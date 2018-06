Pólvora e infiernitos

EL DEBATE LEONÉS: HÉCTOR, A AGUANTAR VARA

SEMANA DE DEBATES. Esta noche, se dará el primero de los dos debates programados entre candidatos a la alcaldía de León.

CLARITO. El más atractivo será el del próximo jueves que organizan los empresarios. Hoy, el hecho de que vayan los siete candidatos le da cantidad de expositores pero le resta calidad. Lo mismo se espera del formato.

PREVISIBLE. Para el del jueves las expectativas son más altas en función del formato, los moderadores y de que sólo estarán 5 de los 7 aspirantes. Como resulta lógico, Héctor López Santillana sólo va a aguantar los trancazos que vendrán en cascada en su contra y a apurar el trago amargo.

EXPECTATIVAS. De los que más se espera es de Clemente Villalpando y de Sergio Contreras, este último por su conocimiento de las entrañas de la administración, y el segundo porque ha mostrado ciertas habilidades para las presentaciones en público.

LÍMITES. Ya sabemos que los debates en Guanajuato tienen un impacto modesto en su audiencia pero los aspirantes no tendrán otra oportunidad de mostrarse de esta manera.

EXBINOMIO. El PRI quiere asegurar el segundo lugar ya que sus recursos y su despliegue es limitado. Mientras tanto, Sergio Contreras buscará posicionarse como la alternativa por excelencia ante el PAN aunque sus números de que va en segundo lugar son discutibles.

CONTRASTES. Juntos Haremos Historia y Ernesto Oviedo van en sentido inverso. La marca Morena y el efecto López Obrador, aunque Oviedo no tiene la menor habilidad para el debate.

IEEG: LA CULTURA DEL DEBATE A LA BAJA

DECLIVE. Lamentable lo que hoy está pasando con la famosa cultura del debate en nuestro estado. En un entorno en el que tendríamos que celebrar avances al respecto, vamos como los cangrejos: para atrás.

DESAIRES. Por diversas circunstancias, en Irapuato y en Purísima no participaron los candidatos punteros en las encuestas. El panista Ricardo Ortiz Gutiérrez fue el primero en decir “no” al encuentro con candidatos organizado por el órgano electoral.

PRECAUCIÓN. Hace unos días, la priista Yulma Rocha anunció que no estaría en el debate. Su equipo argumentó que no despreciaba un foro sino que se prevenía de ser víctima de una suerte de confabulación de sus adversarios en la que pretendieran engordar el caldo al PAN y atacar a la priista que se siente competitiva frente a Ortiz.

PRESUNCIÓN. En el papel da la impresión que por los números pero, por sobre todas las cosas, por la actitud del alcalde con licencia, la de Irapuato es la contienda más complicada para el blanquiazul en el corredor industrial.

COINCIDENCIAS. Mientras tanto, en Purísima, el candidato panista también se bajó rápidamente de la posibilidad de participar en el debate. Por su parte, la priista María Guadalupe Velázquez, que sí quería asistir, no pudo hacerlo porque a la misma hora le programaron la audiencia con el juzgado que muy oportunamente la vinculó a proceso por el delito de fraude en agravio de ciudadanos de Romita. En el debate participaron, pues, sólo los candidatos con menos posibilidades de triunfo.

VANGUARDIA. Mientras eso ocurre, organizaciones empresariales como Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial de León, realizan foros innovadores que ponen a prueba a los candidatos a la gubernatura y a la alcaldía de León en foros modernos.

DECEPCIÓN. El Instituto Estatal Electoral, mientras tanto, se refugia en el pasado y en la mediocridad de formatos pasados de moda, restrictivos pero que poco exigen a los candidatos y de todas maneras deja la facilidad para el ataque.

CAPRICHOS. Y convertido el IEEG como está, en un nido de grillas internas, la Comisión Temporal de Debates, que encabeza Antonio Ortiz, se convierte adicionalmente en una suerte de coto de poder en donde el consejero en turno pone las reglas a su antojo. Restringe, acota pero no innova.

LAMENTABLE. En suma, bastante malito el papel de organizador y promotor de la cultura del debate desde el árbitro electoral. Mala noticia cuando Guanajuato presumía de estar a la vanguardia en la cultura democrática.

LA DEL ESTRIBO…

Para calibrar el tamaño del compromiso que ya en varias ocasiones ha repetido Diego Sinhué Rodríguez Vallejo para la elección presidencial, aquí, los datos duros.

El mayor porcentaje de votos y la segunda mayor cifra de sufragios lograda por un candidato presidencial panista en Guanajuato fue la de Vicente Fox quien en el año 2000 logró un millón 128 mil votos lo que representó el 60.7% de la votación; Francisco Labastida 27.88% y Cuauhtémoc Cárdenas, el 6.54%.

En esa elección, Juan Carlos Romero consiguió, como candidato a la gubernatura, un millón 4 mil votos que representaron el 56.5% de la votación.

En 2006, Juan Manuel Oliva obtuvo un millón 166 mil votos que representaron el 61.86% por 26 puntos de Miguel Ángel Chico Herrera y 10.8% de Ricardo García Oseguera.

En esa contienda, Felipe Calderón obtuvo un millón 155 mil votos que le dieron el 55.92% de la votación; Roberto Madrazo apenas logró 18.8% de la votación mientras que Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 15% de los sufragios.

En 2012, con Josefina Vázquez Mota, el PAN no obtuvo el millón de votos pues apenas logró 950 mil sufragios, el 40.97% de los votos; 15 mil más que los 935 mil de Enrique Peña y 12.92% de Andrés Manuel López Obrador.

