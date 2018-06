Pólvora e infiernitos

GUADALUPE VELÁZQUEZ: CAMPAÑA Y TRIBUNALES

VAYA TINO. Y a propósito de la procuración de Justicia, vaya golpazo que recibió en plena campaña la diputada local con licencia y candidata a la alcaldía de Purísima, María Guadalupe Velázquez, quien ayer fue vinculada a proceso por presunto fraude en agravio de varias decenas de personas de Romita.

RESULTADO. Velázquez tuvo que garantizar el pago de un millón de pesos por concepto de reparación de daño aunque sus abogados dicen que la cantidad asegurada es una garantía que les podría ser devuelta si al finalizar el juicio se demuestra que la legisladora no tiene responsabilidad.

NADIE MÁS. En la audiencia de ayer, quedó como la única investigada. Originalmente aparecía como coautora material del fraude en la promoción de créditos para vivienda que se dio en la administración municipal que encabezó el priista Rogelio López.

ANTECEDENTES. Esto ocurrió en 2014 y el expediente se abre en 2016. Curiosamente, ninguna autoridad municipal de Romita fue involucrada y la única señalada fue la legisladora con licencia que ahora enfrenta este proceso.

ESTRATEGIA. Ayer no quiso hablar con los medios de comunicación. El punto es que el juicio apenas comienza y el proceso puede durar por lo menos un año. A Velázquez la toma este proceso en plena campaña electoral.

ENTORNO ELECTORAL. Y claro, hay ingredientes para el morbo. Velázquez aspira a la alcaldía de la tierra natal del gobernador Miguel Márquez y el juicio arranca a un mes exactamente de las elecciones.

COINCIDENCIAS. Ayer, mientras la diputada con licencia Velázquez acudía a la audiencia en un juzgado en Silao, en Purísima se llevaba a cabo el debate de sólo dos candidatos a la alcaldía y ninguno de ellos era del PRI o del PAN.

REBOTES. Que un candidato en plena campaña reciba un golpe de esta naturaleza suele ser demoledor para sus aspiraciones. Veremos cuales son los efectos políticos para Velázquez quien de por sí iba cuesta arriba.

A VER. No habrá ya otro episodio en el resto de la campaña como éste para Velázquez pero el daño está hecho. Agua y ajo, reza el dicho.

LÓPEZ SANTILLANA: LAS JUSTIFICACIONES DE LA INSEGURIDAD

EL TEMA. El candidato panista a alcalde de León, Héctor López Santillana, se emocionó ante los estudiantes de la Universidad La Salle que lo escuchaban ayer en el aula magna de la institución.

DIRECTO. Un joven le cuestionó sobre el pan de cada día en León. Los asaltos, los robos y los cristalazos y la falta de resultados del gobierno. López Santillana se emocionó y sacó el ‘Bronco’ que traía dentro.

PALABRAS. “Y con todos colaborando con esto los equipos especializados para detener a estos delincuentes que ya nos tienen hasta… yo no les voy a mochar la mano como el ‘Bronco’, yo les voy a mochar la cabeza, es decir porque no los quiero en León pero el compromiso es público y viéndote a los ojos Alex (el alumno), indudablemente pero el tema es que lo tenemos que hacer de forma conjunta para que también desde la contribución de ustedes tomemos medidas y acciones para prevenir y para cuidarnos entre todos”.

SUMAS Y RESTAS. El alcalde leonés con licencia hizo sus propias cuentas. Que por un lado había ingresado 400 nuevos policías a la corporación pero a cambio había despedido a 450 y que 22 de ellos están en la cárcel.

A LA BAJA. Cifras vergonzosas y vergonzantes para la Policía leonesa aunque como marcan los cánones, siempre hay que echarle la culpa a los de atrás. Y así lo hizo.

OTRA VEZ. Ya sabe. Que le habían heredado una Policía corrupta y vendida a los delincuentes porque eran parte de los malosos.

A ESPERAR. Es decir que luego de casi tres años, su administración apenas está depurando la corporación y que hay que tener paciencia. Nada nuevo bajo el sol. Una cantaleta a la que le tiene que poner fin porque si López Santillana gana la elección del próximo primero de julio ya no podrá mirar a la pasada administración para echar culpas.

LA DEL ESTRIBO…

A reserva de un pronunciamiento más concreto que hará este lunes, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, adelanta algunas pistas de la postura del gobierno estatal en torno a las medidas arancelarias tomadas ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dice que se evalúa con Cofoce los impactos tanto en las importaciones como en las exportaciones de Guanajuato.

