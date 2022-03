Al menos a 300 policías de Irapuato se les dio de baja desde hace meses, pero se les siguen descontando las aportaciones

Nayeli García

Irapuato.- A los policías de Irapuato no sólo no les cumplieron con mejorar sus condiciones laborales, sino que desde el 31 de diciembre los dieron de baja del Isseg sin explicación alguna, pero les siguen descontando sus aportaciones, dinero que exigen de regreso.

“¿Para eso trabajo, para eso arriesgo mi vida. Para que tú te quedes con mi dinero?” cuestionó uno de los elementos afectados, que compartió que son al menos 300 elementos a los que les siguen descontando las aportaciones del ISSEG cuando éstos ya fueron dado de baja e incluso algunos ya recibieron sus ahorros.

Compartió que él se dio cuenta que no ya no tenía ISSEG cuando acudió a la tienda para sacar cosas a crédito y le notificaron que ya contaba con esa prestación y al investigar le informaron que ya desde diciembre pasado, se habían dado de baja; y al hablar con varios compañeros coincidieron en estar en la misma situación.

Municipio no explica qué pasó

En el Municipio, dijo, no les saben explicar qué paso y sólo les dan largas, pues incluso personal de Recursos Humanos realizó una junta en las instalaciones de la Academia de Policía y no supo aclarar, por qué siguen descontando las aportaciones del ISSEG si ya no se tiene la prestación, pues son al menos cinco catorcenas a quienes se descuentan al menos 2 mil pesos.

“¿Dónde está ese dinero y cómo lo van a regresar?”, y es que explicó que a los que tenían créditos, el ISSEG les dio la opción de liquidar la deuda con sus ahorros y abrir una cuenta para que de manera independiente cada uno pagara sus créditos, pero no a través del Municipio.

Policías de Irapuato pierden su ISSEG, pero no dejan de “aportar”

Añadió que en la reunión, el personal administrativo se molestó con ellos por exigir un dinero que es suyo, al grado que les dijeron que por parte del Municipio se abriría una especie de caja de ahorro o tanda, y después se les regresaría el dinero “¿Quién les dijo que quería una tanda o que me digan qué número me tocó para esperar a que me toque?”, cuestionó de forma irónica.

Ante los señalamientos de las autoridades de que los policías contaban hasta con doble seguridad social, el elemento señaló que no es cierto, que por lo menos él no tiene otra seguridad social, más que el ISSEG que ya les quitaron.

“Ahora no vamos a tener prestaciones, ¿qué vamos a tener?, se supone que las iban a mejorar, y por eso quiero saber qué has mejorado o cuáles van a mejorar, porque no nos han dado nada”, aseguró.

Concuerda en favoritismo a ex federales

Y es que incluso, dijo que se le dieron supuestamente uniformes nuevos, pero sólo les dieron zapatos y un pantalón, sin camisola, ni gorra ni nada, los cuales exigen que estén en buenas condiciones en el pase de lista.

Coincidió con otros compañeros quiénes denunciaron ‘favoritismo’ hacia los ex federales que conforman el CERII, pues señalaron que por una parte, nunca fue cierto que se ganaba 18 mil pesos libres de impuestos, pues un policía raso no gana eso y se puede ver en sus recibos de nómina.

“No nos dan lo adecuado y entonces al rato van a querer que paguemos hasta la gasolina para salir a patrullar, mientras que a los federales les pagan almuerzo, comida, cena, hospedaje, ganan mucho más que nosotros y ellos no salen a patrullar solamente andan en la noche nomás un ratito y dicen que hicieron detenciones, no sé dónde las hagan”, expresó.

