El arma perdida en la administración de Silao muestra una grave falta en seguridad pública

En las circunstancias en que se carece de seguridad pública, como lo mandatan las leyes, se busca la fórmula más que el complejo trabajo de la profesionalización de la policía preventiva, la “representación de la autoridad” en la colonias, en las comunidades y en los caminos de la entidad. Y a ese procedimiento se le “apuesta menos” porque requiere más tiempo para su consolidación y maduración. No se trata de “sacar generaciones de las academias” para la prueba de control y confianza, se requiere de personal que conciba y también introyecte los valores.

El pasado sábado 15 de febrero, cinco elementos de policía: una mujer y cuatro hombres, siendo tres de Silao, uno de León y otro de Guanajuato, que participaron en un “operativo intermunicipal” por disturbios en vía pública perdieron un arma de fuego de cargo. El rasgo que caracterizó a los cinco: dieron positivo a la prueba de alcoholemia. Está pendiente el esclarecimiento del hecho.

Se están haciendo hartos esfuerzos para que al territorio mexicano no ingresen armas de fuego, porque casi 70 por ciento de los homicidios cometidos en México, entre enero y junio de 2021, se efectuaron con arma de fuego (INEGI). Si Guanajuato es uno de los estados con la más alta incidencia de este tipo de delitos, las autoridades, estatal y municipales, debieran preocuparse no sólo por el acceso de las armas a territorio guanajuatense, sino también por el aumento de personas armadas, incluso para defensa como lo promocionan sus vendedores.

Debido a ello, es necesario que las autoridades tengan mucho cuidado de permitir que los policías porten las armas de fuego que tienen de cargo para sus funciones en horas de descanso, porque se tendría de manera automática un número de “empistolados” muy importante. No olvidar que en la entidad existen la Fuerza de Seguridad Pública y 46 fuerzas municipales, más los que se incorporen cuando venga el “relax”; o sea, el menor control de las armas durante los descansos.

¿Qué pasó con los trabajos de inteligencia en Guanajuato? ¿Cuáles son las propuestas para apoyar a los policías cuando requieren de su merecido descanso? Se esperan las respuestas del secretario de Seguridad Pública estatal, Alvar Cabeza de Vaca y del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

Ante la adversidad se antoja la respuesta inmediata, debido a que hay otro tipo de personal que porta armas de fuego en cualquier momento, entre ellos los “militares de carrera”; y se cree que estar armado, es el símbolo de la seguridad personal. Sin embargo, aún, los promotores no han presentado un estudio o la reflexión documentada respecto de lo esperado y los riesgos incrementados con más gente armada en los 46 municipios. Si hemos conocido al menos un alcalde “saca borracho” de la cárcel, en la actualidad, no se tienen suficientes elementos para saber o inferir hasta dónde se podría llegar con nuevas disposiciones, con más gente armada de repente. El alza de la violencia interfamiliar también debe ser considerada y, de paso, con más “jóvenes adictos”.

En pasado 11 de enero, el titular de la Seguridad Ciudadana de Irapuato, Miguel Ángel Simental, comentó que “será analizada la posibilidad de que elementos de policía municipal puedan portar su arma de fuego, fuera del horario laboral como parte del fortalecimiento y protección de los elementos de seguridad pública. Después de “aventar la piedra” no ha ofrecido al momento el análisis; aunque tampoco ha entregado su plan de trabajo al Cabildo que es su responsabilidad para ser evaluado

El ataque a los policías durante su franquicia en el inicio de 2022 está fortaleciendo el interés de los legisladores y de algunos jefes de policía por la medida. La razón principal esgrimida: durante los últimos cuatro años Guanajuato ha ocupado el “primer lugar nacional” con más policías asesinados, sobre esa sola base se edificó la tremenda propuesta, que ha paseado por las oficinas del Congreso estatal consiguiendo adeptos.

Del grupo legislativo del partido conservador PAN, en la Cámara de Diputados Federal emergió el héroe, el diputado Jorge Espadas Galván, para hacerle la “hombrada” a quienes se han olvidado de la población, los que están lejos de suministrar la seguridad pública ofrecida, como esperada. Prefieren tener más “empistolados” en las calles y en todas partes, sin descartar los centros de convivencia familiar y cantinas. El diputado Espadas, sostuvo que retomó la sugerencia hecha por el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, para presentar una iniciativa y tener la licencia de portación en automático con la licencia colectiva.

Sustentó que la licencia aplicaría para las fuerzas federales (What?) y que se estaría presentando en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, Cámara Baja. A fin de que los policías en sus días francos “se puedan defender ante la delincuencia organizada”.

El representante del Poder Ejecutivo local, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respaldó esta propuesta de armar los policías con sus armas de cargo cuando estén francos, “se debe de dotar de protección a los policías, pues al enviarlos a sus casas desarmados, “quedan en cierto grado de indefensión ante posibles agresiones de la delincuencia”.

Aclaró el gobernador: “A mí me encantaría (que los policías puedan llevarse su arma de cargo a su casa), pero acuérdense que nosotros tenemos la licencia colectiva de portación de arma de fuego y una de las prohibiciones es que se lleven las pistolas en días francos o en sus descansos, es una prohibición que está por ley”, que los legisladores revisen el caso, sugirió, porque “están armados y luego los mandas a descansar sin armas y pues los dejas en un estado de indefensión”.

Ojalá y los asesores de los tres Poderes locales pudieran hacerse una pregunta: ¿por qué no se permite en la ley al personal de la policía preventiva llevarse las armas de fuego de cargo durante su descanso? Podrían obtener buenas razones, pues los riesgos se multiplican; limitar que el policía “se faje el arma para irse a su casa”, no resulta simple. Un estudio serio al respecto “podría aportar” las grandes razones; sin el material que sustente la medida, podría ser una idea inmediata para tratar de salir del hoyo pero no la medida estudiada para la seguridad.

La improvisación sigue acompañando a las autoridades porque tienen en mente la ilusión de las soluciones con varita mágica para el impacto social y sobre todo mediático; pero existen varios problemas que van a requerir de mucho tiempo y esfuerzos. Se apilan los gobernantes que creen que la seguridad pública se produce mirando “particularidades”. Ora si como dijera el valedor (TM): “A salir del subdesarrollo…”