Pólvora e infiernitos

SEGURO POPULAR: LA ESPERANZA Y LAS LETRAS CHIQUITAS

OBSTÁCULOS. La declaración esperanzadora del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de que Guanajuato podía ver cristalizado su deseo de conservar su sistema de salud estatal tiene sus asegunes pese a que siempre será la salida más viable antes de entregar todo al Instituto de Salud para el Bienestar.

HÁGASE SU VOLUNTAD. La administración estatal, puede firmar con la Federación un convenio y mantener el control del llamado Seguro Popular pero quedará a expensas de la voluntad y eventual discrecionalidad del gobierno federal a la hora de que se envíen los recursos de los ramos 23 y 22 según explicó el diputado federal Ector Jaime Ramírez Barba.

VARIABLE. Es una especulación partidista pero que tiene sus ángulos interesantes. De entrada, el INSABI ya no tendrá cobertura para ciertas enfermedades que el Seguro Popular sí abarcaba.

SU RETO. Falta todavía que la minuta que marca el nacimiento del INSABI, pase por el senado pero no tendrá cambios muy sustanciales a decir de los que saben. El gobierno de Guanajuato y en particular, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz tendrán que ser muy asertivos en la toma de decisiones en los meses en los que se dé la transición.

A VER SI COMO RONCAN… Este funcionario que es por mucho, uno de los más confiables de la administración estatal, tendrá su prueba de fuego. Se trata de un desafío que pondrá a prueba si realmente Guanajuato tiene patas para gallo para combatir en el terreno de los hechos el centralismo y la concentración de poder en el gobierno central.

VIOLENCIA DIGITAL: EL GOLPE DE REALIDAD

ATERRIZAJE FORZOSO. Ahora que irrumpió en el escenario cotidiano la ley que castiga la violencia digital, han quedado al descubierto algunas insuficiencias, debilidades o situaciones que por falta de uso estaban escondidas en la Fiscalía General.

POSTURA. Uno de esos temas es la falta de una policía cibernética sólida y con capacidad de investigación. Así lo dice la presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia Denisse García Muñoz Ledo, la principal promotora de esa ley que hoy enfrenta ese difícil paso del debut frente a la realidad.

CONTRA CORRIENTE. La violencia digital representa un desafío peculiar para la autoridad porque normalmente quienes atacan a sus víctimas lo hacen desde el anonimato que les proporciona la creación de cuentas falsas en redes sociales. Eso, de entrada, dificulta la identificación de presuntos agresores y exige una preparación especial de quienes hacen la investigación.

EN CONCRETO. Ese balón está en la cancha del Fiscal Carlos Zamarripa y no en la de Alvar Cabeza de Vaca. Esta semana la diputada anunció que ya se había judicializado el primer caso, es decir ya se vinculó a proceso al presunto agresor que en este caso concreto se identificaba plenamente en redes según la legisladora.

LÍMITES. Sin embargo, no es el común denominador. Otro problema que están encontrando en las primeras denuncias es que la conciliación entre víctimas y agresores no parece ser una de las mejores alternativas.

LA UTILIDAD. Y aquí más que la necesidad de ajustar leyes, lo primordial es fortalecer acciones y presupuestos desde el poder ejecutivo. No hay ninguna duda de que la violencia digital es un delito que está entre nosotros vivo, presente y actuante. No puede quedar como una estrella más en lo legislativo que no se puede llevar a la práctica.

LA DEL ESTRIBO….

Al 31 de enero de 2020, todos los partidos políticos de México deben tener su padrón de militantes bien aceitado y actualizado. Esto es, que todos los que aparezcan en su respectivo padrón tendrán que refrendar o desmentir su pertenencia a cada organización.

Por eso, ya partidos como el PRI y el PAN se pusieron las pilas y lo actualizaron. Morena que es la primera fuerza en el país, metida en los líos que ya todos conocen, está con los dedos en la puerta.

Quedan 3 meses y ellos siguen arreglando berrinches internos. El gran problema es que hay una multa que determinó el Instituto Nacional de Elecciones de 44 mil pesos, sí, 44 mil pesos por cada persona que denuncie y compruebe que lo metieron a un partido sin su consentimiento.

PAN: EL BRONX EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Hace exactamente 8 años, comenzaban las hostilidades en la batalla por la candidatura panista a gobernador.

En el arrancadero estaban además de Miguel Márquez, Angel Córdova, Ricardo Torres Origel y Gerardo Mosqueda quien se había incorporado desde el arranque.

Córdova era el opositor natural al candidato del oficialismo. Torres Origel y Mosqueda demostraban la fractura de Márquez con el Yunque, en ese momento.

