncias de PRI, Verde y Morena en contra del exsecretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Y también en el peor de los mundos queda el delfín del gobernador Miguel Márquez, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que es sacado del ostracismo mediático en el que obligadamente se encuentra para ponerlo otra vez en calidad de piñata.

La redacción de la resolución del Tribunal Estatal Electoral, encabezado por Ignacio Cruz Puga es implacable porque habla de omisiones y deficiencias en la integración del expediente así como violaciones a los requisitos y reglas en la tramitación del procedimiento especial sancionador.

El presidente del Consejo del Instituto Estatal Electoral, Mauricio Guzmán Yáñez, reaccionó ante esa resolución. Dijo que el documento no acusa de deficiencias en el proceso ni declara ilegales las pruebas u ordena hacer una investigación adicional. Y en efecto, el fallo se centra en señalar las fallas en la audiencia.

El problema para el IEEG es que no es un buen debut de cara al proceso electoral 2018 que tenga que rehacer una parte de un expediente de sanción. Y más cuando se trata de uno que busca castigar al precandidato del oficialismo panista.

Grandes o pequeñas, hay fallas en el proceso y eso siembra la suspicacia. Y de manera colateral, Rodríguez Vallejo resulta damnificado. Resulta que a partir de su accidentada salida del gabinete estatal, ha optado por un bajo perfil.

Mala señal si cuando su nombre vuelve a las primeras planas de los medios es para ponerse otra vez en el ojo del huracán. Ese tipo de ruido externo se agrega al que ya se genera en su partido por el madruguete del pasado miércoles.

No es un dato menor que en este proceso, el IEEG haya cambiado de titular de la Unidad Ejecutiva Jurídica en por lo menos una ocasión. La inestabilidad tampoco es un buen síntoma.

Un dato adicional, el magistrado Cruz Puga está a punto de concluir su período como integrante del Tribunal Electoral. Sus malquerientes que dicen que como despedida no quiso meterse en broncas y pateó el bote. Quizá le toque a otro resolverlo.