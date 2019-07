Pólvora e infiernitos

LA DEUDA: EL VIACRUCIS 6 AÑOS DESPUÉS

ULTIMO CAPÓTULO. La última vez que el gobierno del estado solicitó la autorización de deuda al Congreso del Estado fue hace siete años, en los albores del sexenio de Miguel Márquez.

DETALLES. La solicitud pasó como cuchillo en mantequilla porque no solo fue “fast track” sino que le autorizaron 50 millones de pesos adicionales a lo que había pedido el entonces mandatario estatal. En total le autorizaron gastar mil 379 millones de pesos.

TRISTES RECUERDOS. Nomás como dato, casi la cuarta parte de lo autorizado, unos 320 millones de pesos eran para la adquisición de equipamiento para el famoso proyecto Escudo que en aquel entonces nos lo vendían como la panacea en materia de seguridad en la entidad.

DESGLOSE. No fue la tajada mayor de esa solicitud de deuda porque más de 400 millones iban a ser destinados para facilitar la instalación de la empresa Honda. Fortalecimiento de Infraestructura para el desarrollo económico, 400 millones 500 mil pesos. Había dinero para mercados públicos y para polígonos industriales en Celaya y Salamanca.

HISTÓRICO. Lo anterior, que sirva como referencia para la solicitud de crédito que viene que sería más de 4 veces más de lo autorizado hace un sexenio. 5 mil millones de pesos sería un endeudamiento nunca antes solicitado en el Estado.

BUENAS BASES. Por eso habrá que esperar a que el secretario de Finanzas,l Héctor Salgado Banda, arrastre el lápiz y haga proyecciones. Las calificaciones crediticias de Guanajuato son además muy buenas y se garantiza el acceso a condiciones favorables.

SIN BRONCA. Vamos a ver cómo entran en sintonía los astros azules para tratar de convencer a los adversarios políticos de las bondades del crédito. Hace 6 años, todo pasó planchadito en el Congreso local.

MÁS GRITOS Y SOMBRERAZOS. Para esta ocasión ya Morena lanzó una advertencia de que el gobierno todavía puede apretarse más el cinturón en temas de gasto corriente. Sí claro, el gobierno estatal tiene en la aplanadora azul y partidos que suelen acompañarlo, los votos suficientes para sacar la cantidad que se les pegue la gana.

Pero será interesante ver el límite que tendrá ese endeudamiento. Héctor Salgado no tiene las formas rudas e implacables de Juan Ignacio Martín Solís, pero tampoco se pondrá de tapete para dar manga ancha. Vamos a ver.

SANTILLANA, BIEN CALIFICADO… SIN EVALUAR LA SEGURIDAD

DUDA. ¿Puede un sondeo que evalúa el trabajo de los alcaldes en el país tomarse con seriedad y ser un parámetro confiable si omite preguntarle al ciudadano cómo se califica al gobernante en el tema que más preocupa hoy a los ciudadanos que es la inseguridad?

DE PLANO. Esa fue la pregunta que planteamos ayer a la cuenta de Twitter de Campaingns & Elections que hizo un sondeo telefónico para evaluar a alcaldes de ciudades capitales o de más de 100 mil habitantes y en la que el mejor calificado fue el leonés, Héctor López Santillana.

CONTEXTO. 15 mil 600 encuestas telefónicas durante el mes de junio, 300 por ciudad, se cuestionaba al ciudadano la evaluación del alumbrado público, recolección de basura, suministro de agua y pavimentación de calles; también se preguntaba al encuestado si aprobaba o no la gestión del presidente municipal.

PUNTERO. López Santillana aparece por encima de los ediles de Colima, Saltillo, Querétaro y Mérida.

PROPAGANDA. El gran detalle es que el sondeo no pregunta por la inseguridad. ¿Curioso no? La preocupación central y objetivo predilecto de los estrategas de López Santillana fuera del radar en una encuesta. Los resultados de la encuesta fueron promovidos ampliamente por colaboradores del alcalde leonés.

ACOTACIÓN. Y ojo, es muy probable que un gran número de leoneses realmente esté satisfecho con los servicios de alumbrado, recolección de basura, pavimentación y agua potable, pero eso no necesariamente se gestó en los últimos cuatro años.

ANOTADO. La respuesta de la casa encuestadora a nuestra pregunta fue que se hizo lo mismo en el sondeo a gobernadores y que para la próxima tomaban en cuenta la sugerencia.

CONCLUSIÓN. Es decir, si queremos definirlo sin adjetivos, López Santillana es el mejor alcalde del país… mientras no les preguntemos a sus gobernados sobre seguridad. Y aun así, creerla es bastante discutible.

