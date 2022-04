En casi 6 meses de la administración de la alcaldesa 12 policías de León han desertado, luego de que 6 elementos murieron

Jazmín Castro

León.- “Me traían en los polígonos más peligrosos allá por la Barraca y la zona poniente donde está bien ‘caliente’ y ya mi familia tenía miedo que me pasara algo (…) si, la verdad ya iba con miedo a trabajar”, por esto, Luis N. ex-policía de León decidió renunciar.

También lee: León: municipio enfrenta 180 demandas laborales de expolicías; denuncian amenazas

Fue en este 2022 cuando decidió darse de baja de la corporación de policía y aunque tenía pocos años, logró encontrar en esta labor la satisfacción de ayudar y servir, pero también se llevó sus sinsabores que despertaron en él un temor más profundo, perder la vida y dejar a su familia sola.

Se van elementos

En casi seis meses de la administración de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos han asesinados a 6 policías municipales, por eso aseguró que no quiso ser uno más de la lista.

“Mi familia estaba preocupada porque me veían estresado, algunas veces me despedía de mi familia y los dejaba peor porque pensaban que ya no regresaría, no sé, quizás me ganó el temor de dejarlos solos, es un trabajo poco reconocido y muy demandante no sabes qué vas a vivir cada día o si regreses a tu casa”, expresó.

Lee también: Tras asesinato de policías leoneses, buscan blindar los datos personales

Desde el arranque de la administración a la fecha cerca de 57 agentes entre preventivos y viales han renunciado a su labor en la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC), también despidieron 235, reportó la Unidad de Transparencia.

12 policías de León han desertado Fotos: Jazmín Castro

“Me esperé a que pasara diciembre para obtener mis prestaciones completas, pero fue algo que me costó trabajo porque con ese trabajo sustentaba a mi familia, mi casa, mis gastos, pero no pasa nada, buscaré qué hacer donde el riesgo no me alcance tanto o al menos no me sienta tan preocupado”, dijo mientras sonría y se alejaba tomando de la mano a su hija con quien disfrutaba del centro de la ciudad.

Depuración en Policía Municipal

Además de quienes se van, el principal flujo de salida de la corporación es la depuración que realiza Ale Gutiérrez desde que inició su mandato.

Según los datos, hasta el 29 de marzo habían despedido a 292 elementos de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana (SSPPC).

El municipio ha liquidado a 55 exagentes que renunciaron en ese periodo y se sumaron 57 despedidos, en donde el gobierno llegó a un acuerdo. En total, 112 personas lograron conciliar, por lo que el municipio erogó 11 millones 049 mil pesos para su liquidación, así lo informó la SSPPC a través de la Unidad de Transparencia.

LC