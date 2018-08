Pólvora e infiernitos

DIEGO: ¿ADIÓS A LAS BANQUETERAS?

DEDUCCIÓN. De acuerdo a lo visto en sus dos apariciones en público luego de recibir la constancia de mayoría que lo acredita como ganador de la elección por la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo esboza algunos rasgos del nuevo estilo de gobernar.

ARGUMENTO. Y uno de ellos sería la intención de terminar con las llamadas ‘entrevistas banqueteras’. Por lo apreciado en el evento de presentación de la primera tanda de integrantes de su gabinete y tras la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial ayer en el Polifórum León, la estrategia del nuevo inquilino de palacio de gobierno apunta en ese sentido.

LIMITANTES. ¿Será que el gobernador se centrará en dar a conocer las decisiones en reuniones con medios que sólo incluirán sus mensajes, que no ruedas de prensa? Que no habrá ‘chacaleos’ ni entrevistas adicionales en los eventos y las inquietudes que se tengan sobre las posturas del gobernador en otros temas, se darán en entrevistas directas con cada medio.

HASTA DONDE TOPE. Esto, por supuesto, no sólo operaría en la etapa de transición sino en la de gobierno. La apuesta sería la de focalizar los mensajes del Ejecutivo y no dispersarlos o caer en el riesgo de que la declaración le gane el espacio al mensaje de un evento como suele ocurrir.

BLANCO Y NEGRO. Rodríguez Vallejo estaría en su derecho, por supuesto. Ahora que está de moda el término, si el nuevo mandatario quiere ser disruptivo está es una forma de hacerlo. Es su estrategia y él asume los beneficios y los riesgos que entraña la ruptura de esa suerte de costumbre.

DE TODO… Algunos más proclives que otros a la declaración banquetera. Unos más carismáticos que otros. Algunos que pontifican y regañan. Cada gobernador tiene su estilo.

ANTECEDENTE. Diego Sinhué que ha cultivado fama de accesible y empático con los reporteros a lo largo de su carrera política puede dar esa sorpresa. Falta ver si será sólo su estrategia o la de todo su gabinete.

LA OTRA TRANSICIÓN. Como ya se había visto, un gobernador con empatía con los medios y proclive a la estridencia mediática, no necesariamente es sinónimo de ser un buen gobernante. Tampoco en automático, alguien que cambia la forma tradicional de relacionarse con los medios merece la hoguera ni la descalificación.

JUNTO Y PEGADO. Eso sí. Todo va de la mano con los resultados obtenidos. Es probable que todo sea cuestión de acostumbrarse. Obras y hechos serán amores y no buenas declaraciones.

¡AGUAS! Pero si los méritos escasean o tardan en llegar, los silencios serán más pesados y complejos.

RAMÍREZ SALDAÑA: EL PREMIO MAYOR NO LLEGARÁ

DE PLANO. El propio alcalde Héctor López Santillana dice que la certificación Triple Arco CALEA que recibió la Policía Municipal de León no garantiza una suerte de pase automático para que Luis Enrique Ramírez Saldaña repita al frente de la Secretaría de Seguridad.

HECHOS. Un viaje que hicieron por lo menos 3 ó 4 colaboradores de Ramírez Saldaña (el mes antepasado) quien hace cabriola y media para tratar de agradar a su patrón, el primer edil.

NO PIERDAN LA CALMA. López Santillana dice que está evaluando que todavía no decide pero que no está descartado para ser secretario de Seguridad. El punto es que es en radiopasillo es donde se alimentan todo tipo versiones sobre el desenlace de esta telenovela.

A VER…. Y las apuestas siguen doble contra sencillo de que en el peor de los casos, Ramírez Saldaña ya no sería el elegido pero que se mantendrá en un cargo que le sirva como premio de consolación.

LA DEL ESTRIBO…

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, también pintó su raya frente a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco.

De plano dijo que esa dependencia se había convertido en una vacilada y que necesitaba dientes y un perfil más estructurado que el que tiene hoy la titular. En realidad, el andamiaje sobre el que está constituido no le da mucha credibilidad hacia afuera.

Una misión casi imposible porque mientras el Ejecutivo sea su jefe directo, aquello no va a funcionar.

TEMAS DE GÉNERO: LA PESADILLA DEL OFICIALISMO AZUL

Los temas de paridad de género se han convertido en una pesadilla para los gobiernos panistas de Guanajuato.

El perfil conservador de la sociedad guanajuatense, la influencia de grupos de ultraderecha en los gobiernos, la resistencia a políticas públicas en el control de la natalidad y algunas actitudes erráticas de funcionarios lo han puesto contra la pared en varios momentos.

