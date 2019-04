Pólvora e infiernitos

LA IMPUNIDAD: LAS CULPAS COMPARTIDAS

DECEPCIONES. Hay días en que la guerra contra la impunidad es una colección de fracasos y esperanzas perdidas. Así ocurrió ayer en León.

RECONOCIMIENTO. El gobierno de Héctor López Santillana sabe que hay una banda de delincuentes que opera en la zona dorada de León y que a mano armada, asalta en estacionamientos de centros comerciales, de negocios privados, de restaurantes o al interior de éstos.

HECHOS. Ayer, surgió un nuevo video de un asalto ocurrido en el estacionamiento de un negocio ubicado sobre la prolongación del bulevar Campestre muy cerca de Cañada del Refugio.

OTRO MÁS. El modus operandi es como el que le describí ayer aquí y el que circula profusamente en chats de un sector de la sociedad leonesa: dos hombres llegan a mano armada y encañonan a un hombre que está a bordo de una camioneta. La víctima entrega lo que piden y los asaltantes desaparecen del lugar, tan campantes. Eso se aprecia claramente en el video.

REACCIÓN. A media mañana el alcalde fue entrevistado y reconoce la cadena de asaltos pero lamenta que la autoridad se dé cuenta de los mismos no por denuncias al 911 sino por los reportes en las redes sociales ya sea por los chats o por los videos que se difunden de sistemas privados.

EN CADENA. López Santillana pide a los ciudadanos que denuncien a la autoridad y no sólo en redes sociales. Tiene razón. Enseguida, en rueda de prensa, el director de la Policía de León y el regidor panista José Luis Manrique narran un caso de detenidos como presuntos asaltantes justo en la zona dorada de la ciudad que tuvieron que ser liberados porque nadie denunció.

VOX POPULI. En los corrillos empresariales, en los comederos y radiopasillo de la sociedad leonesa se conocen los nombres de las víctimas y santo y seña de los hechos, hora y lugar. Pero no hay una sola acta levantada en el sistema 911 con motivo de esta situación.

LA CONTRA. Pero hay excepciones. Ayer, el ciudadano Adolfo Pons tuiteó a las 5:27 de la tarde un asalto en una sucursal de una cadena conocida de farmacias. En otro tuit, a las 5:54, es decir, 27 minutos después, se queja y cita al alcalde López Santillana.

DARDO. “Por eso estamos como estamos. Reporté asalto en progreso al 911. Yo, desde Paseo del Moral, ya llegué a recoger a mi esposa que estuvo encerrada en el baño. ¿Quieren que siga esperando la patrulla?”.

IMPOSIBLE. La inseguridad en el peor de los mundos. Punto a favor del alcalde de León que se queja de la falta de denuncia. Así, la impunidad seguirá ganando terreno. Pero si la Policía municipal responde como se narra en ese tuit, puede haber mil y una denuncias. La Policía llega tarde o de plano no llega. Así no se puede.

LA PREOCUPACION EMPRESARIAL: EL TEMOR A MORENA

En corto. Ayer, el fiscal general del estado Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca se reunieron con empresarios afiliados a la coordinación regional de Concamin en León.

DE RUTINA. Ambos ofrecieron en términos generales, la versión color rosa de lo que pasa en el estado. Hubo preguntas, cuestionamientos y uno que otro reconocimiento.

RECLAMO. Y como suele ocurrir, no faltó el respondón que cuestionó sin tapujos la situación que vive el estado por la inseguridad y de plano le pidió al ‘dúo dinámico’ que se pusiera las pilas y que ofreciera resultados porque la situación estaba muy mala.

EN PLATA. “En este estado somos panistas pero si siguen las cosas así, se va a perder el único bastión que le queda al PAN y va a ganar también Morena”, se quejó muy claridoso el empresario.

LA DEL ESTRIBO…

A propósito de empresarios, los integrantes de la otra cúpula, perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial leonés, se reunieron con los diputados federales del PAN para revisar lo relativo a la reforma laboral que está por discutirse en San Lázaro.

Pero los líderes de cámaras encabezados por José Arturo Sánchez Castellanos salieron peor que como llegaron. Los panistas dijeron que ejercerán su derecho de pataleo pero que los van a mayoritear Morena y sus aliados. Que frente a eso nada pueden hacer.

Por cierto, los del CCE leonés, se reúnen el próximo lunes con el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y senador, Pedro Haces Barba, el mismo que, dicen, se propone hacer la CTM de López Obrador.

Oportuna reunión para conocer de viva voz de este personaje lo que viene en materia sindical en México. Los empresarios, tiemblan.

