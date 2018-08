Pólvora e infiernitos

DAVID LANDEROS: MITOS Y REALIDADES DE LA AUSTERIDAD

PREMISA. Lo aparentemente barato puede salir caro o, dicho de otro modo, los discursos a favor de la austeridad de los poderes públicos pueden ser difíciles de aterrizar en la realidad.

LA PRUEBA. Ahora que se pone en boga la discusión por la reducción de los privilegios de la clase política, es pertinente recordar con un pequeño botón de muestra, lo complejo que será aterrizar los mandamientos de la cuarta transformación en la real politik.

DATOS DUROS. Pagar servicios de salud de una institución pública al diputado ex de Morena David Alejandro Landeros costó al Congreso del Estado más dinero que el pago de la póliza de gastos médicos mayores que contrató el Legislativo para los 36 diputados de la actual legislatura.

EN PLATA. De acuerdo a un reporte de la Unidad de Administración del Poder Legislativo, para cubrir los gastos médicos de Landeros quien por estatutos de Morena no podía aceptar viajes, teléfono celular ni seguro de gastos médicos, se depositó al ISSSTE 27 mil 855 pesos, durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017.

LO GLOBAL. El Congreso local pagó en cada uno de esos años 938 mil 155 pesos por todos los diputados lo que da en promedio un gasto de 26 mil 059 por diputado.

NUEVA ERA. Para el presente ejercicio fiscal 2018, luego de haber renunciado a la representación de Morena, a Landeros se le incorporó normalmente a la póliza de seguros colectiva.

PRECISIÓN. En similar caso que Landeros estuvo el panista Carlos Alcántara, suplente de Ricardo Torres Origel (qepd) quien, por cuestiones familiares prefirió también el ISSSTE.

ADICIONAL. También, David Landeros renunció al uso de teléfono celular durante los años 2016 y 2017. Para 2018, debido a las medidas de austeridad asumidas por el Congreso local, a ningún diputado se le paga servicio de telefonía celular.

MATICES. En otras palabras, no todo lo que parece es. Landeros tuvo que acatar los dictados de su expartido. Su caso es anecdótico pero ilustrativo de lo que ocurre cuando se lleva al extremo este tipo de banderas.

PERSPECTIVA. Será interesante ver si ya como segunda fuerza política en Guanajuato, Morena se envuelve en la bandera de la austeridad a ultranza o también surge su propio ‘Bronx’.

ANTECEDENTE. Ya en algún momento, la alcaldesa electa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz dijo que en eso de los salarios ella se sujetaría a lo que ya está establecido y no pugnaría por reducciones. Veremos.

PEDRO GONZÁLEZ, NI SUDA NI SE ACONGOJA

RELAX. El presidente del consejo de SAPAL, Pedro González, parece no inmutarse con la sanción que hay en su contra y dice no solamente que no hay tal castigo sino que él ni siquiera cometió un error ni tiene alguna responsabilidad.

SÍ, PERO… Por supuesto que no se ha dicho la última palabra y que, como él dice tiene derecho a apelar pero llama la atención su negativa tajante a haber cometido error alguno.

SOLITARIO. El punto aquí es que en su entorno, la mayoría de las organizaciones empresariales en León y la autoridad municipal o estatal no moverán un dedo en su defensa. Desde varios frentes hay mensajes cifrados y abiertos que la defensa le corresponde a él solo y que más le valdría tomar distancia a la brevedad posible.

LA DEL ESTRIBO…

Después de presentarlo en comisiones, miembros del cabildo azul en León se preparan para escuchar inquietudes de agrupaciones civiles y empresariales sobre la propuesta de incrementar las sanciones por infracciones viales.

La primera cita es con el Colegio de Abogados que ha sido una instancia crítica de la propuesta que empuja el regidor y empresario Salvador Sánchez Romero.

Vamos a ver si el Ayuntamiento azul se mantiene firme pese a los cuestionamientos de quienes juzgan como excesivas las multas.

A 9 AÑOS DE LA ‘LEY CHIQUIDRÁCULA’

Los estados de ánimo eran radicalmente opuestos a los de ahora. Unos días después de la elección intermedia de 2009, el PAN de Guanajuato recibía una sacudida importante en las urnas.

No se trataba de un tsunami electoral ni una derrota estruendosa pero después de tres elecciones consecutivas sin mayores rasguños, el blanquiazul probaba las hieles de derrotas en plazas donde era impensable un tropezón.

El 5 de julio anterior, en los comicios para renovar alcaldías, el PAN caía en Guanajuato, San Miguel de Allende, Acámbaro, San Luis de la Paz, Ocampo y Juventino Rosas ante candidatos comunes de PRI, PRD y Partido Verde.

