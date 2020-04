Policía inicia con restricción de acceso a Centro Histórico

Nancy Venegas

Irapuato.- “A mí lo que me espanta más es la economía no el virus”, dijo Adrián Reyes Ramos, comerciante de raspados, que, pese a las altas temperaturas y debido a la emergencia sanitaria por coronavirus, resintió una disminución del 80% en sus ventas.

“Me está yendo muy mal porque en realidad no hay gente en la calle y estamos viviendo una situación muy mala ahora, uno pues cómo vive del comercio va al día, está viviendo uno al día día, esta economía nos está agobiando a todos los del pueblo, en realidad pues no sé qué vamos a hacer pero a mí lo que me espanta más es la economía no el virus”, platicó Adrián Reyes, quien desde hace más de 10 años, vende raspados en la explanada de lo que eran las oficinas recaudadoras en el Bulevar Díaz Ordaz.

Desde hace 2 semanas, Adrián percibió una menor afluencia de personas a las oficinas, pues se instruyó a la población el aislamiento para prevenir contagios por Covid-19 y con ello el desplome de sus ventas.

“Han bajado un 80% desde que inició esto, hace 2 semanas exactamente, no estoy sacando ingresos para comprar insumos y la cuestión es que han despedido a familiares de trabajo y ahora si ¿Qué vamos a hacer? Ese es el problema… Un día bueno en esta época de calor ganaba 300 pesitos diarios, ahorita no estoy sacando en ocasiones ni la inversión y ¿Qué hacemos o qué podemos hacer? Necesitamos trabajar de todos modos para seguir adelante”.

Adrián es el proveedor de su hogar en el que habita con su esposa, pero ante la suspensión de actividades en un restaurante y un casino, ubicados en la zona norte de la ciudad, donde laboraban sus 2 yernos que son el sustento de sus familias, apoya en la manutención de 7 nietos.

Por lo que amplió su jornada laboral que anteriormente era de 10:00 a 16:00 horas, ahora permanece en la explanada hasta las 19:00 horas, con la esperanza de terminar la barra de hielo y jarabes naturales para llevar el sustento a su familia.