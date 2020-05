Política Zoom

Los ‘moditos’ del BID

Nos dicen que los mal pensados andan divulgando que la furia que desató el acuerdo para apoyar empresas logrado por el Consejo Mexicano de Negocios de Antonio del Valle y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su brazo que atiende al sector privado, derivó en la remoción del representante del organismo en Washington. Nos cuentan que, de repente, recordaron que ya había concluido el periodo de Bosco Martí. La agencia Bloomberg reportó que se decidió reemplazarlo por Alejandro Gaytán, de quien ayer jueves le dimos cuenta que dejó de ser el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y que en su lugar se nombró a Iván Cajeme Villarreal. Así que, nos explican que la salida de Gaytán de sus oficinas en Palacio Nacional, donde formaba parte del equipo cercano al titular de Hacienda, no fue por diferencias o por alguna otra inconformidad. Más bien se trató de un premio, en la coyuntura de que a la 4T le disgustaron los “moditos” del BID.

Díaz de León, vía virtual

El que sigue muy solicitado en tiempos de incertidumbre por el gran confinamiento causado por la pandemia de Covid-19 es el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León. Nos cuentan que en el Senado, luego de que se reunió la Junta de Coordinación Política que preside el morenista Ricardo Monreal, se acordó llamar a comparecer al gobernador central para explicar a detalle el programa de medidas para inyectar liquidez por casi 800 mil millones de pesos que aprobó la Junta de Gobierno para el sector financiero y asegurar el buen funcionamiento de los mercados locales. Esta sería la primera vez que un titular del Banxico cumplirá ante el llamado del Congreso de la Unión, en una comparecencia virtual, algo que ya se está viendo como habitual ante las circunstancias de emergencia sanitaria. Nos adelantan que la rendición de cuentas podría ser la próxima semana, una vez que pase el pico de la pandemia marcado para hoy.

IP y gobierno: toma y daca

Los enfrentamientos entre el gobierno federal y el sector privado no paran. Apenas el miércoles pasado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dijo que esperaba reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentarle las 68 ideas que lanzaron para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Pero la descalificación del plan no se hizo esperar: ayer jueves por la mañana, el mandatario las descartó por considerarlas un rescate, y dijo que si una empresa quiebra, es por responsabilidad del empresario. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, salió al quite y dijo que el empleo es asunto de interés público, porque no se puede decir que si un trabajador se queda sin ingresos, entonces es su problema. Nos dicen que el diálogo entre empresarios y gobierno va poco a poco. El representante de Concamin, Francisco Cervantes, reporta pláticas con el IMSS y la Secretaría de Economía.