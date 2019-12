Pólvora e infiernitos

DEFENSA DE LA VIDA: EL CONSERVADURISMO DE AMLO, NIVEL PAN

MAROMAS IDEOLÓGICAS. Otras veces se lo he comentado en este espacio. En la habilidad que ha desarrollado como político, el presidente Andrés Manuel López Obrador de etiquetarse él y etiquetar a sus adversarios, hay algunos calificativos que endilga o que él mismo quiere asumir, que no resisten y caen al primer análisis.

DICHOS Y HECHOS. Uno de los más socorridos es tachar a sus adversarios de “conservadores” y asumirse él como un presidente liberal. Pero hay temas en los que el mandatario, como lo saben perfectamente quienes lo conocen de cerca, es tan conservador como muchos de los que tanto critica, señaladamente a algunas figuras del PAN.

CIYUNTURA. Y hoy, según los pronunciamientos escuchados por parte de panistas guanajuatenses y el propio López Obrador en los últimos días, podemos inferir que en algo coinciden: la postura conservadora frente al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

CERCANÍA. Con una diferencia muy concreta. Mientras en el PAN, sin ningún rubor se manifiesta su defensa a la vida y en contra del aborto, el presidente de la república hace malabares verbales o echa maromas para no definirse.

ESCURRIENDO EL BULTO. “En eso nosotros preferimos que lo vayan resolviendo mediante diálogo en la misma sociedad, que el gobierno espere a que haya acuerdos. No queremos polarizar con este tema. No se descarta nada, nada más no promoverlo. Esperar a que la misma sociedad decida sobre este tema”.

MAÑANERA. Eso respondió ayer López Obrador a una pregunta concreta de uno de los reporteros que le preguntó sobre las manifestaciones de mujeres que se han dado en los últimos días y si está de acuerdo en la despenalización del aborto.

LA CAUSA. Por otro lado, hace unos días, los diputados federales del PAN y su líder estatal Román Cifuentes organizaron en Irapuato un foro para ratificar esta postura al que invitaron a una activista argentina.

LA DEFINICIÓN. “Quiero que sepan que no estamos solos que hay gente en todo el país y que son más los que están en favor de la vida y por eso no va a ser una iniciativa que pase pronto, por eso no es una iniciativa que el Presidente agarre y mande a consulta o agarren una reunión como la que tenemos hoy y que diga quién está a favor y quién está en contra, no es una tarea fácil y aquí en Guanajuato esto no es batalla de un día y o es batalla de hoy, o que esté de modo aquí en Guanajuato todos los días se trabaja”, dijo la diputada Melanie Murillo.

PRESENTES. Estuvieron legisladores como Jorge Espadas, Ector Jaime Ramírez Barba, Pilar Ortega, Michelle González y Sergio Ascencio y otros locales como Lorena Alfaro, Katya Soto y Martha Delgado.

PRECISIONES. Las panistas aclaran que no están a favor de la criminalización de la mujer que quiera abortar. Y su apuesta central es justamente a aprovechar la división que hay en Morena sobre este tema, empezando por el propio presidente que está muy lejos de pensar como por ejemplo lo hace, la senadora Martha Lucía Micher.

NI PITCHA, NI CACHA… Tanto que le gusta el béisbol al presidente que a los panistas les queda claro que el presidente dará bateo libre a los diputados de Morena cuando llegue el momento de dar línea.

LA DEL ESTRIBO…

En Morena se mantienen las guerritas internas y las posiciones irreductibles. El diputado Ernesto Prieto Gallardo está duro y dale que quiere ser reinstalado en el comité estatal. El IEEG ya remitió su caso al INE pero Prieto no ceja en el empeño.

Por su parte, la dirigente estatal Alma Alcaraz está más alineada con Yeidckol Polevnsky que nunca. Frente al desorden interno en que se ha transformado la sucesión en Morena, el remedio más efectivo es no moverle a nada y que la exdirigente empresarial siga en su cargo.

Y si no se mueve la jefa nacional, pues no se mueve nadie en los estados. Alcaraz entonces está feliz. Mientras siga la indefinición, ella conserva el poder. Horas extras de chamba, hasta que los de Morena se pongan de acuerdo.

ISSEG: A 7 AÑOS, EL REENCUENTRO SALIM-SALGADO BANDA

La política es tiempo y circunstancia y sus protagonistas saben que hay momentos para el glamour y otros para aguantar vara y saber que es el momento de tragar sapos.

