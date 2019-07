Pólvora e infiernitos

EL ENDEUDAMIENTO DEL ESTADO: ERA CUESTION DE TIEMPO

LISTO. Cauteloso como no es en otros flancos, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo esperó hasta que las circunstancias literalmente “lo obligaran” a hacerlo.

EN MARCHA. Ayer anunció que formalmente inicia el proceso para solicitar endeudamiento al Congreso del Estado que estaría rondando los 5 mil millones de pesos.

REALIDAD. Lo hizo justo después de que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato en rueda de prensa lamentará la pérdida de 4 mil empleos y el desplome de la economía del sector en este primer semestre del año.

DE UNA VEZ. El panorama que presenta el sector es pavoroso para este segundo semestre. Más que los retrasos naturales que provoca el cambio de sexenio en lo federal la radical modificación de prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador obliga al gobierno estatal a no esperar más.

EL HILO CONDUCTOR. Como están las cosas, ya no es de esperar al 2020 y ver si hay cambio de señales. El gobierno de la 4T prioriza la entrega de apoyos sociales, cambia la estrategia para apoyar directamente a beneficiarios y concentra una millonaria bolsa de recursos para obras de infraestructura cuyo acceso se somete a un peculiar concurso.

UN FRENTE. El gobierno de Guanajuato apuesta por el milagro de macroproyectos resucitados como el tren interurbano y por el respeto a la palabra empeñada de obras urgentes como El Zapotillo.

CAUSA PERDIDA. Pero en un nivel inferior de proyectos, hay carreteras, caminos y obras de infraestructura que hoy estén en el limbo. Al desaparecer la bolsa central del Presupuesto de Egresos de la federación, la incertidumbre de lo que se puede financiar justifica la medida extraordinaria del gobierno de Guanajuato.

EN PLATA. Un endeudamiento que en otros sexenios ha sido un bálsamo para un año crítico en lo federal. El problema es que la limitación de recursos para obras de largo alcance que ha planteado el gobierno de López Obrador parece, será la regla y no la excepción el sexenio. El endeudamiento es la salvación por el momento.

JUAN CARLOS MUÑOZ O MAMÁ SOY PAQUITO….

ALGO ES ALGO. En el deterioro paulatino que padece el sistema de representación ciudadana en los consejos ciudadanos de León, el Consejo Coordinador Empresarial de León logró arrebatarle al flamante integrante y próximo presidente del Patronato de la Feria de León Juan Carlos Muñoz Márquez, el compromiso de que no usará ese cargo como trampolín para buscar una candidatura en las elecciones de 2021.

PROMESAS. “Me comprometo a cumplir con esa responsabilidad a cabalidad y con responsabilidad durante todo el período de 3 años para el que pudiera ser designado y suscribiendo con plena convicción el código de conducta propuesto por el CCEL para normar la participación de los ciudadanos”, dice la parte medular de una carta que le envió Muñoz Márquez a José Arturo Sánchez Castellanos el pasado fin de semana.

DURO. Una carta que ayer hizo pública este último a través de su cuenta de Twitter. En la misma red social, Sánchez Castellanos cumple la cortesía de felicitar al “Castor” pero reclama lo dicho por el alcalde Héctor López Santillana en el sentido de que el Ayuntamiento es el dueño de los consejos ciudadanos. “Ellos son mandatarios y los ciudadanos mandantes”, asegura.

NUBARRONES. El punto es que la forma en que Muñoz Márquez arriba a la presidencia de este consejo es una mancha más al tigre de la crisis que en lo general vive este manoseado sistema de participación ciudadana en León.

PADRINAZGOS. Manoseado y manipulado por el gobierno y algunos grupos de interés que representan quienes fueron arrollados por un dedazo a favor de Juan Carlos Muñoz avalado por el alcalde Héctor López Santillana y por el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

CLARITO. Desde luego que es un exceso inédito que un representante popular en funciones (Muñoz seguirá siendo diputado federal con licencia) sea premiado desde el poder con un cargo así.

SECUENCIA. El empresario transportista no estaba a gusto en la bancada panista en San Lázaro. No tuvo presidencia de comisión y se llevaba mal con Juan Carlos Romero Hicks. No cualquiera puede quejarse y ser reubicado en una posición protagónica.

CON SANSÓN… Solo alguien con la ascendencia y poderío económico de Muñoz Márquez. Desde luego, el CCE León se siente agredido porque la Feria era una reserva de poder para ellos. En las venciditas no le iban a ganar al gobierno.

CONTRASTES. Y ojo, Muñoz Márquez llega con la venia de los de arriba pero no con la simpatía de un sector de la burocracia panista.

AMARRADO. El CCE León le arranca la promesa de que no buscará una candidatura en 2021. En radiopasillo panista dicen que no hacía falta porque esa es la condición que le habrían puesto. Borrarlo de la lista de presidenciables en León.

RECUERDEN. Pero en política, nadie sabe. Héctor López Santillana también prometió no aumentar el pasaje en campaña.

LA DEL ESTRIBO…

Hace días que le preguntan y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no quiere hablar del arribo de la Guardia Nacional al Estado. Ayer, remitió a los reporteros con el superdelegado Mauricio Hernández Núñez para que él informara al respecto.

