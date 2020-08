Policía agarra a bofetadas a chofer de autobús; internautas denuncian

Redacción

México. – AMLO, el presidente de la república, este martes, durante la conferencia matutina, señaló cómo no posee temor alguno de ser investigado, además habló sobre la supuesta involucración de su familiar en actos de corrupción.

Comentó: “Este caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la Fiscalía. Ya lo he dicho, no es la primera vez que voy a defenderme y siempre he salido de la calumnia ileso, y aprovecho también para hablar de los que me acusan”.

Reiteró que no permitirá estas acciones ni a los que son parte de su familia. Finalizó diciendo: “La gente nos dio su confianza porque quiere que se limpie la corrupción y yo no le voy a fallar al pueblo”.

G.R