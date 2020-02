Político intenta mostrar cómo se usa un cubrebocas y hace el ridículo

Redacción

Ciudad de México.- Los ‘youtubers’ sin duda no dejan de sorprendernos con las cosas de las que son capaces, en esta ocasión se trata de una mujer que narró en un video cómo le pegó a su hija de 2 años por haber destruido sus paletas de maquillaje.

Michelle Grace, que se dedica a subir tutoriales de belleza a Youtube, compartió hace unos días, un video relatando cómo le pegó a su hija, pero lo que es peor es que parece que la mujer se grabó solo poco después de golpear a la pequeña, pues durante el clip se puede escuchar a la niña llorando mientras su madre relata lo sucedido a sus seguidores.

“Ustedes escuchan eso, verdad? Mi hija de 2 años acaba de recibir su merecido porque no importa cuántas veces le digo que no se meta con mi maquillaje, ella nunca escucha. Lo escondo en un lugar donde no pueda encontrarlo ¿y qué hace?, lo encuentra” dice la mujer en el video, detallando que la niña destruyó dos paletas de maquillaje y por eso le pegó “hasta que le dolió la mano”.

Es normal entonces que muchas personas de Internet se enfurecieran con Michelle y se le fueran encima, argumentando que lo que hizo la pequeña no era razón para pegarle. Así mismo acusaron a la youtuber de haber sido demasiado superficial.

El enojo e indignación llegó a tanto que incluso varios usuarios pidieron a las autoridades norteamericanas investigar más a fondo lo sucedido, pues la pequeña podría ser víctima de abuso psicológico y físico por parte de su mamá.

Claramente, luego de lo que causó el video, Grace tuvo que salir a pedir una disculpa en redes sociales, mencionando que nunca quiso parecer una mala madre y que todo fue en un arranque de enojo.

También aseguró que su hija es una niña muy feliz y que reaccionó así porque no sabía cómo hacerle entender.

“No debí haber hecho que pareciera que las cosas materiales eran más importantes que ella porque créanme, no lo son. Ahora me doy cuenta de que me equivoqué. La amo más que a todo y a todos. Siempre lo he hecho. Todos están enojados conmigo. Y lo entiendo. Tuve que alejarme y privarme de todo y apagar mis comentarios para poder pensar en las cosas. Quiero hacer mi mejor esfuerzo para ser mi mejor versión y seguir adelante para poder ser mejor para Arya”, se lee en el comunicado que la youtuber publicó en sus redes sociales.

I don’t know who the heck Michelle Grace is but she is absolutely vile. She openly admits to beating her 2 yr old for ruining her Jeffree Star makeup pallet.

Girl, there isn’t enough makeup in the world to hide the ugliness you have on the inside pic.twitter.com/gxMWesl7yx

— Natasha Del Riego (@natashaaa__) February 28, 2020