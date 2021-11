Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La creación de la Secretaría de Fortalecimiento Social en el municipio de León y el nombramiento de Cristina Rodríguez Vallejo, ex directora del DIF municipal, como titular generó polémica entre los diputados del Congreso local.

La diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández reprobó la decisión al señalar que es un síntoma de alto nivel de control y nepotismo. Mientras tanto, el diputado del PVEM, Gerardo Fernández dijo que Cristina Rodríguez es de lo mejor que quedó del trienio de Héctor López Santillana, por lo que dijo que, al contar con experiencia, se espera que tenga un buen desempeño y de resultados rápidos.

Lee más aquí: Crean Secretaría de Fomento y Desarrollo Social de León y eliminan 147 plazas

A través de un comunicado, Alcaraz señaló que dicho nombramiento tiene la intención de seguir operando programas discrecionales para ser utilizados políticamente “con el fin de mantener la hegemonía panista en el estado”.

“Por esto, en Morena rechazamos la facilidad con que se permite que Diego Sinhue tomé el control de la política social de León”, señala el comunicado en donde se indica que los diputados morenistas vigilarán que la nueva dependencia no sea utilizada de manera electoral.

Por su parte, Gerardo Fernández dijo que la encomienda que tiene la titular de la recién creada Secretaría de Fortalecimiento Social no es menor, pues en ella se fusionan el área de cultura, deporte, desarrollo rural, desarrollo social y DIF.

“La pobreza, la desigualdad y la inequidad que hay en León es gravísimo, es uno de los municipios más grande con diferencia social, el reto que se le está presentando no es menor, se fusionan cinco dependencias encargadas de paliar el tema de la pobreza en León, se hacen una, es una mujer experimentada que tiene seis años al frente del DIF”.

Dijo que con la creación de la nueva dependencia en la administración leonesa no se escatimó en gastos ni en personal, por lo que no habrá ninguna excusa para no dar resultados y que estos sean rápidos.

Apuntó que Cristina Rodríguez es una de las personas del trienio de Héctor López Santillana que mejores resultados dio, por lo que se estará vigilante del trabajo que realice.

