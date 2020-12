Karla Silva

Silao.- Elementos policiacos de Silao se quejan de las condiciones en que se encuentra el área de servicio sanitario en el edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A través de una denuncia pública anónima exhibieron que los baños que se ubican en una de las entradas al “Pentágono“, son desatendidos en especial los fines de semana, lo que señalaron, representa un riesgo a su salud ante la contingencia sanitaria.

Expusieron que en repetidas ocasiones han informado a sus superiores sobre esta situación, sin embargo no ha existido respuesta: “Los fines de semana parece basurero, pues no asiste la persona que saca la basura. No hacen nada, pues (los trabajadores) ya no reportan por miedo a represalias“.

En ocasiones, detallaron, no hay suministro de agua, por lo que los malos olores se dispersan fácilmente. A esta situación se suman las averías en el equipamiento.

Los más afectados son los uniformados y personal administrativo que trabajan durante la noche y madrugadas, por lo que solicitan realizar mejoras tanto a los sanitarios para hombres como para los de mujeres.

