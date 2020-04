Policías apoyan al nacimiento de una bebé en su casa

Nayeli García

Irapuato. – Las recomendaciones sanitarias para detener el contagio del Covid-19 no han sido fáciles de acatar para toda la ciudadanía, pero mientras que, para algunos, el uso de cubrebocas obligatorio ha sido una molestia, para otros, es una oportunidad para llevar las tortillas y los frijoles a su casa, y sus hijos puedan comer.

Araceli es madre de tres hijas, que se dedicaba al comercio ambulante a las afueras de las escuelas, de los salones de fiestas y de eventos masivos, lugares que fueron cerrados cuando inició la ‘cuarentena’ ya hace más de un mes y desde entonces, no ha sido nada fácil seguir comiendo.

Comentó Araceli, comerciante que empezó a vender cubrebocas en los filtros de acceso al Centro Histórico: “La necesidad pues, yo ando el día y pues también para venir al centro uno tiene que usar el cubrebocas y todo esto y la necesidad hace el día, pues, yo también ando al día y muchos compañeros y compañeras andan al día y trabajamos en diferentes partes”.

Su hermana, dijo, fue quién tuvo la idea de vender cubrebocas en la entrada al centro, luego que de supieron que ya no se permitiría entrar si no se portaba uno, buscaron dónde comprarlos y venderlos a la gente que tiene que ir al centro y que como ella no puede quedarse en casa, como dicen las autoridades.

Compartió: “Tengo que salir a trabajar para llevar, aunque sea para tortillas y para frijoles y la necesidad tengo que salir para vender y llevar qué comer, tengo que salir a vender”.

Desde la mañana hasta las seis de la tarde es lo que permanece vendiendo, cuando le va bien, vende 30 cubrebocas a 10 pesos cada uno, y aunque estos días ese dinero le ha ayudado para darle de comer a sus hijos, también se enfrenta a los reclamos de la familia.

Y es que el encierro no ha sido fácil, pues sus hijos le reclaman el que no esté en casa ayudándolos con la tarea, una de ellas, dijo, ya quiere regresar a la escuela, y todo el día es de quejas, por la falta de dinero, por el confinamiento y para ella la preocupación, de qué darles de comer al día siguiente.