Un hecho inédito para el partido en el gobierno que durante 2000, 2003 y 2006 había ejercido un dominio apabullante en Guanajuato pero apenas surgió la alternativa de las candidaturas comunes, mostraron el cobre y su lado oscuro y antidemócrata.

La reacción del PAN fue visceral. En el Congreso del Estado presentaban una iniciativa de ley para eliminar las candidaturas comunes.

Según los panistas, esa opción no tenían razón de ser, pues resultaba inapropiado que un partido vaya con otros dos o más por un ayuntamiento o la mayoría del Congreso, sin presentar una plataforma común como sucede con las coaliciones.

Pero era sólo el pretexto. Una reacción visceral porque la verdadera razón estaba en el resultado en las urnas.

La iniciativa la presentaron el 2 de agosto y en una semana era aprobada por la aplanadora azul. Así, a través de las leyes y no de mejores prácticas de gobierno, el PAN quería retener el poder.

Algo que a la luz de los resultados de las elecciones de 2012, no pudo lograr porque en esa cita electoral perdió espacios, incluso en Guanajuato donde pese a mantenerse como primera fuerza política, tuvo que ceder espacios importantes como la alcaldía de León y varias diputaciones locales.

Una muestra más de que las reformas electorales por más implacables que sean no tapan el desgaste acelerado en el poder y los vicios de un partido como el PAN guanajuatense.

Sin embargo, luego de esa amarga experiencia, el PAN se pudo reponer. No sólo porque aprendió la lección sino porque el PRI tiró por la borda la gran oportunidad de reverdecer laureles en Guanajuato. Dilapidó el capital político que representó el triunfo en León.

El PAN se rehízo y recuperó los espacios perdidos en 2015. Se encargó de condicionar y cooptar a la oposición hasta llegar a 2018 donde se consolidó como primera fuerza política aunque ahora con un reto llamado Morena.

DIEGO SINHUÉ: GUANAJUATO EN EL TOP VIOLENTO Y EL ‘NUEVO’ DISCURSO

Casi listo para el regreso a las actividades de impacto mediático en la etapa de transición, ayer el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, trazó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva algunas de las líneas del discurso que dominarán en la próxima administración.

Rodríguez Vallejo mantuvo la línea crítica que ha tenido Miguel Márquez Márquez hacia la falta de colaboración de la Federación con la presencia de policías federales en el estado pero de manera particular la falta de respuesta de Pemex y la presunta coparticipación de empleados suyos en la comisión de delito de robo de combustible.

Rodríguez Vallejo fue puesto contra las cuerdas. Por las cifras recientes del Inegi que hablan de un incremento casi al doble de los homicidios dolosos en Guanajuato, de 2016 a 2017; del incremento paulatino en este sexenio de la cifra y que se mantendrá en este 2018, dadas las tendencias.

La tasa de homicidios que en Guanajuato es de 38.5 x cada 100 mil habitantes por 26 que es la media nacional como otro dato ominoso para la entidad.

Pero también fue puesto contra las cuerdas por los cuestionamientos naturales de quienes desde la capital del país ven las cifras frías e implacables que ponen a Guanajuato como uno de los estados más violentos del país.

Dos datos en la respuesta dieguista: la primera que reconoce la triste realidad aunque advierte y remarca la presunta falta de colaboración de Pemex, incluso con pipas que salen de sus instalaciones cargadas de combustible sin facturar.

Y aquí, Diego Sinhué conecta la crítica a lo operativo con el punto político. Salamanca en donde se ubica la Refinería Ing. Antonio M. Amor será gobernada por la expanista Beatriz Hernández Cruz que pertenece a Morena, el partido gobernante en lo federal.

El gobernador electo parece creer que ese vínculo partidista puede abonar a que el gobierno federal no descuide Pemex y la refinería salmantina por cuestión de sobrevivencia política. Un flanco interesante que no se puede perder de vista.

Y si bien, los argumentos hasta aquí mostrados se parecen, palabras más palabras menos, a los planteados por Miguel Márquez, por lo menos Diego Sinhué ya no habla de la famosa puerta giratoria y que la impunidad tiene su origen en la incapacidad técnica de las procuradurías de Justicia.

La variante en el discurso es llamativa. Es evidente que Rodríguez Vallejo quiere construir su propia historia y que tiene que poner distancia frente a su antecesor.

Y claro, no podía faltar la pregunta obligada: ¿Seguirá o no Carlos Zamarripa como procurador de Justicia y después como Fiscal?

No soltó prenda el gobernador electo. Que hay que evaluar a todo el gabinete. Que primero se tiene que definir el Fiscal federal del país y que aquí no hay pase automático.

Diego Sinhué ensaya el nuevo discurso en el que refuerza algunas premisas de Márquez que lo ponen en papel de continuista pero pinta su raya en otras. Será el gran tema y el gran reto del nuevo sexenio.