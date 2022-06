Una usuaria de Twitter acusó a un policía de León de acosarla aprovechándose de ser autoridad de seguridad; dos policías son investigados

Carolina Esqueda

León.- Dos agentes de la Policía Vial de León están bajo investigación por parte de la Secretaría Técnica de Honor y Justicia. Esto luego de que los denunciaran formalmente por acosar sexualemtne a una joven. Ella afirmó que uno de los agentes aprovechó el uniforme y su vehículo oficial para detenerla y pedirle su número telefónico, tras decirle “estás bien hermosa”.

Los hechos los denunció una usuaria de Twitter identificada como Desirée. Ella salía de su trabajo cuando los dos agentes viales en sus motocicletas le cerraron el paso y cuando ella preguntó lo que ocurría, el que se identificó como el comandante intentó ligar con ella.

“…saliendo de mi trabajo en BanBajio Edificio Regional al norte de la ciudad, dos tránsitos en motocicleta se me cerraron en la glorieta para subir a Balcones del Campestre. Me hicieron la seña de que me detuviera. Y al detenerme uno de ellos (el “Comandante”) me pregunta a dónde voy, le respondí que iba saliendo de trabajar y que estaba por recoger a mi hija, a lo que me responde “¿A poco estás casada?”, le respondí que no, entonces sonrió y me dijo “Qué gusto escuchar eso”. Le dije que cuál fue el motivo por el que me habían detenido y me repitió “Es que casi haces que choque HERMOSA” con un tono y mirada de cerdo asqueroso” narró a través de un hilo.

En la glorieta para subir a Balcones del Campestre. Me hicieron la seña de que me detuviera y al detenerme uno de ellos (el “Comandante) me pregunta a donde voy, le respondí que iba saliendo de trabajar y que estaba por recoger a mi hija. — Desireé (@Dessegal) June 15, 2022

A lo que me responde “A poco estás casada?”, le respondí que no, entonces sonrió y me dijo “Que gusto escuchar eso”, le dije que cuál fue el motivo por el que me habían detenido y me repitió “Es que casi haces que choque HERMOSA” con un tono y mirada de cerdo asqueroso. — Desireé (@Dessegal) June 15, 2022

Abren investigación contra dos policías

En el transcurso de las horas la publicación atrajo la atención de la Secretaría de Ayuntamiento, a la que pertenece la unidad investigadora de Honor y Justicia, que informó sobre la apertura de la carpeta de investigación 107/22-TRA contra los agentes.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró por su parte que la denunciante ya recibe acompañamiento del Instituto Municipal de las Mujeres. Con este se estableció el primer contacto, además de este solicitó la investigación para los agentes involucrados y una sanción para el que fue señalado de utilizar su uniforme para acosar.

“Cualquier acto de esta naturaleza, por favor denuncien, nosotros estamos dispuestos a acompañarlos dependiendo del tema ya sea en Honor y Justicia, en Contraloría y también en el ámbito penal. Lo importante es que no haya impunidad y si hay alguien que haga algo indebido, será sancionado. Desde ayer lo ubique personalmente y pedí que se pusiera a disposición” aseguró.

Pide denunciar

La alcaldesa también pidió hacer las denuncias ante las instancias correspondientes, luego de que la semana pasada hubiera otra publicación de denuncia en Instagram. En esta, una joven aseguraba que agentes de la policía en la zona de Duarte habían abusado sexualmente de su amiga. Sin embargo, resultó que no era certera e incluso la víctima directa no identificó a nadie de la corporación y pidió discreción total con los hechos.

“De manera personal ya platiqué con ella, no quiero abundar por respeto, y de lo que hoy se ha puesto a disposición no hay ningún elemento a cargo en la zona. No se puede señalar que es policía municipal porque no hay señalamientos de que haya sido un policía municipal de León. Sin embargo, tenemos que agotar toda la investigación y hasta que no lo determine la Fiscalía no vamos a parar hasta poner a disposición a quien haya sido”, complementó al respecto.

