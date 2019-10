Pólvora e infiernitos

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL: TRIUNFAN LOS USOS Y COSTUMBRES

TRAS BAMBALINAS. Si esto realmente fuera un juego de venciditas entre el gobierno panista de Guanajuato y la fracción de Morena en el Senado de la República, el round lo ganó el ejecutivo estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien habría colocado a su favorito Gerardo Arzola como presidente del Tribunal Estatal Electoral frente a la intención morenista de empujar a la magistrada Dolores López Loza como la titular.

MISIL. Ayer a media mañana, la senadora Antares Vázquez Alatorre prendió la mecha desde su cuenta de Twitter al denunciar un presunto madruguete del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

ARGUMENTOS. Según su dicho el mandatario fue el autor intelectual para que ayer mismo, un día antes de que terminará su período el Magistrado René García Ruiz, se eligiera a Gerardo Arzola como el nuevo presidente del TEEG.

HECHOS. Y en efecto. Ayer mismo, se eligió a Arzola como nuevo presidente del Tribunal y uno de los votos muy probablemente fue de quien a partir de hoy ya no será miembro de este cuerpo colegiado.

CONTEXTO. El Senado se encuentra en pleno proceso de revisión de perfiles de los 12 aspirantes a ocupar la vacante que dejará García Ruiz. Hoy mismo, los aspirantes entre los que se encuentra el presidente del IEEG Mauricio Guzmán Yáñez, el consejero Santiago López Acosta y la exconsejera Yari Zapata. Los 12 comparecen ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

ANTECEDENTES. Cabe recordar que a partir de la reforma al sistema político-electoral de 2014, se estableció que la designación de magistrados de los 3 magistrados de TEEG la realizará la Cámara de Senadores. La primera terna elegida bajo este método fue la que integraron Ignacio Cruz Puga, así como García Ruiz y Arzola. Este último apenas ingresaba mientras los otros 2 ya estaban.

CONDICIONES. En 2017, Dolores López Loza, exconsejera del IEEG es electa por el Senado y releva a Cruz Puga. Cabe señalar que López Loza no era marcada como la favorita del entonces gobernador Miguel Márquez.

A LA LETRA. La ley señala que los magistrados electorales eligen de entre ellos a su presidente, quien lo será también del TEEG, por un periodo de dos años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

LA DUDA. En otras palabras, en efecto, el nombramiento de Arzola no tiene visos de ilegalidad pero por supuesto, la suspicacia que sembró Antares Vázquez deja claro que Diego Sinhue, como lo hacen gobernadores y el jefe del ejecutivo federal pudo haber metido la mano a la hora de definir al presidente. No hay elementos para asegurarlo más que los usos y costumbres en nuestra democracia.

LA PARIDAD ES NOQUEADA

SI, PERO… La ley tiene cierto grado de ambigüedad porque no señala el momento preciso para votar al presidente ni advierte que entre quienes van a elegirlo, no esté el magistrado que va de salida.

ILUSIONES. La lógica indicaría que el presidente o presidenta en turno deba elegirse cuando la terna esté completa, es decir cuando el Senado defina al tercer magistrado. Pero eso no se señala de manera expresa.

AQUPI, NO. Y la lógica también operaría en una democracia en la que realmente hubiese separación de poderes. No es el caso de la democracia mexicana en la que el Ejecutivo en todos sus niveles suele ejercer su poder, influir para colocar a sus favoritos y no compartirlo.

PARA REFORZAR. Y con mayor razón cuando, como en el caso de Guanajuato que es el único bastión panista, el gobernador podrá darle hasta un sello de resistencia al ejercicio de sus poderes fácticos.

LA OTRA PARTE. En esa misma dinámica si el ejecutivo guanajuatense no influye, la mayoría de Morena en el Senado podría hacerlo para definir a la próxima presidenta porque está claro que la senadora Vázquez Alatorre quería a Dolores López Loza.

DAÑOS COLATERALES. Todo lo anterior queda en el terreno de la interpretación y la especulación. La realidad es que la magistrada queda como damnificada en tiempos en los que la paridad de género le pudo haber hecho justicia.

NÚMEROS. Se podrá esgrimir que por antigüedad a Arzola le correspondía la nominación porque ya tenía 5 años en el TEEG por solo 2 de López Loza. Pero era una formidable oportunidad para que se le hicieran los honores a la paridad.

CERO Y VAN 2. Pero hay otro dato, es la segunda vez que la abogada se queda en la orilla para encabezar un organismo público. En 2016, aspiró a encabezar la procuraduría estatal de los Derechos Humanos y ni siquiera quedó integrada en la terna.

LA ANTERIOR. Todo estaba planchado para que fuera ungido Raúl Montero de Alba. ¿Alguien cree que el joven abogado tiene mejor perfil que la magistrada López Loza? Pero Montero traía la bendición del PAN-Gobierno.

CLARITO. Claro, a López Loza no se le ha ido el chance de encabezar el TEEG pero si Arzola tiene derecho a la reelección como presidente y lo logra, cuando concluya sus 4 años, a la magistrada solo le quedará uno como magistrada. Punto para los usos y costumbres. Derrota en toda la línea para la paridad.

En el Senado, la aplanadora morenista optó por patear el bote y alargar la agonía de la propuesta de desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, esta última realizada por la bancada panista.

