Pólvora e infiernitos

¿ÉL SI LE ATINA? Ayer lo dijo el dirigente nacional del partido, Enrique Ochoa Reza, la convocatoria para elegir candidato a gobernador del PRI en varios estados, entre los que se encuentra Guanajuato, se daría en la segunda o tercera semana de enero, es decir, entre el 7 y el 21 de enero.

DE SU RONCO PECHO. Fue el propio Ochoa Reza quien en una entrevista radiofónica incluyó de manera explícita a nuestra entidad en el bloque Chiapas, Puebla y Morelos en el grupo de los estados donde se emitirán convocatorias y se buscará lanzar un precandidato único.

ANÓTELE. Hay quienes incluso aseguran que la convocatoria se lanzaría el 12 de enero y el registro de candidatos se daría el 22. Apuntemos la posibilidad. Ya no queda mucho margen de maniobra. El problema para el PRI es que su candidato requerirá posicionamiento en precampaña y para cuando salga el ungido ya habrá pasado un mes.

CONVOCATORA PAN: ADELANTOS Y NEGOCIACIONES

POR DELANTE. Mire lo que son las cosas. Entre los múltiples retrasos del lanzamiento de la convocatoria para elegir candidato a gobernador por el PRI, es altamente probable que el PAN se les adelante en el camino y lance la suya propia antes de que el PRI se decida.

SIN OBSTÁCULOS. En las fechas fatales panistas, el próximo sábado 6 de enero se vence el plazo para los registros de precandidatos presidenciales. Ricardo Anaya tiene el camino despejado luego de que Juan Carlos Romero, Ernesto Ruffo y compañía, entendieron que no les convenía ponerse a las patadas con Sansón.

TOMA Y DACA. Sin nubarrones en lo nacional, el PAN estatal tendría el camino despejado. De los suspirantes en Guanajuato, se especula que Luis Alberto Villarreal estaría dando su brazo a torcer al aceptar la posibilidad de reelección de su hermano Ricardo en San Miguel de Allende y candidaturas para su grupo en varias partes del estado. Habrá que ver.

SU JUEGO. En el caso de Carlos Medina que amagó con el peso de su nombre en las encuestas, la cosa es distinta. Miguel Márquez no lo desdeñó y charló con él. Sólo ellos saben el contenido de su acuerdo. Las malas lenguas especulan con la idea de que el síndico ahora con licencia quiere ejercer derecho de veto para que López Santillana sea el candidato para la reelección y en su momento, tener lo que el alcalde leonés no le dio.

LA INCÓGNITA. En el caso de Fernando Torres Graciano, el senador ha optado por bajar el perfil mediático aunque no el activismo interno. Cuestión de días para resolver el intríngulis azul.

SHEFFIELD Y CONTRERAS: DE PRECANDIDATO A SUSPIRANTE

ENCUENTRO. Porque la grilla no perdona ni respeta días de guardar, ayer muy temprano se reunieron en un desayunadero muy visitado por políticos en la zona dorada de León, el regidor y dirigente estatal del Partido Verde, Sergio Contreras, y el diputado federal panista Ricardo Sheffield Padilla.

DIFERENCIAS. Lo hicieron más en su calidad de aspirantes a alcaldes que de representantes de sus actuales cargos. Claro, hay diferencias. Mientras Contreras tiene a su alcance la candidatura, Sheffield la tiene muy complicada. El primero es dueño del balón mientras que al segundo, los dueños de la pelota en su partido no se la quieren prestar ni para patear un tiro de esquina. Está en la lista de los non gratos.

CUATES. Sergio Contreras, en su calidad de dirigente del Verde, no tiene carta aborrecida. Es más, parece disfrutar mucho su reunión con panistas incómodos como Sheffield porque en el cabildo azul cultivó una inmejorable relación con Carlos Medina Plascencia, el exsíndico que hizo la vida de cuadritos a Héctor López Santillana.

DONDE TOPE. Sheffield, por su parte, en su calidad de único aspirante panista destapado en León, aplica la máxima de “no hay peor lucha que la que no se hace” y toca puertas aquí y allá para que no lo noqueen sin ejercer su derecho al pataleo.

NO MÁS. Se sabe que ya se acercó con las dirigencias estatales de PRD y Movimiento Ciudadano para mostrarles las encuestas que lo colocan, según esos números, como el preferido en León. Sheffield Padilla se encuentra en el punto de no retorno. Parece ya no haber margen para negociar para él y su grupo de aliados.

SUI GENERIS. Y es que en los hechos, el bloque en el que se ubican él, Fernando Torres y Miguel Salim, y en donde ha coqueteado el mismo Carlos Medina, no ha actuado como bloque.

BLANCO Y NEGRO. Este grupo ha exhibido desde posiciones abiertamente críticas y beligerantes a través de Sheffield hasta algunas negociadoras y afables como el caso de Miguel Salim.

PUESTO. Por lo pronto, desde el punto de vista legal y reglamentario, a Sheffield ya se le pasó el momento de buscar la vía independiente como alternativa de postulación.