Hernández Núñez estuvo ocupado el primero de julio en la celebración del llamado AmloFest. Por lo menos, en Twitter se puso retador y eufórico.

“Por ahí un integrante de cierto partido político me pide que se publiquen los padrones de beneficiarios y se les comparta. ¿Es en serio? Justo desmantelamos el régimen de corrupción que ellos instauraron. Por fin tenemos un gobierno que ve ciudadanos y no clientes”.

LA MESA DE SEGURIDAD LIGHT: DE NAVEJA A SOLANO

No hay mucha diferencia en el tono de su liderazgo en la Mesa de Seguridad, Paz y Justicia de León. De Rocío Naveja a René Solano, la calidad del contrapeso no incomoda al poder público en León.

La diferencia es que Naveja le agregó una polémica personal y profesional a su perfil conciliador y hasta aplaudidor.

Hace exactamente 3 años, la académica le ponía estrellita al trabajo de la seguridad en León pese a la crisis de homicidios (una de tantas) que padecía la ciudad en aquel entonces.

“Hoy vemos con claridad que hay un trabajo articulado, que fue atendido porque hay una participación federal, estatal y municipal y que está habiendo resultados. Y en ese sentido estamos viendo que finalmente también se están atendiendo las demandas ciudadanas de que queremos una mejor ciudad, una ciudad más segura y las autoridades están respondiendo”.

Y hoy que recordamos esa efeméride, podemos comparar esa opinión con la esgrimida por Solano el día que se dio a conocer la renuncia de Luis Enrique Ramírez Saldaña la secretaría de Seguridad leonesa.

“Es un hecho lamentable la renuncia del señor secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña. El camino es el correcto y el trabajo está en proceso. Sin embargo entendemos sus decisiones y lo respetamos. Le deseamos lo mejor en el futuro y la Mesa está siempre abierta a usted”.

La declaración parecía fuera de contexto y peor cuando unos días después se publicaba una nota de que su academia habían recibido contratos por parte del gobierno del Estado por 8 millones durante los 3 años anteriores.

Naveja aguantó vara. Planteó sus explicaciones pero salió perdiendo. El coctel era adverso para ella. Un aplauso para el gobierno y una nota de contratos de asesoría no eran un buen coctel en el momento político que se vivía.

Hoy, René Solano que asumió el liderazgo de la Mesa de Seguridad enfrenta el mismo cuestionamiento por su perfil poco crítico y hasta condescendiente. Porque ya hemos visto que la herencia que deja Ramírez Saldaña no es la mejor.

Un descontrol absoluto en la parte administrativa. Resultados paupérrimos en los índices delictivos, compadrazgo, amiguismo y una corporación que necesita una limpieza profunda. Muy lejos del camino correcto.

SILAO: POR SI ALGUN FOCO ROJO FALTABA

Dos cuerpos descuartizados en la vía pública el pasado 21 de junio; 6 homicidios dolosos el último fin de semana de junio y 4 descuartizados más encontrados ayer. Todo en menos de 2 semanas en Silao.

Algo muy serio y muy grave está pasando en este municipio que, dentro del corredor industrial guanajuatense había salido más o menos bien librado de hechos violentos de este calibre en comparación con lo que ha ocurrido indistintamente en Celaya, Cortazar, Villagrán, los Apaseos, Salamanca, Irapuato, León, San Francisco del Rincón y hasta Purísima.

No son solo esos 12 homicidios que se han acumulado en 3 jornadas históricamente violentas sino los 24 que se registraron durante el mes de junio en Silao que junto con León, manchan la celebración que hace el gobierno estatal del cuarto mes consecutivo con homicidios a la baja en el estado.

Mientras el estado en lo general registra menos asesinatos a partir del operativo golpe de timón, en León y en Silao que son municipios conurbados se encienden los focos de alarma

En León ya se relevó al secretario de Seguridad aunque no precisamente por los 100 ejecutados en 2 meses. En Silao, ayer tuvo que salir el alcalde Antonio Trejo a dar la cara aunque sea para escurrir el bulto porque como es obvio, resolver estos crímenes le corresponde al gobierno federal… y por supuesto al estatal.

Eso sí, ratificó a sus mandos policiacos, un tema que es para preocupar porque no tardan mucho los ediles han dar un espaldarazo a sus directores de Seguridad que la violencia imperante en dar nuevos golpes a su inacción.

Lo que permea en el ambiente es que en Silao es donde se requiere un nuevo golpe de timón. La determinación con la que actúa el gobierno del estado en el combate al crimen organizado no parece generar el mismo entusiasmo en la mayoría de los alcaldes de la entidad.

Hay algunos que literalmente, están atenidos y algunos voltean para otro lado. Y en ese contexto, el gobernador Diego Sinhue parece víctima de su propia obsesión para combatir al crimen organizado. Todo se lo dejan al Estado.

Mientras eso ocurre, las cifras le dan la razón pero la percepción e impacto de lo inmediato, lo desmienten y lo ponen contra la pared.

Demasiados malabares y maromas para explicar los homicidios dolosos a la baja. Tapar un agujero mientras se destapan 2 o 3. Tienen toda la razón quienes aseguran que nadie dijo que sería sencillo. Nadie.