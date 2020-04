Pólvora e infiernitos

LAS CALENTURAS PREMATURAS DE LA CABALLADA SHEFFIELDISTA

INDISPENSABLE. Tal parece que un requisito fundamental para aspirar a entrar a la 4T es tener la mecha corta en política.

LA PRUEBA. Y si no, nomás hay que echarle una vista al round que se aventaron ayer en Facebook 2 de los integrantes del elenco que tiene el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla en León como prospectos para candidatos a la alcaldía de esta ciudad: Mario Morales Reynoso y Marcelino Trejo. Bueno, en realidad, el único que se lanzó al abordaje fue el primero de ellos.

DICHOS. Ayer, el extitular del Instituto de Acceso a la Información Pública tronó en su cuenta de Facebook en contra del presidente del Colegio de Abogados, Marcelino Trejo a quien acusó de promover las críticas que le recetó Diego Contreras, también abogado y cabildero registrado ante el Congreso local por algunas declaraciones que hizo en un diario local sobre los efectos laborales del decreto presidencial en torno a la pandemia por el Covid19.

MILITANTES. Morales escribió que participa en el Colectivo Ciudadano León que formó Ricardo Sheffield y que fue bautizado de esa manera por el expanista. Así lo define el titular de Profeco aunque hacia afuera, para el cotorreo en la política se trata de un cónclave de precandidatos en el que también participan otros como Eugenio Martínez y Adolfo Pons.

ANTECEDENTES. De acuerdo al exfuncionario estatal, en su momento muy allegado al exsenador y ahora diputado federal panista, Fernando Torres Graciano, Trejo Ortiz es el que empujó a Contreras a cuestionarlo. En efecto, se trata de un pleito por nada.

FRASES. Morales Reynoso dice en su publicación que su nombre suena como precandidato a la alcaldía leonesa. Y tiene razón aunque, que lo diga ya se sabe que alabanza en boca propia…

SERENOS, MORENOS. El punto es que muy temprano y con muy poquito, se encienden las pasiones en el frente sheffieldista. El expanista se ha dejado ver en varios momentos con Marcelino Trejo aunque la verdad es muy prematuro para adelantar vísperas de una carrera que ni siquiera tiene reglas.

UNA PARTE… Pero además, Sheffield es apenas la representación de una tribu en Morena. Importante y que está ganando peso específico pero no puede adjudicársele el título de gran elector.

PASO A PASO. Así las cosas, los susodichos se están ahogando en muy poco pinole y solamente fortalecen la imagen de rijosidad que luego Morena se gana en diversos flancos aunque en realidad, ninguno de los 2 sean militantes de ese partido. Con calma y nos amanecemos, señores.

RICARDO SHEFFIELD: SU ACERCAMIENTO CON GERARDO Y LA NO DIFERENCIA CON BARBOSA

RESPUESTA. El procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla se comunica con esta columna para dar su versión sobre su encuentro con el excandidato del PRI a la gubernatura Gerardo Sánchez García y el reclamo que le hizo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa quien aseguró en una rueda de prensa el pasado miércoles.

ANTECEDENTE. Ambos temas, los abordé en la columna de ayer. Sheffield Padilla me hace llegar este escrito:

GESTOR. “Ayer, en mi oficina, Gerardo Sánchez me enlazó a la Gobernadora Pavlovich de Sonora, su amiga, que vio conmigo el tema de precios en su estado; lo atendí 30 minutos y me dio gusto ver a un contrincante que dio una pelea limpia.

RESPUESTA. Terminando tuve una video reunión con todos los socios de ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales con el mismo tema, precios. Varios Gobernadores me han marcado a la línea federal, el famoso teléfono rojo, que todos los Estados tienen uno.

LO OTRO. Respecto a Puebla, ya lo aclaré con su Secretaria de Gobierno: Barbosa nunca me marcó; si me hubiera marcado con gusto lo hubiera atendido, fue mi compañero diputado Federal, corrimos juntos la campaña 2018, y siempre hemos tenido una buena relación”. Hasta ahí su comunicación.

LA DEL ESTRIBO…

A propósito de Ricardo Sheffield, seguro le zumbaron los oídos ayer porque en el Congreso local, la comisión de Fomento Agropecuario que preside el panista Paulo Bañuelos, literalmente le dedicó la mesa de trabajo que se celebró ayer por videoconferencia.

Bañuelos, Germán Cervantes y Luis Magdaleno, tundieron a Profeco por la falta de respuesta a denuncias por la mala calibración de los instrumentos de medición, pesas y medidas para la eficiencia y calidad de las transacciones comerciales del sector agroalimentario.

