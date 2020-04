Policías castigan con un ‘tablazo’ a quienes no se quedan en casa

Redacción

Turquía.- Un ‘Spiderman’ ha aparecido en la ciudad turca de Antalya para ayudar a las personas adultas mayores durante la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El ‘cosplayer’ Burak Soylu, les lleva alimentos y otras compras necesarias a estas personas para que puedan quedarse en sus domicilios.

El joven de 27 años se trepa en los balcones de distintos barrios para preguntar a los residentes mayores qué tipo de productos requieren y luego reparte sus pedidos.

“Mi superpoder es hacer el bien para la comunidad. Por eso hago lo que tengo que hacer para esta gente”, sostiene Soylu, según citan medios locales.

Los mayores a los que ayuda el joven confiesan que se alegran al verlo: “Hoy el ‘Hombre Araña’ nos ha traído pan y leche. Lo adoramos”, afirmaron dos ancianos.

A finales de marzo, Soylu ya había salido en medios locales por repartir mascarillas y gel desinfectante en las calles de Antalya.

We are truly going through some very strange days. In Turkey, a guy in a #SpiderMan costume is helping out the elderly (65+), who are legally banned from leaving their homes due to #CoronaVirus, with shopping and all that. pic.twitter.com/MUpNPWHNYA

— BurakKadercan (@BurakKadercan) April 17, 2020