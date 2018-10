Polemizan por exhorto para suspender examen a ‘profes’

Por un lado legisladores de Morena manifestaron que era necesario eliminar los exámenes, por su parte PAN y PRI manifestaron que no se podría ir contra la leyes aprobadas, al final el punto se desechó y archivó

Catalina Reyes

Guanajuato.- La diputada Magdalena Rosales Cruz, de Morena, presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y también al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a suspender “de manera inmediata e indefinida las evaluaciones de ingreso, promoción, desempeño y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio (…) contra docentes de Guanajuato en todos los niveles educativos”.

En tribuna, planteó exhortar a las instituciones correspondientes a revisar la Reforma Educativa y eliminar de manera definitiva los elementos punitivos que tanto han lesionado los derechos de los trabajadores de la educación, pues consideró que “nunca resolverá los problemas educativos del país ni los resolverá, pues su intención nunca fue esa, sino que subordina a nuestro país a las recomendaciones de organizaciones como OCDE y ‘Mexicanos Primero’ y “es un ejemplo inadmisible del servilismo de las cúpulas políticas a los intereses económicos nacionales y extranjeros”.

Sin embargo, la propuesta originó el rechazo de los diputados del PRI y del PAN. Por parte del tricolor, su coordinador, José Huerta Aboytes, dijo que no se puede ir contra de las leyes ya aprobadas, pues es “atentar contra el bienestar de los niños”.

A su vez, Martha Delgado Zárate, del PAN, maestra de profesión, mencionó: “Sabemos que no es perfecta (la Reforma Educativa), pero eliminarla de tajo es un auténtico crimen en contra del país. Lo que propone Morena es una visión profundamente retrógrada que pretende establecer cuotas de poder en contra del desarrollo profesional de miles de buenos maestros”.

Votaron en contra 29 legisladores del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano. A favor, Morena y PT, mientras que Juan Elías Chávez, de Nueva Alianza, se abstuvo. Al final, el punto de acuerdo se rechazó y se archivó.

Piden subsanar las anomalías del FONE

El Congreso aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar a la SEP que el sistema de pagos a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), atienda de manera expedita los problemas que generan incumplimiento, retraso y diversas incidencias que afectan la aplicación de pagos oportunos, la movilidad laboral y los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

El diputado Juan Elías Chávez, de Nueva Alianza, autor de la propuesta, dijo que “a tres años de que inició su aplicación, el FONE no está actualizado y su operatividad no es satisfactoria. Al no contar con comprobantes de pago actualizados, los trabajadores no conocen sus prestaciones actualizadas, porque sólo conocen sus depósitos bancarios. Existe un concepto de descuento denominado XX aportaciones FONE, sin que se sepa a qué corresponde y no se le aclara, no hay forma de saber en qué consiste”, además que nos e ha pagado a 300 maestros ni se reconoce a los de Telesecundaria.