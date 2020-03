Policía salva la vida a perrito, tenía atorada su cabeza en recipiente

Redacción

México.- Este nuevo reto titulado ‘Flip the Switch Challenge’ consiste en grabar un video junto a otra persona, mientras uno de los dos baila la canción ‘Nonstop’ del rapero Drake; después se apaga la luz para que se cambien de roles.

A este Challenge se han unido personalidades como Elizabeth Warren, Jennifer López, Alex Rodríguez y Camila Cabello.

Los famosos han publicado sus videos en sus cuentas de redes sociales y se han vuelto virales.

Aquí te dejamos los mejores.

Con información de RT Noticias

𝗙𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘄𝗶𝘁𝗰𝗵. pic.twitter.com/t8qHcGRUhY — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) March 8, 2020

She ain’t a real 1 if she can’t #FlipTheSwitch like this… pic.twitter.com/0XhRXdU1Gv — SAM saves da WORLD (@MiamiJustise) March 5, 2020

#FlipTheSwitch Me and my roommate. I hate this challenge already… pic.twitter.com/ZXLMCjtDek — Afo ❼ (@ifyouwereafo) March 5, 2020