Pólvora e infiernitos

SEGURIDAD 2019: CUANDO LA ACTITUD NO ALCANZA

LO QUE VIENE. Ya se sabe que el reto más importante que hoy tienen los gobiernos en todos sus niveles es el de la seguridad y en Guanajuato, el tema se convierte en un desafío monumental para el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien desde su campaña hizo del tema una obsesión personal.

HECHOS. Y ya quedó claro que la delincuencia no respetó el asueto vacacional de la mayoría de los ciudadanos. Los homicidios dolosos se mantuvieron a la alza en el cierre de 2019 con hechos particulares que remarcaron la gravedad del problema que se vive.

LLUEVE SOBRE MOJADO. El 27 de diciembre, 2 custodios del Cereso Mil fueron asesinados tras salir de turno y al día siguiente, una balacera en el Municipio de Uriangato dejó como saldo 6 muertos y 11 heridos que obligó un pronunciamiento en Twitter del secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala que anunció el despliegue de elementos de seguridad adicionales en ese municipio,

LA MALA SINTONÍA. Dos hechos a tono con el año anterior. La muerte de elementos de seguridad que tiene a Guanajuato en un top ominoso y los ataques violentos con múltiples víctimas en varios municipios de la entidad.

INSUFICIENTE. El 2019 nos enseña que el cambio de actitud del titular del Poder Ejecutivo no basta para cambiar el dramatismo de las cifras que ubican a Guanajuato como uno de los estados más violentos.

EN PLATA. El grado de involucramiento de Diego Sinhue en el seguimiento de los temas de seguridad y de la estrategia que ha diseñado contrastan a ojos vistos con la distancia o digamos, menor apasionamiento de su antecesor Miguel Márquez.

IRREBATIBLES. Los números ahí están muy a pesar de los empeños para mejorar las policías municipales, de la mejor coordinación con la Federación y el combate directo al grupo criminal que se asienta en Villagrán.

RETO. Los afanes del gobierno dieguista tienen que comenzar a notarse de manera más clara en las cifras. Las buenas razones no son suficientes.

LA DEL ESTRIBO…

La sesión del pleno del Poder Judicial en Guanajuato para elegir al nuevo presidente de esta instancia será hasta el próximo miércoles 8 de enero a la una de la tarde.

Originalmente, se pensaba que la reunión sería hoy que se cumplen 2 años de que asumió el cargo Claudia Barrera quien termina su período como magistrada y por la misma razón ya no puede ser reelecta.

Todo está planchado para que el magistrado Héctor Tinajero asuma la vacante y se convierta en el nuevo presidente del Poder Judicial. Sus credenciales y competencias para el cargo son indiscutibles aunque las referencias periodísticas a Daniel Federico Chowell Arenas han sido inevitables.

Su perfil de idoneidad comentado desde hace un sexenio también es indiscutible pero hay una regla no escrita que dice que no puede haber incompatibilidad entre el presidente del Poder Judicial y el procurador de Justicia (ahora Fiscal General en turno). Y todos sabemos de los amplios poderes y derechos que disfruta hoy quien encabeza ese cargo.

RICARDO SHEFFIELD: FILIAS Y FOBIAS DEL PASADO… Y EL NUEVO ENTORNO

Hace 8 años, en el arranque de 2012, año en el que entregaría el poder a su sucesora, Ricardo Sheffield inauguraba un día como hoy, la Plaza Catedral una de las obras emblemáticas de la anterior administración municipal e incubada en la dependencia encabezada por su entonces archirrival panista, Miguel Angel Salim Alle.

Hace 2 años, también el 3 de enero, el entonces diputado federal panista se reunía con Sergio Contreras Guerrero, dirigente estatal del partido Verde.

Mucha agua ha corrido de entonces a la fecha por el río de la política en la trayectoria de los personajes ahí mencionados.

Sheffield ya no es panista. Ahora es un apasionado defensor de la 4T aunque sigue siendo como entonces, un rival del grupo en el poder blanquiazul. Sheffield y Salim ya no son enemigos políticos y de manera pragmática sellaron un pacto de no agresión que perdura hasta la actualidad.

Y bueno, Sheffield y Sergio Contreras coinciden ahora como opositores de Acción Nacional, en Morena y Verde que son ahora uña y carne y apuntan a una coalición en 2021.