En Guanajuato hemos ido del escándalo que provocó la noticia de mujeres presas por abortar hace ocho años a la más reciente que da cuenta de la cifra de feminicidios en Guanajuato.

Hace tres años el gobernador Miguel Márquez respiraba hondo luego de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en contra de las Mujeres (CONAVIM) rechazaba declarar alerta de género en Guanajuato como pedían algunas agrupaciones civiles.

Hace exactamente ocho años, la titular de la agrupación Las Libres, Verónica Cruz, aseguraba que en el estado había por lo menos seis mujeres presas por haber cometido el delito de aborto involuntario.

Cruz Sánchez, quien desde entonces ya se había convertido en un personaje incómodo para los gobiernos panistas, lanzaba su verdad. Cuestionaba que las mujeres en cuestión estuviesen cumpliendo penas de entre 25 y 29 años de cárcel.

El gobierno de Juan Manuel Oliva atizaba más la controversia que se convertiría después en una bola de nieve al negar tajante la versión de Cruz Sánchez.

El tiempo le dio la razón a la activista, para algunos abominable, pero que ha demostrado consistencia en sus cuestionamientos y discursos.

Y en aquél 2010 se dio el origen a este debate. Hoy, lo que se puede reconocer es el mérito de esta asociación civil que ha sido tenaz y persistente en su objetivo.

Después de aquella negativa del gobierno, la autoridad tuvo que recular y liberar a las mujeres presas.

Fue el antecedente de futuras polémicas como la que recientemente vivimos. Aunque no hay alerta de género, hay otras victorias que Las Libres pueden presumir.

Y de aquellos tiempos, llegamos a la actualidad. Recientemente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que durante el primer trimestre del año hubo 620 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Se trata de la cifra más alta desde 2015, que es el primer año del que se tienen cifras oficiales desagregadas por género. El número de víctimas del primer trimestre es 18 por ciento mayor al registrado en el mismo periodo de 2017, que sumó 523.

En 2018, ha habido 36% más de mujeres en relación con el primer trimestre de 2016, y 64% más con respecto a 2015.

Un expediente abierto para el gobierno de Miguel Márquez que a regañadientes, aceptó hacer algunos ajustes en sus decisiones. Veremos si los panistas siguen cojeando del mismo pie.

ZAMARRIPA: LA PROMOCIÓN Y EL CUESTIONAMIENTO

Vaya cuadro. En el Polifórum León, líderes empresariales cuestionaban y condicionaban la eventual permanencia del dúo dinámico conformado por Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa en la Secretaría de Seguridad y Procuraduría de Justicia, respectivamente.

En la capital del estado, Zamarripa, raro en él, hablaba ante reporteros y se ponía como ‘Juan Camaney’. Que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato es la que más casos de detenidos como presuntos responsables de delitos de alto impacto ha consignado ante jueces federales.

Más curioso, ofreció cifras, él siempre tan rejego para hacerlo. 70 detenidos en los últimos 22 días. Pero no cualquier detenido. Se trata de líderes de células criminales.

Eso sí. Ni una frase para promoverse como posible fiscal general. Menos mal. Ya pensábamos que estaba en plena campaña para lograrlo.

De buenas a primeras, en una concatenación de hechos y circunstancias, el tema del fiscal se puso de moda en Guanajuato. La promoción que de pronto surgió del nombre de Daniel Chowell, la movilización de Coparmex para tratar de buscar la Fiscalía que sirva, las declaraciones de Zamarripa, la reunión del gobernador electo y la nueva crisis de homicidios que vive Guanajuato fueron los ingredientes.

Y en suma, más dudas que certezas. Más preguntas que respuestas. Muchas más nubes que sol radiante. Ayer, Diego Sinhué no soltó prenda frente a los empresarios que no se lo dijeron con todas sus letras pero acusaron una estrategia fallida en materia de seguridad.

Aunque cambie titulares, con la misma estrategia se seguirán dando los mismos resultados.

La propuesta que lanzó Coparmex nacional de nombrar un fiscal de transición puede ser un salvo conducto si es que Rodríguez Vallejo tiene la intención de que se quede. Si López Obrador y Morena no aceptan esta salida, todo quedará en manos del Ejecutivo, en lo federal y en el estado.

De lo que no hay duda es que el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, será un auténtico número 2 con poderes amplios en materia de seguridad. Esa impresión le quedó a los empresarios que escucharon al próximo gobernador quien en breve dará a conocer a sus nuevos colaboradores entre los que no figuran los de seguridad.

La pregunta sigue siendo ¿por dónde viene el golpe de timón?