Policía capitalina realiza operativos de vigilancia en callejones

María Espino

Guanajuato.- El capitalino Víctor Vera denunció abusos en los cobros del consumo de energía eléctrica de parte del Comisión Federal de Electricidad (CFE) luego de que el recibo del último bimestre le llegara por la cantidad de 5 mil 967 pesos, cifra que dijo es exagerada e injustificada para una casa habitación como en la que vive con su familia.

Vera explicó que en su vivienda no cuenta con gran cantidad de aparatos que requieran energía eléctrica: un refrigerador, una pantalla de televisión y una licuadora, además de conectar cada que se requiere los celulares de las cuatro personas que ahí viven.

Además comparó el gasto de su vivienda con el bar en donde dijo trabaja, en el que comentó hay 4 refrigeradores, horno de microondas, dos licuadoras, focos prendido todo el día, aparte el sonido, la computadora y DBR de las cámaras de seguridad y por mucho llega un cobro de luz de poco más de 2 mil pesos.

“En la semana me llego el recibo de la luz, entonces al omento en que lo vemos 5, 967 pesos, no sé en qué me los gaste, hablamos de que yo vivo en una casa habitación de dos pisos, donde tengo un refrigerador, una ´pantalla, una licuadora, si uso cargadores para los celulares de mi esposa, mío, de mi hijo, mi hija, no es mucho lo que gastan”.

Explicó que en el recibo del pago de la CFE que le llegó anterior a este último le llegó de mil 270 pesos, que aseveró ha sido la cifra más alta que ha pagado, pero en comparación con los casi 6 mil pesos de ahora considera que es muy exagerado pues dijo no tener la menor idea de qué manera la CFE justifica que gastó tanta energía además de que no tiene de donde pagarlo.

Comentó que al ver la cantidad que debía pagar y al considerar que hubo un error acudió a la oficina de CFE ubicada en Pozuelos, por el bulevar Guanajuato, pero no le supieron dar respuesta por lo que lo mandaron a la sucursal en Marfil, en donde dijo le atendió alguien de nombre Raúl Huerta de quien aseveró haber recibido un trato descortés, grosero y no le ayudo en nada simplemente le dijo que tenía que pagar esa cantidad y ya.

“Fui a la oficina de pozuelos, no le pregunte su nombre, me atendió y me dijo que era lo que tenía que pagar, el me mando a la otra oficina que está en Marfil a hablar con el licenciado Raúl Huerta, que es una persona déspota, en el momento en que le dije y le expuse mi situación lo primero que dijo fue no, hay que pagar, aunque le dije que eso no lo consumí, simplemente dijo lo siento hay que pagar”, contó Vera sobre su visita a CFE.

Víctor Vera detalló que pidió que revisaran el medidor de luz para ver si había alguna falla y eso generó un alto consumo, pero le dijeron que no y simplemente que pague o le cortaran el servicio, por ello el quejoso advirtió que no se dejará porque esta aseguró que hubo un error y buscará ayuda en otra instancias para que le cobren lo justo.

“No voy a pagar esa cantidad, porque no lo he gastado, la verdad no me gusta abusar de la gente pero tampoco que abusen de mí, en este caso no sé en qué se basan ellos para decir que gaste esa cantidad”.

SZ