PARTIDO VERDE: EL LUTO ANTICIPADO POR EL RESULTADO

Los estrategas del Partido Verde creyeron que la crisis de seguridad que vivía (y que sigue viviendo el estado) en materia de homicidios dolosos podría capitalizarse de una manera creativa en el diseño de la imagen de su candidato pero, a juzgar por los resultados, se equivocaron estruendosamente.

Hace exactamente un año, Felipe Arturo Camarena arrancaba campaña vestido de negro como una muestra de luto por el entorno que vivía Guanajuato en materia de violencia.

“No crean que el negro es algo que me guste poner y menos con calor, pero sí me siento triste de ver la violencia en Guanajuato, la sangre que se sigue derramando, el color rojo es de vida, no de dolor, entonces el negro es de luto y estamos de luto en Guanajuato por todo lo que ha cobrado tanta muerte”, describió.

Al final, la decisión de los estrategas del Partido Verde contradecía la costumbre de mostrar a los aspirantes sonrientes, afables, cercanos a la sociedad.

Pero los resultados fueron implacables: el candidato del Partido Verde a la gubernatura obtuvo menos votos que los candidatos al Congreso del Estado en su conjunto y los aspirantes a la alcaldía.

El exprocurador de Justicia obtuvo 143 mil votos que representan el 6.8% de los votos mientras que los candidatos a diputados locales lograron 182 mil votos que suponían el 8.8%. En el caso de los candidatos a la alcaldía, los votos alcanzados fueron 172 mil sufragios que significaron el 8.3%.

Es decir, los candidatos a diputados locales ganaron casi 40 mil votos más que el aspirante a la gubernatura mientras que los candidatos a la alcaldía, 20 mil más.

Dos puntos porcentuales menos que los candidatos al Congreso. No fue el único factor a analizar pero quedó claro que Camarena quedó muy lejos de las expectativas fincadas por el Verde, en esta, la primera vez que postulaba un candidato propio a la gubernatura.

El exprocurador no resultó como ellos esperaban, la gran revelación y con esas tácticas, mucho menos.

¿REGULACIÓN DE CHATARRERAS?: QUE NO HAYA ILUSOS…

Quizá sin querer queriendo, la aportación más sensata y valiosa en la revisión de la iniciativa de ley para regular empresas chatarreras y yonkes en la Comisión de Justicia, corrió a cargo de la representante de la Fiscalía General del Estado Elizabeth Durán Isaís.

La coordinadora jurídica de esa dependencia dijo que uno de los riesgos que veía está en las expectativas que pudiera levantarse por esta reforma pues, de llegar a aprobarse, la libertad que tenga el cliente para consentir si da sus datos o no sería la catapulta o la condena al fracaso de esta propuesta.

Es decir, uno de los puntos claves y polémicos de la iniciativa está en el registro de datos biométricos que recopilarían las empresas que se dedican a la compra venta de autopartes y vehículos en desuso. Esos datos servirían para confrontarlos con los archivos de la Fiscalía y corroborar si quien hace este tipo de transacciones tiene o no algún antecedente delictivo.

Pero si todo es a voluntad del ciudadano, el asunto ya se fastidió si se reivindica ese derecho del particular a proporcionar o no sus datos personales.

Al final, lo que hizo ayer la enviada de la Fiscalía es plantear con sensatez un escenario que neutralizaría cualquier impacto positivo de la reforma y calmaría las ansias de funcionarios y diputados panistas, ilusos o con alma populista que creen que en una iniciativa de ley, con la intención, basta.

No debemos olvidar que la reforma hoy vigente y que los panistas cacarearon en 2014 ya obliga a la Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado a recibir un reporte de las empresas chatarreras y de los yonkes sobre sus operaciones mensuales.

Habría que preguntar si en realidad están recibiendo estos reportes. Pero aun si los recibieran, de nada sirve si no se tienen los datos biométricos de quienes hacen las transacciones.

Aquí el punto es uno. No se puede dejar pasar otra vez la venta de espejitos o franca demagogia del PAN-Gobierno que cree como otros partidos que son gobierno en otros estados, la simple concreción de reformas se debe festejar como un cambio automático de la realidad.

Es fácil tropezar con esas piedras. Celebrar aprobación de reformas para castigar habitualidad y reincidencia, para terminar con la puerta giratoria, leyes para la prevención del delito y la de regulación de yonkes (parte I) que no han reducido los actos delictivos ni mucho menos, terminado con la impunidad.

No crear falsas expectativas y celebrar resultados concretos y no aprobaciones en el pleno. Que viva la sensatez.