Hace 8 años, acompañado del entonces arzobispo José Guadalupe Martín Rábago, Sheffield inauguraba una obra que en su momento fue parte de la oferta político-electoral que trazó Salim desde la secretaría de Economía en la administración de Vicente Guerrero.

El ahora diputado local armó un combo de proyectos para la ciudad que le ayudarían en su camino de ser candidato panista a alcalde en 2009 pero su primer intento fracasó. Eso no obstó para que se mantuviera como rival interno de Sheffield en el PAN.

La política los confrontó durante varios años pero luego los unió de manera increíble para muchos.

Del encuentro hace 2 años entre Contreras y Sheffield, hay diferencias sustanciales al entorno actual. En aquél momento, mientras Contreras tenía a su alcance la candidatura a alcalde de León, Sheffield aparecía como víctima propicia como el incómodo en el PAN.

Hoy, Sheffield no solo es el titular de PROFECO a nivel federal sino que es uno de los liderazgos morenistas llamados a ser protagonistas en 2020 y con talacha para ser uno de los factótums en León, territorio comanche para el morenismo.

En el grupo de candidateables que ha conformado el propio Sheffield que quiere ser el gran elector está incluido Contreras quien se resiste a ser uno más en la mesa de convidados del expanista por su calidad de dirigente de un partido.

No obstante, hoy el margen de maniobra del Verde parece más limitado que cuando era socio del PRI. No tanto por la cosecha electoral del partido del tucán sino porque hoy su grado de dependencia con la 4T parece más fuerte que en su momento con Peña Nieto. Veremos.

EL SUPERDELEGADO SANCIONADO… SIN CONSECUENCIAS

El superdelegado Mauricio Hernández Núñez fue noticia en los últimos días de 2019 luego de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la secretaría del Bienestar, sancionar a 14 delegados de programas del Bienestar en igual número de estados por hacer uso indebido de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los sancionados o mejor dicho, llamados a sancionar está el propio Hernández Núñez. El superdelegado ni sufre ni se acongoja porque en realidad quien debe sancionar en su caso es la dependencia para la cual trabaja y que encabeza Gabriel García.

Y todos sabemos cuál será el final de esta novela. La secretaría del Bienestar no se dará un balazo en el pie. Lo interesante del caso es que el superdelegado guanajuatense ya fue señalado por los de adentro (en Morena) y por los de afuera, porque la denuncia original fue presentada por el PRD.

No hay que olvidar que en el pleito eterno de Morena a nivel federal, el funcionario gunajuatense también ha sido señalado por sus rivales de una tribu adversa por uso indebido de programas sociales. Ahí, tampoco el caso ha pasado a mayores.

El PRD presentó una queja por una situación que ya parece añeja: el uso de chalecos con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador de parte de los llamados servidores de la nación que data de los meses de la transición, según el propio Hernández Núñez.

El PRD agregó además un señalamiento particular hacia Hernández Núñez. Una publicación en Facebook del 3 de mayo pasado en la que hacía una convocatoria a conocer los programas del presidente López Obrador.

Sirva el dato como un antecedente para el protagonismo que le guste o no, tendrá en los meses por venir quien hasta ahora ha sido no solo un discreto funcionario sino la antítesis de quienes en otras entidades donde hay gobernador de distinto partido, hay pugna abierta con el superdelegado en turno.

Hernández Nuñez hasta ahora ha llevado la fiesta en paz con el gobierno estatal pero estamos en un año preelectoral en el que necesariamente las cuerdas políticas se van a tensar y es probable que el conflicto no provenga con el gobierno estatal sino desde adentro de Morena.

Una cosa es que Mauricio sea discreto y otra que no tenga juego político dentro de Morena. Ya declaró abiertamente que él no buscará cargo de elección popular en 2021 pero es sabido que tiene mayor afinidad con la corriente cercana a Ernesto Prieto, Miguel Angel Chico y compañía.

El superdelegado tiene su corazoncito y querrá hacer valer el peso político natural que tiene porque es natural en los partidos que ejercen el poder. Es mera especulación pero se sabe que frente a la baraja de candidateables de Ricardo Sheffield para la alcaldía de León, el superdelegado tiene al exactor Eduardo Venegas, responsable del programa de emprendedores de la 4T en Guanajuato.