Agrega que está comprobado que las guerras comerciales terminan pagándolas principalmente el consumidor de todos los países involucrados. Finalmente asegura que esta medida afecta también a empresas norteamericanas radicadas en México que importan acero de EE. UU.

‘AVIADORES’ AZULES EN EL CONGRESO

Hoy, en tiempos del parlamento abierto, sería impensable que hubiese una práctica como la que se detectó hace exactamente cinco años en el Congreso del Estado cuando el PAN ponía el mal ejemplo en las prácticas de simulación y engaño en el Poder Legislativo.

Salvador Anda, chofer del entonces dirigente estatal panista Gerardo Trujillo Flores, cobraba más de 28 mil pesos mensuales como asesor legislativo. Una práctica que era el colmo del cinismo porque ni trabajaba en el Congreso ni lo hacía como asesor. Era lo que se conocía literalmente como un ‘aviador’.

“Efectivamente, el señor Salvador Anda Torres está en la nómina del Congreso del Estado y yo creo que lo correcto es que le pague el Comité Directivo Estatal. Nosotros los diputados de PAN ya le pedimos al coordinador que se despida a esta persona, que no es la mejor forma de tenerlos por parte del Congreso, yo creo que está haciendo actividades para el partido”, dijo Campos Lango.

“No es correcto, por eso le pedimos a nuestro coordinador que lo despidan y que le pague directamente el partido”, concluyó el joven diputado.

¿Por qué lo hacía ni más ni menos que el jerarca del partido en el poder? Parecía una cantidad insignificante como para quemarse públicamente de esa manera.

Pero lo hacía. Y esto era apenas un botón de muestra de las cosas que se podían o se pueden hacer tras bambalinas o por debajo del agua en uno de los poderes del estado.

En este trienio, una de las grandes perlas que quieren promover los diputados es el de la transparencia y la rendición de cuentas con el famoso parlamento abierto, un instrumento mediante el cual podemos saber cualquier dato y seguir las transmisiones de comisiones y sesiones del pleno.

Aún queda pendiente el análisis del impacto de las reformas aprobadas en el pleno del Congreso. Pero no hay duda que hasta quienes se rasgan las vestiduras.

PAN, ZAMARRIPA Y EL TIRO POR LA CULATA

A los panistas les salió el tiro por la culata con su rueda de prensa del miércoles en la que aparecieron todos los candidatos a diputados locales y federales para presentar propuestas, pero, por sobre todas las cosas, a plantar cara ante la creciente violencia en Guanajuato que ha colocado a la entidad en un top indeseable.

Lo peor del asunto es que, dicen las malas lenguas, la sugerencia de que salieran a hablar ante los medios vino del mismísimo Palacio de Gobierno. Pero el resultado fue exactamente el contrario al buscado.

Al final, el mensaje que quedó en los medios fue el de la posibilidad de que Carlos Zamarripa Aguirre sea el próximo Fiscal General, un tema que ni al gobernador Miguel Márquez ni al candidato a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, les conviene esté en estos momentos en el tapete mediático.

Y no les conviene porque ni Márquez ni Diego han cerrado la posibilidad de que Zamarripa se convierta en Fiscal Carnal, perdón, en Fiscal General. De hecho, ayer el candidato a la gubernatura no pudo evitar lanzarle una flor al procurador de Justicia al advertir que hay regiones del estado en donde no sólo sí lo quieren sino que desean su continuidad.

Pero además no todos los candidatos a diputados locales ni federales están muy seguros de que sea una buena idea esa ratificación.

Es cierto que aun con la negativa del pase automático, Zamarripa mantiene posibilidades y que nadie le puede negar su derecho de aspirar pero el gobierno estatal, por alguna razón, no ha sentenciado la suerte del procurador.

Ayer, Diego Sinhué salió enfático a decir que cree en la división de poderes y que a él no le correspondería avalar o descalificar a Zamarripa. Algunos candidatos hicieron tour de medios para hacer las precisiones del caso.

Lo curioso del caso es que el PAN-Gobierno ve la tempestad y no se hinca. Uno entendería que estén tratando de distraer la atención a sabiendas de que Zamarripa no tendrá la bendición.

Pero si en realidad quieren que siga, difícil entender semejante terquedad con los resultados que ha ofrecido y con la evidente contradicción entre la verborrea de Ricardo Anaya que se cansa de pedir un fiscal “que sirva” y las acciones de los panistas guanajuatenses que se empeñan en mantenerlo.

Candil de la calle…