Pólvora e infiernitos

UNA DIPUTADA CON COVID Y EL CONGRESO CERRADO

EL HECHO. Ayer por la noche, por fin la diputada del PRI, María Guadalupe Guerrero aceptó lo que era un secreto a voces. Que era ella la que había dado positivo a Covid-19.

REACCIONES. El caso encendió las alertas legislativas porque ella formaba parte de la mesa directiva y era una de las cinco diputadas y diputados que asistían al Palacio Legislativo dos veces a la semana.

DOS SEMANAS. Por eso, el presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo, anunció que haría 16 pruebas a partir de ese caso. También dijo que tras detectarse el primer caso positivo entre integrantes de la Legislatura, decidieron cerrar las instalaciones del Palacio Legislativo por un par de semanas.

UNA MÁS. La medida no sorprende en la cadena de acontecimientos novedosos que nos ha traído la pandemia por Covid19 pero eso de cerrar el palacio legislativo en un período que no sean las vacaciones habituales, es algo inédito.

SIEMPRE SÍ. Durante la Junta de Gobierno se habría comentado la conveniencia de que quien resultó positivo lo hiciera público como lo han hecho otros funcionarios de representación popular o de designación de diversos niveles de gobierno. El PRI se resistió pero al final, la legisladora lo hizo público que estaba en su derecho de no hacerlo.

OPCIONES. Lo cierto es que tampoco había mucho qué buscarle. Es seguro que no era uno de los diputados o diputadas que asistieron ayer a la sesión presencial. De las que no fueron, la panista Libia Denisse García anunció en redes los motivos.

EL ENTORNO. Como quiera que sea, es evidente que el virus se encuentra entre nosotros y desde la trinchera de cada uno, todos los días nos enteramos de algún conocido o conocida que resultó contagiado.

LES TOCA. La Junta de Gobierno decidió que lo más conveniente es que todo el personal y todos los diputados hagan “home ofice”. Ojalá de verdad todos actúen con responsabilidad y no resulte peor el remedio que la enfermedad. No vaya a ser que en 15 días que regresen a hacer actividad presencial por bloques, alguien más se haya contagiado por tomarse las dos semanas como si fueran vacaciones.

REAPERTURA DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: PRESIONES Y NECESIDADES

FACTORES. Será mera coincidencia pero la decisión de reabrir actividades al aire libre en parques públicos y clubes privados se da justamente después de que varios de estos últimos, anunciaron que abrirían el pasado fin de semana y aguantaron unos días más.

EN CONCRETO. Desde la reunión del lunes del secretario de Salud, Daniel Díaz, con autoridades municipales de Salud se definió que a partir de hoy, habría luz verde para la reapertura de estos lugares aunque con restricciones y medidas de control para evitar aglomeraciones.

ALTO NIVEL. La Secretaría de Salud pudo contener a los dueños de clubes privados que ya hasta habían avisado a sus socios que abrirían sus puertas desde el pasado sábado. Algunos, el lunes.

PROTOCOLO. No es fácil para la autoridad contener la presión que todos los días ejercen los sectores de la economía. Ahora, la clave será que sobre todo los lugares privados cumplan. En los públicos ya iniciaron con el prerregistro y la autoridad deberá poner la prueba.

A VER. Es evidente que en los privados no habrá un inspector o policía para vigilar quien cumple y quién no. Se apelará a la responsabilidad de cada empresa porque cualquier reapertura implica un riesgo. En este caso, es mínimo el riesgo de contagio si se siguen las medidas de seguridad. No olvidar que en Guanajuato la curva no se ha aplanado.

LA DEL ESTRIBO…

De verdad que uno no entiende las cifras en esto de la pandemia por Covid-19. Mientras en Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo habla de las personas que no han respetado el confinamiento y hace un llamado a la responsabilidad, desde la Ciudad de México, el estudio de movilidad que reporta la secretaría de Salud cada semana ubica a Guanajuato junto con Puebla, Jalisco, Nayarit y Querétaro como las únicas entidades que disminuyeron la movilidad en los últimos siete días con respecto a las dos semanas anteriores.

Este estudio se hace con base en los reportes de plataformas de Twitter y Google en teléfonos Android así que, hay un sesgo importante.

Así que, tal como ocurre en el semáforo, atengámonos mejor a las indicaciones estatales. Es ilógico que en la semana que hubo en dos días consecutivos más de mil contagios, resulte que hubo menos movilidad.

LOS REBOTES DE 2018; A UN AÑO DE LA ELECCIÓN INTERMEDIA

Hace dos años, con todo y la consolidación del PAN como aplanadora en Guanajuato, el mapa político electoral del estado se modificaba de manera dramática en la parte media y baja del tablero.

