Pólvora e infiernitos

PAN 2020: EL ADIÓS A LA ONDA GRUPERA

EL ENTORNO. Mientras las circunstancias parecen consolidar a Guanajuato como el único estado que más se resiste a la 4T, el PAN enfrentará en este su bastión al exceso de confianza como uno de sus principales adversarios.

DECHADO DE OPTIMISMO. En efecto, hoy hay quienes que piensan que en 2021 pueden ganar carro completo, recuperar Salamanca y retener municipios como Celaya en donde la inseguridad sigue golpeando inmisericordemente.

LA MARCA. El PAN basa una buena parte de su confianza en la estabilidad que tiene como partido que no distingue por ejemplo a PRI y Morena que hoy siguen sin resolver pleitos internos que ya llevan varios años consumiéndolos.

SIN PIEDRAS EN EL CAMINO. Y en parte tienen razón los azules. A diferencia del sexenio anterior con Miguel Márquez en el que el senador Fernando Torres nunca ocultó sus intenciones de buscar la candidatura a gobernador y Ricardo Sheffield mantuvo un tono beligerante, amén del capital político que tenía el hoy alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, hoy en el PAN guanajuatense, la onda grupera se ha esfumado.

DESTINOS. Sheffield ya no está en el partido y es un opositor abierto desde Morena. Fernando Torres Graciano prácticamente desapareció del mapa político e incluso ya habría levantado el pañuelo blanco en señal de disciplina frente al dieguismo.

A DISTANCIA. Por su parte, Luis Alberto Villarreal mantiene una relación cordial con los actuales dueños del partido pero ni antes ni ahora es un personaje beligerante o que represente una amenaza seria.

CIELO AZUL. En ese tenor, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el dirigente de facto del PAN parece tener un panorama mucho más despejado, justo en la antesala del arranque del proceso electoral 2021.

BAJO CONTROL. A través de su operador estrella, el jefe de su gabinete, Carlos Alcántara, el partido se mantiene en paz. Román Cifuentes no representa un factor que pueda minar el liderazgo natural que ejerce un gobernador en el PAN por más afinidad que mantenga con el antecesor de Diego, Miguel Márquez Márquez.

LO QUE VIENE. Y en ese tenor, vendrán pues las decisiones de candidaturas y eventuales ajustes al equipo que acompaña al gobernador en el gabinete. Ya viene la danza de los que querrán ser reelectos y de los que busquen una candidatura pero ya no volverán aquellos tiempos de las convenciones y las asambleas que convertían al PAN en una carnicería.

COLOFÓN. Hoy, sin grupos internos o tribus que presionen como en antaño y con reglas y estatutos que mantienen abierta la opción de las designaciones o dedazos, no hay razón para que los dueños del partido arriesguen estabilidad para verse más demócratas. Al PAN Guanajuato lo que hoy puede derrotarlo es la soberbia y el exceso de confianza.

LA DEL ESTRIBO…

Este lunes en León, el comisionado estatal de Búsqueda Héctor Díaz Ezquerra, la secretaría de Gobierno y la Fiscalía del Estado tendrán un encuentro con los representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Será el primero que reúna en un mismo evento a todos los colectivos. Una oportunidad inmejorable para hacer el corte de caja del trabajo que se realiza en el estado.

Esta administración ha mostrado voluntad para corregir las omisiones y errores del pasado reciente pero no basta con voluntad y hoy, los colectivos y su evaluación serán un buen termómetro para evaluar el grado de avance.

ANDRADE, TORRES GRACIANO Y TRUJILLO: EL PARTIDO ES EL GOBIERNO

Pocas estampas para explicar lo que representa el control del ejecutivo sobre el PAN actualmente en Guanajuato que el lugar que ocupan ahora los últimos 3 exliderazgos de este instituto político y que 2 de ellos pactaron o están bajo su control y el otro, de plano abdicó del premio de consolación que le habían dado.

En 2015, un día como hoy, respaldado unánimemente por la cargada panista de todas las tribus azules, Humberto Andrade Quesada, se alzaba como el ganador de la elección interna del PAN para dirigente estatal en la que no tuvo rival interno.

Todo se había activado al interior del PAN para que el empresario leonés fuese coronado sin mayor bronca en una contienda interna en la que no tuvo ni siquiera de sparring al “Güero” Gerardo de los Cobos quien había hecho hasta lo imposible para registrarse

Miguel Márquez y Fernando Torres Graciano se pusieron de acuerdo. Luis Alberto Villarreal no opuso objeción y todo caminó sin ningún problema.

Márquez aceptó a Andrade porque sabía de la personalidad retraída del susodicho quien pese a su amistad con Torres Graciano, no representaba un riesgo en la operación de una candidatura oficialista.

