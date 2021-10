Roberto Lira

Celaya.- A las nueve bajas de policías municipales, de extracción federal, podrían sumarse otras seis que también se integrarían a la policía de Apaseo el Alto, sin embargo, estas serán cubiertas de inmediato para no perder fuerza en la corporación celayense, aseguró el alcalde, Javier Mendoza Márquez.

El alcalde dijo que la recuperación de estas plazas ya se está trabajando y serán cubiertas por elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, aseguró que el número policías de origen federal no aumentará, se mantendrá el mismo que recibió en esta administración.

También lee: Celaya ofrece apoyo a los Apaseos para operativos de seguridad

“Llevamos nueve, creo que vamos a llegar a 15 que se van a ir a Apaseo el Alto, pero ya estamos en el proceso para sustituirlos, también con gente de la Guardia Nacional, para no perder fuerza nosotros como municipio… más no, vamos a quedarnos con la plantilla que existía, no va haber más”, señaló.

Mendoza Márquez explicó que no se ampliará la plantilla de elementos de extracción federal por economía, ya que llegan con un salario alto –29 mil pesos mensuales aproximadamente-, y además, esto podría generar conflictos dentro de la corporación municipal por la disparidad en los salarios.

Asimismo, dijo que de momento se cuenta con el número de policías municipales necesarios para atender la operatividad diaria, sin embargo, reconoció que aún hay un déficit de elementos que se cubrirá con los cadetes que se están preparando en el Instituto de Formación Policial (INFOPOL) que en estos momentos prepara a 45 cadetes.

LC