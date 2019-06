Policías de Pénjamo son los mejor pagados en todo el estado

El gobernador del estado reconoció el esfuerzo y reiteró que los municipio deben destinar más recursos de salud o educación para fortalecer las corporaciones

Daniel Vilches

León.- La policía de Pénjamo ya es la mejor pagada del estado y es que sueldo de un policía paso de ocho mil a los 25 mil pesos mensuales, dependiendo de su cargo.

La mejora fue reconocida por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tras reiterar el llamado a los municipios para que destinen recursos de salud o educación, por ejemplo, para fortalecer las corporaciones de seguridad.

“Ya les paga mejor que Irapuato, que León y que Celaya y está siendo un gran esfuerzo para dar resultados, poco a poco van avanzando, entonces sí necesitamos redefinir nuestras prioridades y cuenten con nuestros apoyo”, señaló en el evento de la XXXVIII Reunión Estatal de Funcionarios Fiscales.

Al respecto, el alcalde de Pénjamo, Juan José García López destacó que esto se da por la necesidad que la gente tiene que haya más seguridad.

Incluso destacó que los niveles de violencia con los homicidios dolosos han bajado junto con los delitos patrimoniales.

Explicó que su municipio opera bajo el modelo del mando único, lo que ha abonado también a que haya estos resultados.

“Nosotros desde que llegamos hemos ido aumentando gradualmente los elementos de seguridad, cuando se le aumentaba el 4 o 5 por ciento a toda la plantilla, bueno se le aumentaba el 10 o 15 por ciento a los elementos de seguridad y con el último aumento es como quedamos como los elementos de seguridad pública mejor pagados de todo el estado, hablamos que les incrementamos casi el 100% pero en el transcurso de 3 años y medio”, destacó.

En Pénjamo se tiene 200 elementos, es decir el 90% de las plazas ocupadas, los efectivos de seguridad, trabajan una jornada de 12 horas y descansan un día “ellos ya llegan desayunados, entonces no pierden tiempo ni en desayunar, y no hay descanso, no hay nada y trabajan las 12 horas continuas y eso nos permite la operatividad un poco mejor”.

Resaltó que en los años que tiene como alcalde no se han adquirido vehículos para los funcionarios municipales y se han invertido en camionetas para la seguridad.

“De hecho somos el único municipio que adquirimos un vehículo táctico, todos usan el de las fueras del estado, nosotros somos los primero que equipamos así a nuestros elementos de seguridad”, presumió.