A 2 AÑOS DEL ARRANQUE DE CAMPAÑA EN LUTO

“No crean que el negro es algo que me guste poner y menos con calor, pero sí me siento triste se ver la violencia en Guanajuato, la sangre que se sigue derramando, el color rojo es de vida, no de dolor, entonces el negro es de luto y estamos de luto en Guanajuato por todo lo que ha cobrado tanta muerte”.

Las palabras fueron pronunciadas hace exactamente un par de años por el entonces candidato del partido Verde a la gubernatura, Felipe Camarena García quien arrancaba su campaña vestido de negro, en una señal de luto por la violencia que ya azotaba a Guanajuato.

Ese fue el razonamiento de los estrategas del tucán cuyo diagnóstico decía que podían capitalizar ese problema que hoy persiste en el terruño. Con gesto adusto, el exprocurador de Justicia iniciaba su aventura con un partido que puso en él muchas esperanzas de crecimiento.

Su experiencia como funcionario público, su conocimiento en materia de seguridad y la debilidad del candidato del PRI Gerardo Sánchez lo habían soñar con una buena cosecha de votos.

Pero los resultados fueron implacables: el candidato del partido Verde a la gubernatura obtuvo menos votos que los candidatos al Congreso del Estado en su conjunto y los aspirantes a la alcaldía.

El exprocurador de Justicia obtuvo 143 mil votos que representan el 6.8% de los votos mientras que los candidatos a diputados locales lograron 182 mil votos que suponían el 8.8%. En el caso de los candidatos a la alcaldía, los votos alcanzados fueron 172 mil sufragios que significaron el 8.3%.

El arranque fue solo una anécdota. Al final, Camarena García no resultó ser el buen candidato que soñaron los jerarcas del Ver

de en el estado. Porque en efecto, Gerardo Sánchez resultó ser una de las opciones más pobres del PRI en su historia pero los votos que perdió el tricolor, se repartieron en varios frentes y de los opositores al PAN, Morena y Ricardo Sheffield resultaron los más beneficiados.

El Verde pudo volar solo pero los resultados no fueron los esperados.

VALENCIA GALLO: LAS OTRAS RAZONES DE SU PARTIDA

Es un hecho que Jorge Valencia Gallo ya se fue de la dirección de Transporte del gobierno del estado como lo adelantaba la Yerbamala, ayer. Pero más allá de ser un movimiento estratégico del gobernador Diego Sinhue Rodríguuez Vallejo o de su jefe directo, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, tal parece que a los mandones en Palacio no les quedó de otra.

No tuvieron más remedio que remover del cargo al funcionario. Se sabe que pesaron mucho en la secretaría los señalamientos de presuntas anomalías por la supuesta entrega irregular de permisos para la prestación del servicio de transporte turístico en el estado, de manera concreta en la capital del estado.

La versión es que había un estudio previo sobre las necesidades que había en cada municipio en materia de taxis ejecutivos y servicios turísticos.

Las quejas vinieron particularmente de prestadores de servicios de la capital que detectaron que se empezaron a otorgar permisos cuando en teoría, las necesidades del sector turismo en la ciudad, patrimonio de la humanidad ya estaban satisfechas.

El tema provocó la inconformidad de los afectados quienes vieron el asunto como una competencia desleal.

Los permisos crecieron de manera importante a partir del año anterior. Lo que se debe checar es si todo fue en el marco legal porque hasta en redes sociales, hubo señalamientos a finales del año pasado de que había maneras poco ortodoxas de conseguir permisos. Aún más, que todavía en los últimos días se entregaron algunos más.

Valencia Gallo llegó al cargo en abril del año pasado en lugar de Juan Carlos Martínez.

En la secretaría de Gobierno no han emitido una postura oficial sobre el asunto. No estaría mal que precisaran las razones de este relevo porque en el sexenio anterior, esta dependencia pudo sortear el temporal sin los cuestionamientos que tuvo en el sexenio de Juan Manuel Oliva.

Cuando llegó, Ricardo Torres Origel (qepd) a la secretaría de Gobierno en lugar de Juan Manuel Oliva, una de las principales acciones fue parar el mercado negro que se había dado por las concesiones de taxis verdes que se convirtió en un muladar.

Ojalá esas prácticas se hayan erradicado en el gobierno estatal y si hay algo que corregir, que se haga de una buena vez y no se remedien las cosas nomás por encimita. A Luis Ernesto Ayala no se le pueden escapar esas liebres.