Policías recibirán denuncias con o sin aval: consejo empresarial

Sánchez Castellanos garantizó que las denuncias serían canalizadas a través de los CAV’s a la Fiscalía pese a que el convenio entre Municipio y FGJ sigue sin firmarse

Daniel Vilches

León.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, garantizó que los elementos de la Policía en León recibirán las denuncias de los ciudadanos, con o sin la aprobación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ).

Anteriormente, el empresario dio a conocer que el fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre no está muy de acuerdo con esta estrategia, la cual está incluida en el Plan de Seguridad del Municipio, y al día de hoy, sigue sin firmarse este convenio.

Por lo anterior, Sánchez Castellanos explicó que legalmente se puede tener esta atribución sin el visto bueno de la Fiscalía, aunque espera que el fiscal sí firme este convenio.

“Si por alguna razón la FGJ no quiere firmar este convenio, los Centros de Atención a Víctimas (CAV’s) van a recibir denuncias y las van a enviar a la Fiscalía. Si se quieren llenar de papeles, y si tiene una postura de no colaborar, pues ya va ser por cuenta y a conciencia de la Fiscalía, pero no podemos dejar de tener esta opción, porque es el corazón del Modelo de Seguridad de nuestra ciudad”, declaró.

‘Por buen camino’

Por su parte, el presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, René Solano Urban, resaltó que el convenio que se signará con la Fiscalía General va por buen camino y que incluso ya hay elementos de la Policía capacitándose para esto, pues está dentro de la facultades de esta autoridad.

“Yo creo que nosotros estaremos recibiendo denuncias con la Policía municipal a partir de mayo, una vez que se termine la capacitación que toman. Ya hay una decena de policías en capacitación desde finales del mes pasado”, resaltó.

Por otro lado el subsecretario de Seguridad y Atención a la Comunidad, José Luis Manrique, aseguró que hasta el momento no hay ningún elemento de la Policía municipal capacitándose “hasta que no se firme el convenio, los elementos no pueden recibir la capacitación”, expresó.