INVIABLE. Si quisiera buscarla fuera del PAN, las opciones ya son reducidas sino prácticamente nulas. Su interlocutor de ayer, desde luego que no piensa en él como alternativa, pues el propio Contreras será candidato y Morena, que no lo tiene, mira para otro lado.

TODO O NADA. A Sheffield parece quedarle sólo la opción de ser Sheffield. Es decir, actuar de kamikaze.

A unas horas de que venza el plazo para registrar coaliciones para Ayuntamientos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tienen listo su pacto.

El PAN pondría candidato en 39 municipios, el PRD en 6 (Tierra Blanca y Pueblo Nuevo además de los cuatro que gobierna). MC tendría San José Iturbide pese a que no gobierna en ningún lado. Morena, PT y PES también apuntan a la coalición total mientras que Verde, PRI y Nueva Alianza irían solitos por separado.

HUGO ESTEFANÍA: LA REBELDÍA Y LAS ANSIAS FUTURISTAS

Exdirigente estatal del sol azteca y actual alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy ha sido sinónimo de polémica en este trienio dentro y fuera de su partido.

No es casualidad que hoy su nombre y personalidad sea parte de los focos amarillos en el amarre de la coalición de PAN, PRD y MC en Guanajuato. Aunque de manera oficial, los dirigentes de PAN y PRD aseguran que no hay veto para ningún personaje o aspirante de una fuerza política distinta de la que representa, en radiopasillo se sabe que Estefanía no es bien visto por Acción Nacional para ser reelecto.

Hace exactamente un año, el exdirigente perredista estaba en el centro de la polémica por el diseño de un logotipo de su administración que irremediablemente remitía al del PRD.

En amarillo y negro sólo se distinguía de la imagen perredista en el sol que estaba ligeramente ‘mocho’. El propio dirigente estatal Baltasar Zamudio señalaba que, si bien no había nada de ilegal en el logotipo, éticamente no podría sostenerse perfilar semejante logotipo frente al sentido común.

Por esos mismos días, Hugo Estefanía se destapaba como aspirante de su partido a gobernador en 2018. Era el clásico pronunciamiento de quien sabía que pocas posibilidades tenía de volar tan alto pero que lo tenía que hacer para que su sueño quedara registrado en los medios y entrar al festival de las ilusiones.

Exactamente un año después, consumada la coalición estatal con el PAN y con MC, Estefanía tiene claro que su máxima aspiración puede ser la reelección pero ni en su partido ni el blanquiazul tiene la aprobación total y que su sueño se tambalea.

Hay quienes aseguran que si no le dan el aval, puede sacar su lado bronco. Otros, afirman que una solución intermedia puede ser que su esposa Alejandra Torres Novoa, diputada local, puede ser la solución al diferendo. Y que el PAN no tendría empacho en aceptar.

Ya veremos si Estefanía puede amarrar la posibilidad de reelección que, visto el escenario actual, literalmente le garantizaría el triunfo. Si no se la dan, ya veremos si tiene los arrestos para armar un berrinche en el Frente que une agua y aceite.

LÓPEZ SANTILLANA Y EL PESIMISMO DE SU TABLERO AZUL

El alcalde Héctor López Santillana se muere de ganas de ser postulado para la reelección. Lo dice a quien quiera escucharlo. Tiene ganas de repetir como alcalde en León. Pero está en manos de la nomenclatura que gobierna al PAN que mantiene dudas y que no sabe si apostar por la continuidad o por una carta nueva mientras vuelve a atajar las ansias de su malquerido de siempre, Ricardo Sheffield Padilla.

Ayer dijo algo que parece muy certero en la coyuntura que vive el PAN guanajuatense: “El tablero no es fácil”. Abiertamente acepta que la decisión depende totalmente de su partido que tiene frente a sí el reto de acomodar todas las fichas del tablero de acuerdo a sus proyecciones e intereses.

Está claro que si López Santillana no es apoyado para la reelección, a lo más que puede aspirar es a un cargo en la siguiente administración estatal en caso de que el PAN repita en la gubernatura. Pero un cargo en el gabinete ampliado no como secretario.

Para León, el grupo en el poder parece estar resuelto a mandar a un varón que podría ser Humberto Andrade o Éctor Jaime Ramírez Barba. Curiosamente estos dos personajes ven la alcaldía como la rifa del tigre y preferirían mil veces ser candidatos al Senado, cargo que entraña menos preocupaciones y muchos más privilegios.

La continuidad de Humberto Andrade como dirigente estatal panista si Diego Sinhué Rodríguez es candidato y luego gobernador, estaría en veremos porque sigue siendo visto con desconfianza por los dueños del balón en el PAN. El dilema es cuál sería su destino.

De Ramírez Barba sólo hay que decir que si no es alcalde ni senador, lo peor que podría pasarle es repetir como candidato a diputado local aunque sin garantía de coordinación.

En el famoso tablero azul, también sigue latente la posibilidad de que la mayoría de los diputados locales en funciones no sea postulado para la reelección. No falta mucho para saberlo.