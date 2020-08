Policía mata a perro dentro de la casa de sus dueños sólo porque le ladraba

Redacción

Estados Unidos.- Un video en redes sociales ha causado bastante indignación pues muestra cómo un policía de Detroit asesina a tiros a un can que ladraba dentro de la propiedad de sus dueños.

La cámara de seguridad captó todo, comenzó cuando el perro ladró al de la unidad canina que llevaba consigo el oficial; cuando ambos iban a atacarse sacó su pistola y lo mató.

El comandante Darin Szilagyi dijo: “Su compañero estaba siendo atacado y exigimos que nuestros agentes se protejan no solo a sí mismos sino a sus compañeros y ciudadanos. En ese momento era un peligro claro y presente; su perro estaba siendo agredido de manera atroz”.

Claro que lo anterior causó mucha molestia pues muchos dicen que a lo mucho el can representaba una molestia, pero no era razón para ser baleado dentro de su casa. Pese a ello, el agresor no sufrirá castigo o sanción alguna.

A Detroit police officer shot someone’s dog that posed no threat inside its own fence after he lost control of his own K9.

This officer should be held accountable. He should be fired and prosecuted. pic.twitter.com/28D4TuiMmy

— Julián Castro (@JulianCastro) August 22, 2020