Y una de 2, o no encuentra la manera de matar la propuesta o no hay unidad de posturas para desecharla y algunos radicales quieren mantenerla.

Parece más lo primero. Una manera estéril de tensar la cuerda en un tema en el que a nadie le conviene jalarle los bigotes al tigre. ¿Será muy difícil que los autores de las propuestas compartan el costo del dislate y se arrepientan juntos?

Por vacaciones del autor, la Pólvora se toma una pausa. El próximo miércoles 9 de octubre nos encontramos de nuevo en este mismo espacio.

LOS REGAÑOS DE MARTIN SOLIS Y LA REALIDAD ACTUAL

“Son malos para gastar, pésimos para recaudar y para gastar somos fatales”.

Así les dijo hace exactamente 3 años el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal Juan Ignacio Martín Solís a los alcaldes en uno de los tantos regaños que recetaba año con año.

Y luego, la cereza en el pastel con el señalamiento de que los Municipios no saben integrar adecuadamente sus proyectos ejecutivos para acceder a recursos para obras por nimiedades como la falta de liberación del derecho de vía, la insuficiencia de proyectos o la falta de acreditación de propiedad de un predio donde se asienta la obra.

Ese día leyó la cartilla a alcaldes y tesoreros municipales que asistieron a la tradicional junta de enlace en materia financiera que año con año organiza el Congreso del Estado con ediles y funcionarios estatales.

Luego ya vino el regaño y la recomendación para que los tesoreros empleen a fondo la guadaña recaudatoria con los elementos que tienen a su alcance. Primero con la revaluación de predios a partir de un nuevo análisis a la luz de las nuevas vialidades que dan plusvalía a los predios que están en la zona.

Martín Solís se atrevió a lanzar una cifra: 20 o 25% de incremento en los valores de predial con la sola revaluación de predios.

Y hace unos días en el Congreso del Estado, mucho más diplomático pero con datos crudos del entorno, el tesorero estatal actual Héctor Salgado Banda pintaba un futuro más oscuro.

“Yo los invitaría a que hagan su toma de decisiones y permitan así que tengan más autonomía, que no vayan a tocarle la puerta, que si repito, quiero ayudarles y todo, pero que no vayan a pedir tantos apoyos a la Secretaría de Finanzas y lo digo de manera muy respetuosa, hay mucho que ustedes pueden hacer, hay mucho que está en su cancha, yo creo que si hacemos ese análisis y esa revisión, con ese sentido común podremos hacer muchas cosas”.

COPARMEX LEÓN: EL MEA CULPA DE LOS CONTRAPESOS

En lo que pareció un mea culpa, integrantes del consejo de Coparmex León hicieron un examen de conciencia el pasado lunes y concluyeron que su socio más aguerrido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, necesita refuerzos para hacer contrapeso a la autoridad en León y en el estado.

Mea culpa porque, este sindicato patronal tiene un peso determinante para nombrar a los representantes empresariales ante organismos ciudadanos que tienen que ver con el tema de seguridad.

El tema concreto que se abordó fue el de los cuestionamientos que le hizo el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre al líder del CCE en una entrevista con el noticiero En Línea la semana anterior.

En esa oportunidad, Zamarripa dijo que Sánchez Castellanos era el único que estaba cuestionando su intervención en la implementación de un modelo de seguridad diseñado por el consultor michoacano Bernardo León Olea a quien también le llovió metralla.

Al líder empresarial lo acusó de mentir con mucha frecuencia sobre la presunta resistencia de la Fiscalía a que los policías reciban denuncias de los ciudadanos.

La reflexión en el seno de Coparmex fue en el sentido de que quien hoy encabeza la Mesa de Seguridad de León (René Solano) no se ha mostrado lo suficientemente crítico frente a la autoridad municipal en la materia. Y no les falta razón, con demasiada diplomacia para hacer cuestionamientos y a veces hasta meloso con el Fiscal Carlos Zamarripa, el exdirigente de Canacintra, a veces parece más moderador que cuestionador.

Y se entiende que es una cuestión de estilos y personalidades pero ante los hechos consumados, hoy sin ninguna duda, el único que dale a la palestra para discrepar frente al gobierno en el gremio empresarial es el líder del CCE leonés.

El punto es que, tanto él como Jorge Ramírez, actual presidente de Sapal y exlíder de Coparmex fueron determinantes para decidir que el susodicho iba a encabezar la mesa.

En la reunión estaba presente Rocío Naveja, la antecesora de René Solano en el cargo y quien en su momento, se mostró más crítica frente a la autoridad. La reflexión que se hizo en Coparmex es interesante no solo por la coyuntura que se vive en León.

En esta ciudad es donde se tiene más consolidado un modelo de participación ciudadana con un peso específico frente a la autoridad. Un modelo que se ha establecido con un tono colaborativo y no de confrontación con la autoridad en el origen.

Pero que hoy, justo cuando se aplica la parte medular del modelo que es la recepción de denuncias de parte de policías, parece naufragar en enfrentamientos y discrepancias.

No terminan de embonar todas las piezas en este andamiaje contra la delincuencia. Un Fiscal empoderado, la autoridad municipal pegada a la pared en el conflicto, un líder empresarial como llanero solitario en la crítica y un modelo con el riesgo de naufragar y fracasar cuando los astros políticos parecen alineados.