Además de la gubernatura y 25 de las 46 alcaldías, de conseguir 19 de las 22 diputaciones locales de mayoría en disputa, 14 de las 15 diputaciones federales y las dos senadurías de mayoría, el PAN Guanajuato podía presumir que le entregaba buenas cuentas a su candidato presidencial.

Ahí no había novedad. Sí en el derrumbe del PRI como segunda fuerza electoral y en la emergencia de Morena que lograba, en su coalición Juntos Haremos Historia, cinco alcaldías, una diputación federal de mayoría, una local de mayoría y cinco plurinominales.

El PRI se iba al tercer lugar del espectro electoral sin conseguir una sola diputación local ni federal y ni siquiera la primera minoría en el Senado que había sido suya en las elecciones federales anteriores. Su mejor cosecha se dio en las alcaldías con 11, aunque ninguna del corredor industrial. Pudo rescatar tres diputaciones plurinominales.

El Verde se caía hasta el cuarto con escasos logros pues sólo ganaba dos alcaldías y perdía en el último minuto de los tribunales, una de las tres plurinominales que había ganado.

Ni que decir del PRD, que si bien pudo rescatar una plurinominal para tener tres diputados (pues la alianza con el PAN le dejó dos), en realidad la coalición con el blanquiazul lo diluyó hasta casi desaparecerlo porque una parte la había absorbido Morena.

Hoy, de cara a 2021, el escenario aún no termina de construirse pero el PAN apostará a mantener a Guanajuato como su reducto más importante si es que las encuestas no mienten y es en Guanajuato donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sus índices más bajos de aprobación.

El escenario se plantea distinto y es probable que esa polarización que genera el jefe del ejecutivo federal entre los partidos opositores, beneficie al PAN en Guanajuato si es que partidos como el PRI, el PRD y algunos más de la chiquillada, establecen alianzas legales o de facto a nivel nacional a estatal.

CARLOS ZAMARRIPA Y LAS OPCIONES DEGRADADAS DE DIEGO SINHUE

Dentro del oscuro entorno que para el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pintan los durísimos señalamientos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la noticia menos mala para el fiscal del estado, Carlos Zamarripa, es que la embestida desde la 4T se da a partir de las presuntas fallas u omisiones que tuvo o tiene en su desempeño porque en su expediente personal no le han encontrado nada.

Y es que ayer, mientras Gertz Manero cuestionaba sin piedad la actuación de la fiscalía local y su titular en el noticiero radiofónico de Joaquín López-Dóriga, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reivindicaba el desempeño de Zamarripa en conversación con Denisse Maerker cuando ya el misil había sido lanzado en otra estación de radio.

Una jornada que terminó siendo adversa para el gobernador de Guanajuato en el ring mediático nacional. El futuro inmediato se ve oscuro porque ya no hay duda que existe una acometida federal que tiene como objetivo a Zamarripa.

Entre las revelaciones que hizo Diego Sinhue ayer fue que en la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tierra Blanca, él mismo le preguntó al mandatario si había algo contra Zamarripa y el mandatario le respondió que no.

En la entrevista con Maerker, Diego Sinhue citó también a Julio Sherer Ibarra consejero jurídico del presidente y uno de sus hombres de mayor confianza. Y no hay que olvidar los cuestionamientos que ya hizo el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, a Zamarripa en el Senado en mayo pasado.

Es obvio que ayer quedó clara la intención pero ésta lleva al menos los seis meses de este año. También es lógico que si desde la Federación tuvieran algún expediente que involucrara a Zamarripa en algo irregular, ya habrían emprendido alguna acción.

La FGR iniciará una investigación por el “montaje” que acusa en el operativo de Celaya. En principio, no tendría tampoco mucho de qué preocuparse.

Pero ese no es el punto. Para quienes tenían dudas de la articulación de esfuerzos entre Guanajuato y la 4T ahí está el obstáculo mayor. Puede haber toda la sintonía que usted quiera con la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional.

Si no hay confianza y empatía entre las fiscalías, pocas esperanzas hay de que Guanajuato pueda bajar sus índices de violencia. Y por lo que se ve, ahora con mayor razón, Diego Sinhue cerrará filas con Zamarripa. El gobernador ya lo habrá dejado claro en alguna mesa federal.

Volvemos al origen. Se sabía que la antigüedad en el cargo iba a ser su flanco más débil sobre todo si los índices de violencia no bajaban en Guanajuato. ¿Que no es sólo su responsabilidad? ¿Que hay delitos competencia federal? Claro. Lo que no imaginó Diego Sinhue es que sus impugnadores fueran de tan alto nivel.

Las alternativas se reducen. O resistir y convivir en un ambiente tenso de colaboración en la procuración de justicia con la Federación. O darle gusto a quienes no quieren al fiscal en su cargo. Un arreglo parece imposible. No ceder, es confrontarse. Ceder será sinónimo de debilidad.

Y en medio, un estado que aspira a la pacificación como mudo testigo de la enésima guerra absurda.