Humberto Andrade nunca fue de choque. No criticaba, no cuestionaba, no condenaba. Dejaba hacer, dejaba pasar. Administró su liderazgo, no se metió en broncas, ni metió en cintura a nadie. Pudo ser incluso candidato a alcalde o a diputado. No tuvo la osadía porque no le gusta tensar la cuerda y a la diputación local prefirió hacerse a un lado, dicen, porque no le aseguraban la coordinación.

Otro personaje. Hace 4 años, el entonces envalentonado senador Fernando Torres Graciano a una reunión de integrantes de Acción Juvenil en León en donde un “espontáneo” militante de Celaya no tenía empacho en destaparlo como “el próximo candidato a la gubernatura”. El invitado especial fue el exgobernador Juan Manuel Oliva.

“Y creer amigas y amigos es un síntoma y un signo de la juventud panista. La de ayer que está aquí atrás y la que está aquí enfrente pero somos lo mismo, somos fuerza y esperanza presente de la nación mexicana y de la patria chica llamada Guanajuato. Yo los invitó a que crean en este movimiento, a que no duden y no debiliten esta aspiración que surge hoy en este gran número de hombres y mujeres que nos reunimos”, decía Oliva.

Por esas mismas fechas, Gerardo Trujillo antecesor de Torrse Graciano era noticia porque el PAN estatal era multado por irregularidades en el reporte de sus cuentas ante el IEEG.

Márquez siempre lo mantuvo a buen resguardo y hoy sigue en la administración estatal.

COVID19: CUARTA SEMANA A LA BAJA

Los números globales de la Covid19 durante las últimas 4 semanas muestran que la pandemia cede en Guanajuato aunque solo se haya cambiado hasta ahora del rojo al naranja en el semáforo epidemiológico.

Por fin, el estado abandonó el segundo lugar en casos activos a nivel nacional. Después de casi 2 meses en los que ocupó esa posición solo debajo de la ciudad de México, fue desplazado por el estado de Nuevo León que vive ahora una situación crítica.

Hace 2 semanas, de acuerdo a los datos del Centro de Información Geográfica de la UNAM, Guanajuato se mantenía en segundo lugar detrás de la ciudad de México que tenía 5 mil 155 ; Guanajuato registraba 2 mil 525 y superaba con 9 al estado de México y con 304 a Nuevo León.

Hoy, la ciudad de México tiene 5 mil 663 por 2 mil 540 de Nuevo León, 2 mil 399 de Guanajuato y 2 mil 311 de estado de México sin olvidar que la población de nuestro estado es menor a cualquiera de las otras 3 entidades.

En el caso de las ciudades, también hay noticias alentadoras. León e Irapuato siguen descendiendo posiciones.

De estar en el primer lugar con más de mil casos activos hace un mes, León pasó al lugar 10 la semana pasada con 606 casos activos y ahora está en el 13 con 473 casos donde el primero es Puebla con 800 y el 12, Saltillo con 472.

Por su parte, Irapuato que llegó a estar en el lugar 18, se mantiene como la semana pasada en el lugar 35 con 242 casos. Cabe recordar que los casos activos se refieren a los que se contagiaron durante los últimos 14 días yqye son el potencial de transmisión.

Durante las últimas 4 semanas, en el estado se registraron 9 mil 525 casos para un promedio diario de 340 casos que sigue siendo elevado aunque muy distante del promedio de 529 que se registraba el pasado 2 de agosto.

Por su parte, León que llegó a promediar 211 casos a principios de este mes, su promedio cayó a 100.

A principios de agosto, la ocupación hospitalaria, oscilaba entre el 58 y el 62% y ayer estaba en 32 puntos porcentuales mientras que la de camas con ventilador que llegó a rozar el 20%, ahora está en 15 puntos.

En suma, podemos decir que las cifras justifican las decisiones que ha tomado el gobierno estatal para enfrentar la pandemia aunque es obvio, no es tiempo de lanzar las campanas al vuelo porque otras entidades que han tenido un repunte cuando parecían ir a la baja, son el mejor ejemplo de que tiene que haber moderación y prudencia para manejar la recuperación.

El virus se conoce mejor pero mientras no haya vacuna, más vale ir con pies de plomo y no relajar las medidas aun cuando la economía presiona con fuerza.

Ahora, lo más riesgoso es que paradójicamente, este mejor comportamiento de las cifras, animen a las autoridades a e abrir un poco eventos masivos que están indefinidos como es el caso del Festival del Globo sobre el que hay un inquietante silencio y el último dato es que se mantenía firme.