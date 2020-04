Policía tiñe de negro Laguna Azul para evitar turismo durante aislamiento

Redacción

Reino Unido. – La necesidad de hacer que las personas se queden en casa debido al coronavirus ha hecho que la Policía de este lugar modificar el aspecto de la Laguna Azul, para hacerla menos atractiva para la gente que rompía el aislamiento social para descansar en sus alrededores.

Esta atracción turística se encuentra en el pueblo de Buxton, su aguas cristalinas y turquesas pronto fueron teñidas de negro, según informan los medios locales.

Beautiful isn’t it? But with a PH level of 11.3 (bleach is 12.6) dead animals, car parts and bottles everywhere it’s not advisable to swim here. Looks can be deceiving. #trekkingforcharity #loveoutdoors #derbyshire #peakdistrict #adventure #besafe pic.twitter.com/bDnVae7kcO

Un portavoz policial dijo al respecto: “Recibimos informes de que la gente se congregaba en la Laguna Azul, en Harpur Hill, Buxton. Sin duda, esto se debe a la pintoresca ubicación y al clima encantador de Buxton. Sin embargo, el lugar es peligroso y este tipo de reuniones contraviene las instrucciones actuales del Gobierno del Reino Unido“.

Police in Buxton in the Peak District in have dyed the water of a local reservoir black to deter people from sneaking out to swim there. The reservoir is known locally as “the blue lagoon” https://t.co/t40rj5QgtW pic.twitter.com/dfih3RISHR

— Helen Pidd (@helenpidd) March 28, 2020