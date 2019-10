Pólvora e Infiernitos

Celaya: la confirmación del foco rojo

ADVERSIDADES. En seguridad, la percepción suele ser un factor que puede noquear con relativa facilidad cualquier intento que desde el gobierno se haga por mejorar el estado de cosas de una región o municipio en lo particular.

COMPLICACIONES. En Celaya, pese a las acciones anunciadas recientemente por las autoridades estatales, las detenciones de presuntos extorsionadores, el espaldarazo que mostró el gobernador hacia la alcaldesa Elvira Paniagua no han sido suficientes para atenuar los cuestionamientos a la situación que se vive en el Municipio.

DIAGNÓSTICOS. Las expresiones de liderazgos empresariales y algunas opiniones en prensa incluso nacional, pintan un panorama complejo para esta ciudad que es la que más ha resentido la operación del grupo del crimen organizado que desde el oficialismo, diagnostican como debilitado.

SI, PERO… El Fiscal Carlos Zamarripa celebró ayer por un lado, la disminución importante de detenidos por el delito de huachicol pero aceptó tácitamente que quienes operaban este ilícito ahora han migrado a las extorsiones. Ninguna sorpresa desde luego pero está claro que en Celaya se manifiesta de manera más contundente.

EN EL CORAZÓN. El cierre de la agencia Ford ya representa un ejemplo emblemático reflejado en la opinión publicada del deterioro en la seguridad en la ciudad. Es un tema de imagen por lo que representa esa empresa y con todo y que las autoridades advierten que se trata solo de un cierre temporal.

NUBLADA. Y aunado a todo ello, la reacción y actitud de la alcaldesa Elvira Paniagua no suele ayudar mucho para mejorar esa percepción.

NÚMEROS. El propio gobernador Diego Sinhue, tan obsesivo con la mejora de los salarios de los policías municipales reconoció el incremento aprobado por el Ayuntamiento de ese Municipio para aumentar a 13 mil pesos mensuales su salario aunque lo comparó con los 18 mil que ya ganan los elementos en Irapuato.

CUESTA ARRIBA. En suma, un coctel de circunstancias que colocan a este Municipio como uno de los principales retos ya no solo para la autoridad de la ciudad sino para el gobierno estatal que sabe que ese toro tiene que tomarlo por los cuernos. Sí o sí.

LEÓN Y LOS CIERRES DE ACCESOS VECINALES: UN RETO IMPOPULAR

SORPRENDEN. A propósito de seguridad, en León, la dirección de Desarrollo Urbano que encabeza Teresita Gallardo y la comisión que encabeza el empresario Salvador Sánchez Romero se han echado a cuestas una tarea que suena harto compleja.

MÁS LO QUE SE ACUMULE. Terminar con el cierre de accesos a algunas colonias y fraccionamientos de la ciudad que, por temor a la inseguridad y vandalismo han ejecutado vecinos en por lo menos 50 colonias de la ciudad.

TRADICIONES INCÓMODAS. De esos usos y costumbres que se cultivan en León y que la convierten como decía el extitular de DU, Oscar Pons, en una ciudad clandestina.

MODUS OPERANDI. Los vecinos colocan enmallados o macetones para impedir el acceso a vehículos motorizados y de esta manera inhibir actos delictivos. Pero eso no es más que la obstrucción de la vía pública. Una acción que la autoridad municipal ha tolerado por años y que ahora se propone eliminar.

“TIMING”. Justo ahora que la inseguridad agobia a la población. Estas prácticas se dan en fraccionamientos de todos los niveles socioeconómicos. Una apuesta impopular en las zonas donde se echará a andar.

LES HABLAN. El gobierno de Héctor López Santillana se propone terminar con esa práctica y eso es plausible. Algo que se ha acumulado por trienios. Los alcaldes en turno incluido el que ahora gobierna, han decidido voltear para otro lado por temor a la reacción de los vecinos que invocan a la incapacidad de la autoridad para inhibir a los delincuentes. La pregunta es si funcionará aquí el: tope donde tope.

LA DEL ESTRIBO…

Bajo la premisa de que un gobierno está para vender esperanza aunque ahorita parezca sueño guajiro, el gobernador Diego Sinhue habla de la propuesta que cabildea con empresarios poderosos para que los terrenos de la fallida refinería en Salamanca sean considerados para construir un aeropuerto por las autoridades federales.

Que ya le platicó la idea a Germán Larrea de Grupo México que estuvo la semana en el terruño para la inauguración de la fase 2 del Libramiento Silao. Al fin que soñar no cuesta nada.