Hace 7 años, en un día como hoy el entonces director del ISSEG, Héctor Salgado Banda daba a conocer que el proyecto de creación de 55 franquicias de farmacias de esta paraestatal era cancelado.

Las franquicias las había ofrecido el exdirector Miguel Salim. El proyecto incluía la inversión de 350 mil pesos de quienes desearan la franquicia. El gobierno había invertido 19 millones y a la hora de la cancelación solo se ofreció la devolución de la mitad de la inversión a quienes no pudieron tener éxito.

Salgado Banda aseguraba que no podía ponerse en riesgo el dinero de jubilados y pensionados y que los negocios que no generaban utilidades no podían mantenerse.

El proyecto de las franquicias había sido lanzado en mayo de 2011 pero cuando se aterrizó operativamente hubo problemas para la distribución de medicamentos y no fue lo exitoso que se había planteado originalmente.

Año aciago ese que vivió Salim quien en julio había perdido la elección de la alcaldía de León frente a Bárbara Botello y en septiembre, vio cancelado el proyecto del Conjunto Estrella.

El político leonés pudo resucitar al siguiente trienio cuando logró hacerse de una curul por la vía plurinominal en un momento en que las puertas de acceso a través de Guanajuato se habían cerrado pero él se coló, silencioso por el CEN del PAN.

Tres años después, se vio beneficiado por el reacomodo de candidaturas. La fortuna le sonrió con una candidatura a diputado local y hoy ocupa una curul en el palacio legislativo estatal con la perspectiva de buscar la reelección en 2021 aunque seguramente, Salim, nomás por fastidiar, levantará la mano en León como uno de los muchos aspirantes a la candidatura a la alcaldía.

Mientras tanto, Salgado Banda, ahora como secretario de Finanzas y Administración ya diseña un proyecto que involucra al ISSEG: que el fondo de pensiones se convierte en un fondo de financiamiento de grandes obras de infraestructura.

El primer proyecto: la autopista Silao-San Miguel de Allende. Así da vueltas la grilla.

CONGRESO LOCAL: CON EL TIEMPO ENCIMA…

Los diputados locales andan en plena talacha con las 46 iniciativas de leyes de ingresos municipales y las 6 reformas a la ley de Hacienda que envió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y aunque su cronograma dice que les quedan 17 días de chamba y 4 sesiones del pleno antes de darse el abrazo navideño el 19 de diciembre, hay quienes lo dudan.

Hay 2 factores que los tienen contra las cuerdas en los tiempos. Uno, que nunca antes, el poder ejecutivo estatal había esperado hasta el día límite que es el 25 de noviembre para enviar el paquete fiscal (provocado por el retraso federal) y otro, que presiona a los diputados locales: la existencia de 6 iniciativas de reforma.

Los panistas, presumen que ellos no son como los de Morena en la cámara federal que no le movieron prácticamente nada al documento que les envió la secretaría de Hacienda. Bueno, eso está por verse.

Ayer y hoy, la agenda pública del Congreso local no incluye ninguna actividad pública aunque los diputados juran y perjuran que no están de vaquetones. Que justamente hacen la chamba de arrastrar el lápiz y espulgar las iniciativas de leyes de ingresos.

Mañana hay comisiones unidas de Gobernación y Hacienda, junta de gobierno y el miércoles se aprueba el segundo paquete de municipios que son los de presupuesto y tamaño mediano. Hasta la siguiente semana tienen programados los municipios del corredor industrial

Aquí es donde está una de las complicaciones mayores porque los Municipios más poblados incluyen las propuestas llamadas de incremento progresivo. Es decir, a mayor valor de la vivienda, el propietario deberá pagar más.

Ahorcados por los recortes en asignación de recursos federales, algunos municipios exploran ese tipo de ajustes. Pero todo tiene que ir perfectamente sustentado en lo técnico. La mayoría panista no quiere aplicar el mayoriteo a rajatabla que exponga a algunos alcaldes a la furia de sectores que sientan que les cargan la mano.

Es por ello que debemos encorchetar el compromiso de aprobar las iniciativas enviadas por el ejecutivo, paquete estatal y leyes de ingresos municipales a más tardar el jueves 19. Quizá sea necesaria una sesión adicional el 20.

No vaya a ser que los legisladores locales, tengan que trabajar el penúltimo fin de semana del año.

Comentarios

Comentarios