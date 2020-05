Política zoom

Urge regresar a cerveceras

Nos cuentan que la industria cervecera del país ha intensificado sus pláticas con el gobierno para retomar sus niveles normales de producción. Los cerveceros insisten en que su actividad afecta sobre todo para productores de cebada. Las principales empresas mantienen niveles mínimos de producción para no afectar el negocio y regresar sin problemas la normalidad, pero la autoridad se mantiene en la postura de que no son actividad esencial. Habrá que ver si desde la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, la caída en la recaudación a través de IEPS a la cerveza no hace cambiar de parecer a las autoridades sanitarias, en un momento en el cual se necesitan todos los recursos posibles ante la pandemia.

FMI: apoyo exprés

Al parecer, el Fondo Monetario Internacional (FMI), de Kristalina Georgieva, da respuesta rápida a los más de 100 países que ya le solicitaron apoyo en recursos para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, es decir una cantidad sin precedente. Hasta ahora, el organismo aprobó peticiones de más 40 países, entre ellos varios latinoamericanos como Ecuador, con 643 millones de dólares. El FMI prevé una demanda total de recursos por casi 100 mil millones de dólares que otorgará para la emergencia sanitaria. Nos dicen que si bien hay muchos necesitados, en la lista no está México, pues el gobierno está tratando de evitar a toda costa ese tipo de endeudamiento.

Canacar: llanta ponchada

Nos reportan que los llamados hombre-camión, así como el resto de las empresas de autotransporte de carga del país, se las están viendo negras pues a causa del Covid-19 sus ventas cayeron de 35% a 51%. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), presidida por Enrique González, llevó a cabo una encuesta en la que detectó que en el sector sólo se perdió 1.1% de los empleos. El problema es que muchas de las empresas más pequeñas trabajan en el transporte de material para construcción e industrias como la electrónica, en las cuales está parada la operación. Ante ese panorama, el sector pide un plan de emergencia para poder mantenerse.