LA DEL ESTRIBO…

Registro de homicidios de adscritos a la Policía Ministerial se han lamentado varios. Lo del asesinato del Jefe de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía General del Estado es una afrenta para su titular Carlos Zamarripa y para el gobernador Diego Sinhue.

Y ahí no hay de otra, ya instalado en el terreno que se ubica, al gobierno del estado y la Fiscalía no les queda más que demostrar que tiene las condiciones para disputar y ganar en el terreno crudo y abierto que se ha propuesto. Ya no hay marcha atrás.

GERMÁN MARTÍNEZ: A 10 AÑOS DE SU RENUNCIA AL PAN

Germán Martínez Cázares es uno de esos ejemplos de cómo se pueden dar maromas en la política y casi siempre caer de pie. Pocos como él pueden presumir haber sido con más de una década de diferencia, tan recalcitrantemente calderonista como lopezobradorista

Hace exactamente 10 años, Martínez Cázares renunciaba a la dirigencia nacional del PAN luego de una de las jornadas más estrepitosas para su partido en los comicios de 2009.

El PAN perdió en aquella elección intermedia del último sexenio que gobernó su partido, 5 de 6 gubernaturas y pasó de ser la primera fuerza política en San Lázaro a ser la segunda minoría.

Y mire lo que son las cosas, después Germán Martínez tras una de las cabriolas más espectaculares que se recuerden en materia de transfuguismo político se puso del otro lado de la moneda como parte del bloque de personajes que apoyó a Andrés Manuel López Obrador cuando antes lo combatió ferozmente.

En julio de 2008, enardecido y apasionado, al amparo del Yunque local llamaba a “guanajuatizar México”.

No pudo hacerlo y renunció un año después mientras el PAN firmaba su debacle de la cual ya no se levantaría para 2012.

En su retorno al protagonismo, ahora como lopezobradorista, Germán Martínez recibió críticas por su camaleonismo. Tenía asegurada una curul en la cámara alta pero aceptó la designación del Presidente como director del Seguro Social.

Fue entonces que sus críticas al estilo de gobierno de López Obrador lo llevaron a renunciar a su cargo, un lance que lo puso como héroe de aquellos que habían cuestionado su transfuguismo.

LA GUARDIA NACIONAL: LA INFORMACION A CUENTA GOTAS

Pues será el sereno pero en su incursión a Guanajuato, brilló por su ausencia la información oficial sobre el despliegue en esta entidad que será prioridad para la Guardia Nacional.

Tampoco hay que ser ingenuos ni pretenciosos. Por tradición y costumbre, la autoridad suele reservar los datos más importantes de un operativo de seguridad. La aparición en escena de la Guardia Nacional desde luego siempre abre la exigencia de claridad y transparencia pero se entiende el sigilo.

El gobierno prefiere dejar en el limbo los datos sobre cuántos, cómo y dónde. Pero también, desde su propia trinchera hay disparidades en el discurso. Así, mientras el superdelegado Mauricio Hernández Núñez aseguraba que aún no establecía contacto con los elementos desplegados en el Estado, en León, su segundo de a bordo, Ricardo Gómez Escalante difundía en Twitter hasta fotos de los vehículos en los que llegaron algunos elementos a la reunión tradicional de pacificación en ese municipio.

“No estoy autorizado a decir cuántos pero sí son muchos más de 500”, nos dijo ayer el superdelegado Mauricio Hernández Núñez quien aprovechó para aclarar que a petición de los propios gobernadores, los delegados no se inmiscuyen ni están facultados para hablar de operativos e información sobre temas de seguridad. O sea: “a mí ni me pregunten”.

Esto, porque durante los últimos días, de manera enfática, el gobernador pidió a reporteros “preguntar al delegado Mauricio” sobre el tema de la Guardia, un asunto del que no quiso hablar. Incluso dijo, entre menos hablara de la Guardia mejor, “porque luego me piden terrenos”.

Y justo este es un tema que habrá de resolverse pronto. ¿Dónde estarán las bases de los elementos desplegados? Si en León hay entre 120 y 150 y si en el resto de los municipios podría haber hasta un millar, cuáles son las condiciones en las que pernoctan.

Y también es evidente que su incursión busca combatir e inhibir delitos y que la presencia se tiene que notar. Mientras atendía la rebelión de policías federales, el secretario de Seguridad Federal Alfonso Durazo respondía a las inquietudes en torno a la Guardia. Jalisco, Guanajuato y Michoacán son prioridades.

¿La pregunta es cómo vamos a medir su éxito o fracaso? ¿Y cuánto tiempo debemos esperar para exigir resultados? Otro cuerpo de élite para que la violencia siga igual o peor, sería frustrante.