Miguel Márquez sí logró superar la barrera del millón con un millón 111 mil que representaron el 48.2% por 948 mil 590 sufragios de Juan Ignacio Torres Landa que contabilizó 40.98%.

Sólo Vicente Fox, como candidato presidencial, logró más votos que el candidato a gobernador aunque él es guanajuatense. En su momento, tanto Oliva como Márquez lograron más que Calderón y Josefina. Pero nunca, nadie, más de 1.2 millones de votos.

Ahí están las referencias anteriores. Para que Ricardo Anaya logre 1.4 millones de votos, requeriría el 53% del total de los sufragios si se toma en cuenta que el promedio de votación en Guanajuato en comicios presidenciales es del 60% lo que supondría una participación de más de 2 millones 600 mil guanajuatenses.

Con un PRI que parece en picada, López Obrador que aspira a su mejor cosecha en la historia en el terruño, veremos si el PAN guanajuatense y su operación del Día D, logran la proeza.

VICENTE FOX: SU ANTIPEJISMO Y LOS GUIÑOS DE LÓPEZ OBRADOR

Con los políticos y sus pactos tras bambalinas nunca se sabe. Hace tres años, Vicente Fox Quesada hacía enojar a panistas y a muchos que le apoyaron para sacar al PRI de Los Pinos mientras Andrés Manuel López Obrador endurecía el discurso y hacía esfuerzos inauditos por remontar la desventaja que tenía en las encuestas.

Apenas hace unos días, en Guanajuato, López Obrador suavizaba su postura hacia el presidente Enrique Peña Nieto y, seguro de su victoria, ofrecía una transición pacífica.

Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito, lo que hacemos es a la luz pública siempre […] yo no he visto al presidente Peña desde hace seis años, cuando el debate que fuimos candidatos […] no vamos nosotros a confrontarnos, ni con los integrantes de la mafia del poder, ni con nadie […] Hay que buscar la manera que se termine bien el gobierno del presidente Peña para que la transición se dé sin sobresaltos […] no aportar a la dualidad de poderes, es decir, que no haya un poder paralelo, que se siga reconociendo a la autoridad del presidente hasta el último día, que se actúe de manera respetuosa y de manera institucional”.

Que diferencia a hace exactamente seis años, cuando Vicente Fox reafirmaba su perfil de porrista de Enrique Peña Nieto y dejaba de lado cualquier mesura y equilibrio en el análisis de la contienda por la Presidencia de la República.

El hombre que sacó al PRI de Los Pinos descalificaba los sondeos que ponían cerca del puntero en las encuestas al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y no conforme con eso, a un mes de la elección, para él todo estaba completamente decidido.

“No hay tal, o sea, eso de que hay cuatro puntos de diferencia. Siguen siendo 15 puntos o 18 puntos de diferencia que lleva Enrique Peña Nieto sobre quienes están en empate técnico, que son Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador”, decía Fox.

E iba más allá: “no debemos de tener miedo de que va a regresar el autoritarismo, eso es una farsa: hay una auténtica división de poderes”.

La elección hace seis años se cerró aunque Peña Nieto terminó triunfando. Hoy, los que se quejan de acuerdos en lo oscurito son los panistas y los perredistas quienes alegan que López Obrador ya pactó con Los Pinos a cambio de una transición pacífica y un acuerdo de impunidad. La teoría del complot, permanentemente presente.

ANAYA Y DIEGO EN LEÓN: PROMETER NO EMPOBRECE…

Ricardo Anaya estuvo en el bastión panista más importante de Guanajuato para revivir y comprometer un proyecto que no pudo cuajar en dos sexenios azules y que el presidente Enrique Peña canceló.

Lo hizo a cambio de lo que hoy, incluso algunos panistas creen, una misión imposible: conseguir un millón 400 mil votos, algo que nunca antes ha conseguido Acción Nacional en esta entidad.

Fue la visita en la que el PAN reafirmó su convicción de que no le han quitado una pluma a su gallo. Que minimiza cualquiera de las adversidades que hoy tiene en el escenario.

Que desafía el efecto López Obrador que, podemos vaticinar, obtendrá una votación histórica en esta entidad. Que desafía el desgaste natural de los gobiernos panistas y que desafía sobre todo la coyuntura de violencia criminal que alcanza en nuestro estado límites nunca antes vistos ni en cantidad de homicidios ni en la calidad y diversidad de quienes han sido asesinados.

Por supuesto que es la apuesta de la soberbia panista. De que, a pesar de los pesares, Guanajuato se pintará otra vez de azul y que los electores mantendrán su fidelidad a la marca y con creces.

Ni a Ricardo Anaya ni a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo les inmutó el tiempo y el espacio en el que se dio su mensaje. Después del asesinato a mansalva de seis policías viales con expediente limpio en Salamanca y de una racha de homicidios sin precedente, apenas si mencionaron tangencialmente el problema de la inseguridad.

Rodríguez Vallejo repitió el discurso de que es un problema nacional que afecta a 29 de las 32 entidades y de que faltan reformas para castigar la impunidad. Anaya dijo que la Federación abandonó a Guanajuato porque sólo envió 200 soldados a la entidad para reforzar la seguridad y no más.

Ahí frente a una multitud reunida en el Arco de la Calzada, Anaya y Diego armaron su pacto. Diego Sinhué le entregará un millón 400 mil votos a Anaya para ayudarlo a que llegue a la Presidencia de la República mientras que Anaya se comprometió a resucitar y concretar el proyecto del tren interurbano esa obra millonaria que se ha vuelto obsesión de los azules.

Una reivindicación mutua de ambos. Diego Sinhué dijo creer en la honestidad de Ricardo Anaya y que metería las manos al fuego por él. Prometer, no empobrece…