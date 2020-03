Pólvora e infiernitos

Las reformas electorales y las omisiones del Congreso

DE CAJÓN. Nada está dicho todavía pero el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral Mauricio Guzmán Yáñez ya dijo el pasado viernes que con o sin reformas del Congreso del Estado, el IEEG está obligado a hacer un proceso transparente, creíble y lo más impecable posible.

RETRASO. Lo anterior ante la falta de definiciones en el Congreso local en la materia. Se supone que a estas alturas, la Junta de Gobierno ya tendría que haber consensuado una agenda común de temas a abordar en el período ordinario que acaba de iniciar a partir de un listado que la comisión de Asuntos Electorales, le entregaría.

OMISIONES. Esta comisión es encabezada por la priista Celeste Gómez Fragoso pero tiene mayoría panista y en el listado de temas que entregó a la Junta de Gobierno, no aparecen algunos temas como la asignación de plurinominales que tanta polémica causó después de las elecciones de 2018.

INCERTIDUMBRE. Hay que recordar que como nunca antes en Guanajuato, se emitieron 4 resoluciones distintas en la asignación de plurinominales en el Congreso del Estado que mantuvieron en vilo a varios hasta 48 horas antes de la instalación de la actual legislatura y por supuesto, lágrimas en los que vieron esfumarse la curul y júbilo en los que se sacaron la lotería cuando ya habían olvidado que tenían boleto.

LÁGRIMAS Y RISAS. Entre los damnificados, Adán Velázquez del Verde y Gerardo Alcántar del PRD. A Hugo Varela le volvió el alma al cuerpo porque le devolvieron una pluri que le quitaron los fallos anteriores mientras que a su compañera María Guadalupe Guerrero, literalmente le cayó la diputación del cielo.

INCONFORMES. El punto es que a la Junta de Gobierno no le satisfizo el listado de temas a reformar que le entregó la comisión porque aparentemente no se incluye este último que fue un tema toral y que, tanta polémica causó en la pasada contienda electoral.

DUDAS. ¿Por qué no lo hizo la comisión de Asuntos Electorales? No hay una versión oficial sobre el tema. Hay quienes señalan que el PAN mayoriteó y fue el que impuso una agenda de temas.

PRIMERA LLAMADA. Lo sustancial es que ya hay un retraso que fue observado por el IEEG que sabe que ya inició la cuenta regresiva porque, para que una reforma electoral pueda regir en un proceso electoral debe aprobarse a más tardar en mayo, fecha en la que concluye este período ordinario de sesiones.

CONTRACORRIENTE. El problema es que luego se genera un círculo vicioso. Si los partidos no generan un marco legal lo más completo, se abre la puerta a la judicialización de los procesos y luego los partidos le echan la culpa a la autoridad electoral cuando todo se origina en las leyes insuficientes de los diputados. Oremos pues.

CUANDO LOS PRIISTAS SE VAN

EN FUGA. En el priismo guanajuatense ya hay quienes pronostican, la primera nueva sangría de militantes de este partido hacia Morena o quien mejor les pague su amor, a partir de mayo próximo.

DOLIDOS. La fecha fatal coincide con el final de los procesos de renovación de comités municipales y de la propia dirigencia estatal tricolor que, como suele ocurrir, dejará heridos políticos y damnificados en el camino.

CONVENIENCIA. El punto es que, a diferencia de otros procesos internos, ahora los dolidos priistas sí ven en Morena un puerto más prometedor para reverdecer laureles a diferencia de antaño cuando el PAN o no los llenaba o no los recibía con los brazos abiertos.

NUEVA TEMPORADA. En otras palabras, sin buscarlo o sin proponérselo, los de Morena van a comenzar a cazar decepcionados de otros partidos, mucho más pronto de lo que se imaginan.

PROSPECTOS. No hace falta hurgar mucho entre priistas que, o fueron dirigentes o candidatos o tuvieron algún cargo de designación en la última década para palpar su ánimo respecto al futuro de su partido.

CLASES. Los que nunca han tenido lo que quieren pese a que creen merecerlo y los que ya tuvieron algún cargo y creen que les da para un segundo aire.

LOS MANDO ES. Saben que hoy el panorama pinta más oscuro. El pastel de las dirigencias estatal y municipales se lo repartirán entre quienes ahora detentan el control, Yulma Rocha, Alejandro Arias, sus aliados históricos y los que ahora se suman.

ALTERNATIVA. Y como no alcanza para todos, ya exploran nuevas opciones. Hay quienes aceptarían ser tentados por el PAN pero nunca por Morena y otros que no tendrían reparo en sumarse a las filas del lopezobradorismo.

LOCALISMOS. Una situación peculiar que nada tiene que ver con la impresión personal de los tumbos que va dando la 4T sino su antipanismo y/o búsqueda de combatir el status quo en Guanajuato aunque ello represente sumarse al morenismo y sus contradicciones.

LOS OTROS CAZADORES. Y claro, en donde quiera habrá decepcionados. El PAN no estará exento de decepcionados que bien pudieran recalar en Morena pero ahí la vía más clara podría ser México Libre de la pareja Felipe Calderón-Margarita Zavala. Pero esa, es otra historia.

