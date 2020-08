Policía retira de la vía pública a ambulantes

Luz Zárate

Celaya.- Aunque los inspectores de Fiscalización, Protección Civil y de la Secretaría de Salud han regalado cubrebocas en los tianguis, no todos los vendedores y clientes lo usan, además no acatan otras medidas como guardar la sana distancia y el lavado constante de manos.

Aun así los comerciantes aseguraron que no son un foco de contagio y por el contrario responsabilizan a los clientes de ser desobedientes.

“Aunque nosotros les insistimos a los clientes que se pongan el cubre bocas no se lo ponen, y así como están las cosas de peligrosas en esta ciudad y ya con eso de que cualquiera puede traer pistola, uno ya no se puede poner a exigirles, pues te echan bronca y te metes en problemas con ellos. Ahora sí que si no se cuidan pues yo sí”, dijo Mario González, vendedor en el Tianguis de los Viernes.

Atiborran puestos

En general la mayoría de los vendedores traen cubrebocas, pero no los clientes, quienes en los puestos y sobre todo en donde ofrecen alimentos, se aglutinan.

La directora de Fiscalización, María Azucena Arredondo Mendoza informó que. como parte de las acciones de prevención para evitar contagios de coronavirus COVID-19, se han regalado estos aditamentos en los tianguis, pues es parte de los requisitos que se piden a los comerciantes para que puedan operar.

Hasta la tarde de este viernes se han registrado 2215 casos confirmados y 177 muertes, 160 están en investigación y van mil 738 personas que se han recuperado de esta enfermedad.