Córdova Villalobos había armado desde meses antes, un discurso en donde la principal demanda era la cancha pareja para todos los contendientes. Torres Origel tenía mucho más tiempo de ser un ácido crítico de Márquez y su carácter de delfín en Guanajuato.

Gerardo Mosqueda por su parte tenía una rebeldía incipiente que databa de su accidentada salida del gobierno un mes antes que implicó un rompimiento “por encimita” con Juan Manuel Oliva.

Era el famoso TUCOMM (Todos Unidos contra Miguel Márquez) que se incubaba en aquel noviembre de 2011, fracasó estrepitosamente con el paso de las semanas.

Cinco años después, en 2016 Luis Alberto Villarreal y Rafael Moreno Valle tejían una alianza rumbo a 2018 pero no se mostraban como críticos implacables ni de Ricardo Anaya ni de Diego Sinhue o de Miguel Márquez.

Este último en lo particular, se supo distanciar a tiempo de Ricardo Sheffield y Angel Córdova, originales en el Pacto de la Loma que también sumó a Javier Usabiaga.

Villarreal se sentó a negociar con Márquez primero y luego con Diego Sinhue quienes no hicieron olas con los antecedentes del ahora alcalde de San Miguel de Allende que no era bien visto por Ricardo Anaya.

Tan no lo vio bien que lo vetaron para ser diputado federal y obligaron a que hiciera cambalache con su hermano Ricardo Villarreal que originalmente iba por la reelección en esa ciudad.

La moraleja en el Bronx panista: cuando quieren ser críticos frontales sin margen para negociar terminarán sin espacios y víctimas del oficialismo implacable como ocurrió con Córdova y Sheffield quienes no tuvieron premios de consolación.

Villarreal sí negoció y tuvo espacios para él y los suyos.

MORENA: FUEGO AMIGO MATA CONTRAPESO

Pues sí, a menos que la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky diga otra cosa, Alma Alcaraz Hernández se queda en el cargo hasta nuevo aviso mientras sus adversarios internos que ya se frotaban las manos para la sucesión se van a quedar con las ganas.

La elección de Morena fue suspendida por el Tribunal Federal y el padrón descalificado. Triunfo redondo para ambas.

Eso puede ser algo positivo para el sectarismo y el divisionismo que ha distinguido a este partido en su corta historia pero no representa una buena noticia para la competencia política en general que precisa de una oposición sólida y con alternativas y en Guanajuato hoy parece estar débil y dispersa.

Y es que, así como a nivel nacional, la 4T no parece tener un contrapeso sólido en ninguno de los partidos sobrevivientes, en Guanajuato ese síndrome le afecta a los morenistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene un equivalente a lo que él era hace algunos años para el régimen priista. El PAN como partido es el tuerto en tierra de ciegos pero sin figuras que despunten. El PRI de Alejandro Moreno todavía no pinta y párele de contar.

Y en Guanajuato, Morena parece autoinmolarse porque sus pleitos internos han destacado a últimas fechas por encima de la beligerancia de sus líderes que no tienen reparo ni pudor para darse hasta con la cubeta.

Y no es que este partido abandone ese derecho al pataleo que le corresponde. Pero sus críticas al panismo gobernante languidecen frente a la guerra abierta entre sus 2 tribus en donde destaca la embestida que se cierne contra Ernesto Prieto, el hijo del fundador del partido en el estado.

Sobre él pesa una sanción de 6 meses de suspensión de derechos que sigue litigando en tribunales pero lo que se sabe es que vienen más en su contra y que apenas salga de un embrollo le van a sacar otro proceso.

Esto, por supuesto distrae a los dirigentes de Morena de la atención a su adversario político natural. La pugna de 2 grupos en Morena es abierta y contaminó un poco lo que sucede en la bancada en el Congreso local por más que Raúl Márquez Albo se haya mostrado sereno y no compre las broncas que su mentor político Ricardo Sheffield tiene con Prieto.

Sin que ello represente que Raúl Márquez sea un coordinador obsequioso, para el PAN resulta más conveniente que esté él a que lo haga el arrebatado Prieto y que en la presidencia de la mesa directiva esté la también neomorenista, María del Carmen Vaca.

Con un Prieto intermitente hasta para asistir a sus comisiones y una fracción en la que nadie ha mostrado querer tener patas para gallo, la segunda fuerza política naufraga en la intrascendencia.

Alma Alcaraz seguramente durará unos meses más en el cargo y preparará todo para que su tribu se mantenga.

Comentarios

Comentarios