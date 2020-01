Policía mata a su hijo autista de 8 años; lo golpeó y lo dejó en el frío invernal

Notimex

Londres.- El primer ministro británico, Boris Johnson, firmó hoy el acuerdo para que Reino Unido deje la Unión Europea, conocido como Brexit, y ahora pueden “avanzar como un solo país”, dijo esta tarde. “

“Hoy he firmado el Acuerdo de Retirada para que el Reino Unido abandone la UE el 31 de enero, honrando así el mandato democrático del pueblo británico”, expreso Johnson en su cuenta de twiter, el cual acompañó con una fotografía del momento de la rúbrica flanqueado por dos banderas británicas.

Previamente los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron formalmente el acuerdo en Bruselas.

La reina dio su consentimiento real a la legislación la víspera luego de que ambas cámaras del Parlamento británico, lo aprobaran.

Johnson espera poner “fin a demasiados años de discusión y división […] con un Gobierno enfocado en brindar mejores servicios públicos, mayores oportunidades y liberar el potencial de cada rincón de nuestro brillante Reino Unido, mientras construimos una nueva y fuerte relación con la UE como amigos y soberano es igual”, reporta The Sun.

El acuerdo necesita una ratificación formal del Parlamento Europeo, en votación programada para el próximo miércoles, tras casi cuatro años después que los británicos votaron por el Brexit.

Con ello se facilitará todo para que la promesa de Johnson de iniciar la salida.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.

This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020