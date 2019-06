Pólvora e infiernitos

VIOLENCIA DIGITAL: LA PRUEBA DEL ÁCIDO

DEL DICHO AL HECHO. No es la primera vez. De hecho cada vez sucede con mayor frecuencia. La celebración de una reforma legal que responde a nuevas realidades pero que sobre todo, tiene el aval unánime de las fuerzas políticas genera grandes expectativas.

AVANCE. Es el caso de las reformas al código penal que ahora proponen penas corporales para quienes distribuyan sin el consentimiento de una persona, material digital (fotos y videos) con contenido sexual.

DATOS. La aprobación alcanzada el pasado jueves en el pleno del Congreso del Estado fue celebrada con euforia por la panista Libia Denisse García Muñoz Ledo, la principal impulsora de la propuesta a partir de su vínculo con Olimpia Coral, una activista poblana víctima de acoso hace algunos años que convirtió un daño personal en una causa que ha sido exitosa.

LA PRIORIDAD. La pregunta es si en el terreno de los hechos, esta reforma tendrá el impacto que esperan sus promotores, sobre todo tomando en cuenta que hoy la Fiscalía General tiene otros retos inmediatos que le demandan resultados como el abatimiento de la cifra de homicidios dolosos, obsesión del gobierno de Diego Sinhue.

LO QUE SIGUE. Pero de manera paralela tiene el reto de que se mejore la percepción en los delitos que más afectan al ciudadano común como los robos a transeúnte, los robos a casa habitación y los famosos cristalazos.

¿ACCESORIO? El tema de la violencia digital del que son víctimas predominantemente las mujeres es un tema de nuestro día a día y que lamentablemente se normaliza.

KNOW HOW. El “problema” para la Fiscalía del Estado es que se trata de nuevos delitos que reclaman una particular especialización para su atención y un protocolo más delicado.

RETOS. Como la prueba en este tipo de delitos es la difusión indebida u sin autorización del propietario de imágenes íntimas, el riesgo de la revictimización de quienes así son dañadas es muy alto.

RIESGOS. En otras palabras, el típico caso en el que, al tratar de ser redentor, el ministerio público puede ser crucificado, a veces incluso, de manera involuntaria.

UN DATO. Será necesario que para la atención de denuncias, por ejemplo, haya atención particular de mujeres y que no se trate de desalentar desde el ministerio público a quienes acuden a denunciar.

PROTAGONISMO. Por lo demás, se trata de una de esas reformas aprobadas en las que, cualquier diputado quisiera ser impulsor y protagonista. La panista Libia Denisse que hace más de un año, no sabía si tendría la bendición de los mandones de su partido para buscar la reelección, hoy está entre las estelares de la mayoría azul.

MUTACIÓN. Ella era de las que respaldaban a Fernando Torres como contrincante de Diego Sinhue Rodríguez en la desigual disputa por la candidatura azul. Tuvo que disciplinarse y alinearse al oficialismo.

CASTIGO. Así lo ha hecho y eso le ha abierto algunas ventanas de oportunidad para incrementar su protagonismo. Es una vieja historia conocida en el blanquiazul. La pertenencia al Bronx cierra puertas y cancela oportunidades.

REDENCIÓN. Ahí está el caso de Alejandra Gutiérrez quien inició su ascenso dentro del PAN cerca de Ricardo Sheffield. Desde hace años, reporta para el oficialismo y ahí está. La lealtad tiene sus recompensas.

LA DEL ESTRIBO…

Al cierre de esta entrega, los 2 partidos políticos protagonistas de la primera jornada electoral en tiempos de la 4T se declaraban ganadores. Ninguno se asumía derrotado.

Morena blandía como trofeo haberle arrebatado al PAN las gubernaturas de Baja California y Puebla. El PAN presumía el triunfo en las alcaldías de Aguascalientes y Durango así como la mayoría de los Congresos locales de Tamaulipas y Quintana Roo.

Para el PAN son suficientes argumentos para asumirse como el único referente opositor en México a la hegemonía morenista. Y en buena parte tienen razón.

El PRI y el PRD mientras tanto ratifican su empequeñecimiento como alternativas electorales y la urgencia que tienen de hacer algo porque parece, van que vuelan a ser la morralla electoral.

Pero no. Guardémonos nuestras conclusiones para más adelante. Los opositores optimistas creen que esta elección es el pico de la inercia ganadora de Morena y que, en adelante, pesará el desgaste en el ejercicio del poder del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que en 2021, tendrá que venir un reajuste para terminar con la ola Morena y recuperar los necesarios equilibrios.

