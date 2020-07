Política Zoom

Cuca Domínguez

Salamanca.- Habitantes de la comunidad de Santa Rita pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para que les rehabiliten el tanque del agua potable que está a punto de colapsar por la mala calidad de la obra que se hizo desde la Administración pasada.

Elías Ortega, exdelegado de la comunidad, junto con María del Pilar Celio Vázquez y Angélica Elizarrarás López, habitantes de Santa Rita denunciaron que esta obra, como la red de drenaje y la planta tratadora de aguas donde se invirtieron más de 14 millones de pesos, no ha servido para nada, por lo que pidieron la intervención de alguna autoridad, porque en estos tiempos de agua es cuando más se nota lo inservible de estas obras.

Los vecinos lamentaron que hasta este momento ninguna autoridad haya dado seguimiento a las fallas que se tienen en las obras que se realizaron en esta comunidad con poco más de mil 500 habitantes.

Temen colapso

Elías Ortega llevó a los representantes de los medios de comunicación hasta la zona del tanque donde se observan varias fisuras por donde se fuga el líquido, “tenemos temor de que se fracture más, colapse y nos quedemos sin agua”, precisó.

El llamado -insistió el exdelegado- es para que tomen acciones tanto el gobierno del estado y el municipal, “no sé quién sea el constructor, pero debería de venir a componer el cochinero que dejó en Santa Rita, San José, Cerro Gordo y Valencia, donde la misma constructora hizo obras y en todas las de drenaje y agua potable es lo mismo”, dijo.

“Los habitantes de la zona pedimos al actual gobierno que vengan y nos escuchen, porque hasta ahora ningún funcionario de ningún nivel de gobierno se para a ver qué es lo que está pasando con las obras que dejaron y que ninguna sirve y de esto se les avisó desde que la constructora estaba realizando la obra, pero solo hicieron parches caseros que de nada sirvieron”, exigió.

Ortega explicó que, por ejemplo, la red de drenaje que está colapsada, CMAPAS la ha limpiado, pero se vuelve a tapar y en tiempos de agua no funciona; “por eso mucha gente ya se conectó directo al canal, lo que no debe ser, pero hay desesperación de la gente porque no sirve”, precisó.

