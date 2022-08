Ante el video de un presunto policía de Celaya torturado, el titular de la SSC sólo confirmó que no era un expolicía federal

Redacción

Celaya.- El video de un presunto policía de Celaya torturado se difundió en redes sociales durante días recientes. En este, incluso, se relacionaba al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, con un grupo delincuencial.

Cuestionado al respecto, el funcionario municipal únicamente negó que se tratara de un policía federal sin dar más detalles al respecto. En lo correspondiente a los señalamientos a su persona, afirmó que él está abierto a cualquier investigación.

También lee: Acusan inconsistencias en respuesta de la SSC de Celaya por agresión a reporteros

Fue este lunes cuando se difundió un video donde aparece un exescolta de los exalcaldes Ismael Pérez Ordaz y Ramón Lemus Muñoz Ledo. Hasta esta época, se sabía que formaba parte de la policía de Celaya. Sin embargo, según trascendió, serían suyos los restos humanos encontrados en el Eje Nororiente, en la colonia Progreso y Hacienda Don Gu.

¿Qué se ve en el video?

Foto: Martín Rodríguez

En el video, el policía de Celaya aparece golpeado y señala el presunto cobro de cuotas por órdenes de mandos policiacos la ciudad. Entre ellos, menciona al actual secretario de Seguridad Ciudadana y a otros elementos.

Al respecto, Rivera Peralta negó los dichos del video sobre su persona y su personal. Asimismo, aseguró que el hombre que aparece en el video no es expolicía federal, pero, aunque se le preguntó, no aclaró si es municipal ni dio el nombre del elemento. Tema, del que aseguró ya se encarga la Fiscalía.

“¿Que si yo temo una investigación? Por supuesto que no, al contrario la agradeceríamos. En ese sentido no tenemos nada. Los únicos que hemos detenido aquí en Celaya a ese grupo delincuencial —y que nos hemos enfrentado con ellos— somos la policía municipal a cargo de su servidor. La certeza es que no es un elemento que provenga de una institución federal, eso sí hay certeza. La Fiscalía determinará (la identidad de la persona). La única certeza es que los compañeros (ex policías federales) no son“, dijo

Extraoficialmente se ubica al elemento como Ismael, presunto elemento activo de la corporación municipal. Sobre quien Rivera Peralta sólo aseguró que sus familiares no han reportado su desaparición.

De confirmarse la identidad de Ismael N., sería el 12vo elemento asesinado durante la actual administración.

Insiste que dicho en video de presunto policía de Celaya torturado es falso

Foto: Martín Rodríguez

Aseguró que lo dicho en ese video es falso. Al respecto, justificó que la corporación policiaca ha detenido a integrantes del grupo criminal con el que lo incriminan a él y a otros miembros de la corporación.

Reiteró que han detenido a personas de un grupo delictivo de otra entidad federativa y también de un cartel local. Asimismo, manifestó que los señalamientos se los atribuye a “las acciones que hemos hecho contra ese grupo delincuencial local”.

Te puede interesar: Asesinados en la comunidad 18 de marzo en Villagrán eran choferes de plataformas

“Me queda claro que es una manifestación de otro grupo delincuencial que (le afectan) las detenciones, tanto de nosotros como del Gobierno del estado. Mientras sea un grupo delincuencial el que saca esos videos o esas manifestaciones es consecuencia de las afectaciones que ha tenido. Eso es normal en cualquier lado, nosotros seguiremos trabajando en lograr la seguridad de las y los celayenses”, afirmó Rivera.

Finalmente, sobre si hay policías involucrados en actividades delictivas, dijo que la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encarga de esas investigaciones.

Lee más: Van 4 ataques contra policías de Celaya tan solo en los primeros días…

ac