¿Simple deseo o análisis con sustento?

EL ANTILOPEZOBRADORISTA VICENTE FOX

Vaya mutaciones las que ha tenido Vicente Fox Quesada en más de 30 años de carrera política.

De ser el antipriista número 1 en el lejano 1988 cuando era diputado federal, Fox transitó a lo largo y ancho de 3 décadas por varias facetas. La primera, de un férreo opositor al sistema priista. Luego, de manera consistente y continua, Vicente Fox mostró a partir de la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón, posturas afines al entonces gobernador del Estado de México.

Cuando Peña llegó a la presidencia, de plano, Fox mandó de vacaciones los principios y borró de su memoria el discurso que lo hizo presidente en contra del tricolor.

De manera paulatina, el expresidente que hizo de su antipriismo, el punto más atractivo de su campaña para derrocar al viejo sistema, se refugió en los brazos de este, de tal manera que hace ruborizar a quienes fueron sus incondicionales rumbo a Los Pinos.

Hoy, hace exactamente 7 años de que reafirmaba su perfil de porrista de Enrique Peña Nieto y dejaba de lado cualquier mesura y equilibrio en el análisis de la contienda por la Presidencia de la República en 2012.

Hace un par de años, el personaje que sacó al PRI de Los Pinos, que pateaba ataúdes tricolores y que ridiculizaba a políticos, declaraba que en el estado de México el mal menor es Alfredo del Mazo.

“Dentro de los males, hay que buscar el de menor impacto… en la tormenta, es importante encontrar la salida, no salidas falsas. Hay que tener un enorme cuidado en el Estado de México con López Obrador y Delfina”, dijo entonces en una entrevista con Radio Fórmula.

Hace 7 años descalificaba los sondeos que ponían cerca del puntero en las encuestas al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y, a un mes de la elección para él todo estaba completamente decidido. Los números lo desmintieron porque Peña ganó apretadamente.

Hoy, Fox sin tapujos, es un declarado antilopezobradorista. Sin cortesías ni concesiones, se lanza desde la tercera cuerda cada que puede para cuestionar las decisiones del tabasqueño.

Sus opiniones por supuesto, levantan pasiones. De manera particular entre sus detractores y que saben que hoy es muy fácil que el exmandatario resbale, se contradiga y patine con sus opiniones. Siempre ha sido más fácil ser opositor.

CARLOS ZAMARRIPA Y EL CASO BÁRBARA: UN POQUITO MÁS SUAVE

Muy a pesar de que ahí queda el registro del clímax de la obsesión que el PAN-Gobierno en Guanajuato demostró hacia la exalcaldesa Bárbara Botello con su reclusión fugaz hace unos días, hay algunos elementos que advierten quienes conocen de cerca a la priista que les llevan a concluir que la forma en que se resuelve el tema está muy lejos de ser su peor escenario.

A algunos extraña lo escrupulosa que ha sido la Fiscalía General del Estado y su titular, Carlos Zamarripa a quien en otros momentos sus adversarios han cuestionado por la facilidad con la que ha filtrado información cuando se trata de darle un mayor impacto a un asunto.

No ha habido hasta ahora ninguna imagen de la exalcaldesa en el Cereso. Su detención se dio en el fraccionamiento donde ella vive. En efecto, ella ni ahora ni antes mostró intención alguna de vivir fuera de la ciudad u ocultarse. Su liberación también se dio de manera discretamente mediática. Tampoco hubo imágenes.

Los personajes políticos más cercanos a ella tampoco despotricaron en redes en contra del gobierno panista como en otros momentos sucedía salvo el pronunciamiento de la dirigente estatal priista Celeste Gómez Fragoso. También hay que decir que ni en León o a nivel nacional se presentaron mensajes solidarios de sus afines para cuestionar este lance.

Se puede entender que a estas alturas, la priista ya no quiere queso sino salir de la ratonera pero la verdad es que todo ha sido, dentro de lo que cabe, muy terso. Como si estuviera pactado no levantar tantas olas. Pero no, imposible pensar semejante cosa.

Ahí quedan los dichos del abogado de Botello, Edmundo Lozano quien elogió “la apertura y el sentido humano” mostrado por la Fiscalía General para aceptar el establecimiento de una fianza inferior a los 500 mil pesos en contraposición con el Municipio que pedía la reparación total del daño.

Sorpresas que da la vida.