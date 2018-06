Policías viales capitalinos sí portan armas: Navia

Aseveró que los elementos sí están capacitados para repeler ataques como el ocurrido en Salamanca, además explicó todo policía debe ser capacitado en el uso de pistolas

María Espino

Guanajuato.- El titular de Policía Vial en la capital, Armando Navia Ramírez, manifestó que el grupo de elementos que realizan los operativos de revisión vehicular y el alcoholímetro siempre porta pistolas y chaleco antibalas, esto debido a que son acciones de trabajo que conlleva riesgo y necesitan estar preparados para defenderse y/o proteger a la ciudadanía, pues subrayó que ya no son simples tránsitos que sólo regulan la circulación vehicular.

Lo anterior luego de que correo lo entrevistó para saber si los policías viales no están autorizados a traer armas de fuego, esto a raíz de la masacre ocurrida el viernes en Salamanca en donde abatieron a seis elementos de vialidad durante una revisión vehicular, estos no pudieron defenderse por no estar armados.

Al respecto, Armando Navia dijo no poder opinar ya que desconoce cómo operan las policías viales de otros municipios, sin embargo aseveró que en Guanajuato sí están preparados para repeler cualquier ataque que pudieran sufrir, aunque consideró que en la ciudad los índices de violencia no se equiparan a los registrados en Irapuato, Salamanca, León y Celaya.

Explicó que los protocolos de la Policía Vial en el municipio establecen que todo elemento debe ser capacitado en el uso de pistolas, técnicas de tiro, además de pasar una serie de pruebas que incluyen test psicológicos y psicométricos para que pueda obtener la Licencia Colectiva, que es el permiso para portar un arma.

El funcionario subrayó que el proceso de adestramiento puede durar varios meses y que el tiempo que se prolongue depende de la prontitud con que cada elemento aprenda lo necesario del uso de armas de fuego.

Comentó que si en Salamanca los protocolos de actuación en los operativos son iguales a los de Guanajuato, entonces quizás los elementos caídos eran nuevos en la corporación.

Extreman precauciones

Navia aseveró que a consecuencia del ataque a los policías salmantinos, en la capital ningún efectivo ha manifestado intención de renunciar por tener miedo a que algo les pase, pero que él como responsable de esta dirección dialogó con su subalternos y les instruyó estar continuamente comunicados e informar de los lugares en donde se encuentran para que sean monitoreados a fin de estar alertas y puedan reaccionar de manera oportuna en caso de que requiera apoyo.

Adelantó que con el objetivo de reforzar el trabajo que desempeñan los efectivos y garantizar su integridad, solicitará al titular de Seguridad Ciudadana, Cristian Ortiz, que autorice el acompañamiento de policías preventivos durante los operativos.