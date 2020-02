Policía fallece al defender a su familia de asalto cuando acampaban a orillas de laguna

Redacción

Guadalajara.- Una persona que se negó a enseñar su bolero de compra en una tienda departamental murió luego de forcejear con el guardia de seguridad.

Este suceso ocurrió ayer en la noche en la sucursal que se encuentra en R. Michel y Salvador López Chávez, según las autoridades la víctima iba saliendo del lugar cuando se enfadó debido a que uno de los vigilantes le pidió su ticket de compra.

Este guardia comenta que el hombre se puso agresivo por lo que comenzó a forcejear con el guardia de seguridad privada. Luego de esto el arma por alguna razón se accionó y lesionó a este sujeto extranjero.

Las personas que iban con él lo subieron a un auto y lo llevaron a un hospital en donde perdió la vida. Por ahora las autoridades no han dicho si el occiso no traía el boleto o simplemente no lo quiso mostrar.

El guardia quedó retenido, mientras se deslindan las responsabilidades.