Ricardo Sheffield: a 10 años, la nómina al servicio del partido, sin cambio

Han pasado 10 años de la ocurrencia pero su entorno y la razón que sustentó esta afirmación sigue tan vigente como siempre. Es más, Ricardo Sheffield ya ni es panista pero en los gobiernos panistas y en los de casi cualquier partido, la receta se sigue aplicando.

Justo en la víspera de asumir el poder como presidente municipal de León, Ricardo Sheffield Padilla, echado para adelante y pintoresco lanzaba una frase que le acarrearía más críticas que aplausos.

“Píchenme una liquidación”, decía. Una plegaria que hizo a empresarios de la ciudad para que le ayudaran a asumir el pago de los finiquitos de decenas y quizá centenares de burócratas que como cada 3 años en León, salían en cada cambio de administración panista en esta ciudad.

“En la administración vamos a reducir, como lo pidió la ciudadanía, muchas plazas de panistas y no panistas, yo quiero reducir la burocracia, es más, estamos teniendo ya problemas para liquidar por falta de recursos… yo hasta invito a muchos empresarios que me decían, oyes hay que reducir la burocracia, oyes hay que reducir la burocracia (sic) que ahora me pichen un burócrata, es el nuevo programa píchenme un burócrata, para ver si me pagan a mí la indemnización”.

Sheffield creyó que los empresarios aportarían para pagar salarios a burócratas. Por supuesto eso no ocurrió.

Pero más allá del mal chiste, lo que ocurría hace una década sigue ocurriendo. El hecho de que el mismo partido gobernara en León durante 8 administraciones, no significaba que no hubiera una fiebre de despidos y contrataciones cada 3 años.

En buena medida eso pasaba con la guerra de tribus en el panismo. Llegaba un alcalde de un grupo con un compromiso de reparto de chambas a cambio de apoyo en las internas con cargo al erario. Millones y millones gastados en dar finiquitos a burócratas de todos los niveles.

Pasó con Sheffield y antes con Vicente Guerrero, con Ricardo Alaniz. Después con Bárbara Botello quien, obviamente, corrió a muchos panistas. Llegó Héctor López quien, a pesar de las inconformidades internas, sí corrió a decenas de priistas y volvió a dar chamba a panistas.

Morena: superdelegados en el ojo del huracán

Muy pronto le llega a Morena su primera gran prueba como partido en el gobierno con la elección de los dirigentes nacional y estatales de este instituto político, antes de que concluya el año.

Y en el ojo del huracán está la gran estructura que ha creado Gabriel García, coordinador de Programas para el Desarrollo y los delegados de Programas Nacionales de Bienestar, popularmente conocidos como superdelegados.

En Guanajuato, el responsable, Mauricio Hernández Núñez no escapa al ojo revisor. Hace unos días, Yeidckol Polevnsky, actual dirigente nacional morenista y aspirante a mantenerse en el cargo, denunció públicamente que los servidores de la nación que están bajo la férula de los superdelegados trabajan para Bertha Luján, la presunta favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador para la dirigencia nacional.

Gabriel García no tiene jefe en el gabinete federal. Reporta directamente a López Obrador lo que cierra la pinza para la conspiración que ven los rivales de Luján.

Guanajuato, el único estado en el que el PAN mantiene una hegemonía absoluta tiene como superdelegado a un político con perfil distinto a muchas otras entidades en donde está o un exaspirante a gobernador o un adversario interno del gobernador morenista donde lo hay o un político protagónico que opera sin pudor al viejo estilo.

Mediáticamente, Mauricio Hernández Núñez ha optado por un perfil discreto y no compra broncas gratis con el PAN-Gobierno en turno.

Pero eso no lo exime de los señalamientos internos. Alejandro Rojas Díaz-Durán, otro aspirante a la dirigencia nacional incluyó a Guanajuato como uno de los 6 estados en donde los servidores de la nación operan para la aspirante Luján.

Mauricio Hernández ya dijo “a mí que me esculquen”. Y si en Morena que no tienen reparo en darse hasta con la cubeta piden auditoría al padrón, el superdelegado guanajuatense advierte que por él, que le busquen.

Que no se va a pronunciar y que ni él ni los 10 subdelegados van a ser candidatos a consejeros distritales.

Las malas lenguas dicen que ellos están con Luján y que Hernández Núñez sueña con la idea de ser candidato a gobernador en 2024.

Es muy temprano para esas calenturas. Por lo pronto, en el acomodo de simpatías con los candidatos nacionales, el diputado Ernesto Prieto y el empresario Ricardo García estarían con Mario Delgado, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro mientras que la dirigente Alma Alcaraz estaría respaldando la continuidad de la dirigente actual.

Morena apenas empieza a gatear en política y ya enfrenta su primera gran prueba en donde no se aprecia la generosidad como divisa. Para ser recién nacidos, se llevan pesadito.

