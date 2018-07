Policías Preventivos portarán cámaras en sus uniformes

El objetivo es que queden videograbadas las detenciones y en su caso, se demuestre que fueron hechas de acuerdo a los protocolos establecidos por la Procuraduría de Derechos Humanos

Luis Telles

Uriangato.- Humberto Cerrillo Godínez, director Jurídico Administrativo de Seguridad Pública dio a conocer que los policías portarán cámaras de vídeo en la solapa de su camisola, para que queden grabadas las detenciones de personas que violen el bando de policía y buen gobierno, para que de esta manera no quede duda de que se realizó conforme lo marca el procedimiento y sin violación a sus derechos humanos.

“Es precisamente porque a veces la gente dice que fue tratada mal por los policías, me gritó, me golpeó y ahora el elemento desde que sale de las instalaciones a realizar sus labores llevará su cámara encendida e irá grabando todo su actuar y cuando lleguen a la dirección de manera automática se descargara a un servidor que dará la pauta de analizar un reporte y detención de una persona” explicó.

Humberto Cerrillo reiteró que, sabrán si se están aplicando los protocolos en cuanto al uso razonado de la fuerza y ver que la remisión venga limpia desde su origen, hasta su conclusión en la barandilla, en donde también se cuenta con cámaras de video vigilancia.

“Podremos ver cuál fue el trato hacía el ciudadano que se detuvo e ingresó a barandilla y también el trato del ciudadano hacía el propio policía, dado que a veces el ciudadano se queja mucho del actuar del policía y, a veces no quiere reconocer que tuvo la culpa de que el policía use fuerza, no de violencia”.

El funcionario destacó que, las cámaras que portarán en la solapa los policías se adquirirán con recursos que llegarán del programa federal FORTASEG, que se concertó en la Ciudad de México. “por el momento se adquirirán 30 cámaras, posteriormente se adquirirán las demás para el personal operativo”.

PM