LA DEL ESTRIBO…

En lo que es la versión actualizada de aquella campaña promovida hace ya varias campañas de castigar con pena de muerte a los secuestradores, el partido Verde vuelve a la carga con su propuesta legislativa del mismo castigo pero para los feminicidas-

El dirigente estatal del partido, Sergio Contreras y la diputada local Vanessa Sánchez Cordero subieron a Twitter, sendos videos en los que se adhieren a la propuesta planteada a nivel nacional por el tucán.

La realidad es que en lo local nada se puede hacer hoy al respecto porque la pena de muerte implica cambios en la Constitución pero sobre todo el respaldo de sus aliados de Morena que ahora tienen la mayoría.

De por sí está de sobra acreditado que un delito no se inhibe con el aumento de penas, se imagina usted cómo le va a hacer el morenismo su estrategia de “abrazos no balazos” contra los delincuentes pero pena de muerte para los feminicidas. Bueno, sí. Son capaces.

LA CREACIÓN DE UNA SECRETARÍA:

CAPRICHOS Y RETRASOS

Hoy ya es parte de la burocracia estatal en la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Pero durante todo el sexenio de Miguel Márquez la idea estuvo en la órbita política guanajuatense pero sobre todo, el entorno y los problemas que enfrentaba el estado así la exigían.

Pero el exgobernador Márquez, más como un capricho que por una decisión sensata y pensada, difirió su concepción hasta que al final de su sexenio, nomás por taparle el ojo al macho, dejó la iniciativa en agosto de 2018.

Y es que se trataba de una propuesta que fue presentada por el grupo parlamentario del PVEM en 2015 y fue archivada en febrero de 2016 debido a que el PAN y Morena votaron en contra. Esto último ocurrió hace exactamente cuatro años.

El presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada azul era Ector Jaime Ramírez Barba, quien no tuvo más remedio que mandar al archivo de la ignominia la propuesta Verde.

Ya en campaña, en 2018, el hoy gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presentó la propuesta a través de dos empresarios que reclutó como figuras en su equipo de campaña: Jorge Videgaray y Carlos Medina.

Unos meses antes, la entonces diputada Beatriz Manrique, daba la bienvenida a la idea de Diego Sinhue y urgía a que la fracción del PAN a que acelerara su aprobación y no esperaran a la llegada de un nuevo gobierno.

“No sigamos postergando lo que a gritos nos pide la sociedad: menos contaminación, menos enfermedades, ambientes sanos, cuidado de nuestros recursos naturales y desarrollo sustentable. Es momento de actuar”, expresó la legisladora.

Y mire lo que son las cosas, en ese momento nadie imaginaba que Diego Sinhue tendría como primera secretaria a la poblana María Isabel Ortiz Mantilla mientras que Beatriz Manrique sería llamada por el mandatario estatal Miguel Barbosa a asumir ese cargo pero en aquella entidad.

DIEGO SINHUE: ¿MANTENER O NO A TERESA MATAMOROS?

Aunque el gobernador Diego Singue Rodríguez Vallejo dijo hace unos días que no habrá cambios en su gabinete ahora que llega el típico corte de caja del segundo informe de gobierno, en el gabinete no falta quien siga sintiendo los pasos en la azotea.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la secretaria de Turismo, Teresa Matamoros, quien nomás no hace clic con los empresarios del sector turismo y servicios del estado.

De plano hay quienes ya dijeron “es por demás” y ya ni reclaman ni hacen olas pero están convencidos de que no hay manera de congeniar con una de las funcionarias importadas de Diego Sinhue.

Hace unos días se realizó la reunión ordinaria del Consejo Estatal de Turismo que encabeza la secretaria para definir la forma en que se van a distribuir los recursos obtenidos a través del Impuesto al Hospedaje.

La secretaría de Turismo enfrenta una realidad que conocen los prestadores de servicios en el estado: los recursos a ejercer en este año son menores que los del año anterior y esto le lleva a tratar de compensar esta falta de presupuesto con dineros que sale del fondo antes señalado.

Los empresarios del sector están convencidos de que a la secretaría que encabeza Matamoros le quitaron recursos por el incumplimiento de algunas metas que se trazó durante 2019.

Y todo se convierte en un círculo vicioso, porque al no haber empatía entre los objetivos y el estilo de trabajo de Matamoros y los empresarios, no hay manera de cumplir las metas que se han trazado.

Y al no cumplirse las metas, hay menos recursos de la dependencia que recurre a otras fuentes para recuperar lo que no le dio Finanzas y eso tensa más la cuerda con los empresarios.

Ya se sabe que en tiempos de un informe de gobierno, el mandatario en turno, busca espantar cualquier bronca que pueda empañar su ritual anual. Y la ríspida relación entre Teresa Matamoros y los empresariosdel sector hace ruido.

Hay quienes hablan de una suerte de tregua para dejar que pase el informe de Diego Sinhue y una vez que pase el informe y sus secuelas, el tema seguirá dando de qué hablar.

Hay empresarios que ya advierten que con esta secretaria no van a llegar a ningún lado y si el gobernador se mantiene en lo dicho y al estilo del técnico del León, Nacho Ambriz, aguanta los cambios aunque algunas zonas de su equipo estén haciendo agua, tarde o temprano las bombas van a tronar. Vamos a ver.

LC