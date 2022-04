Pese al ambiente festivo que comienza a sentirse por el mundial, las polémicas de Qatar 2022 están presentes y son motivo de crítica

Redacción

México.- Hace dos semanas, el viernes primero de abril, la FIFA realizó el sorteo que definió a los grupos para la fase final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y la noticia de los encuentros que se vivirán en la justa mundialista se llevó las portadas de los diarios deportivos y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Nadie recordó entonces las 6 mil 500 muertes estimadas de trabajadores inmigrantes en la construcción de los estadios, las condiciones de esclavitud en las que laboran. Ni las limitaciones a los derechos de las personas de la comunidad LGBT+ o la opresión en la que se han enfrentado las mujeres del país. E incluso las extranjeras que ahí laboran.

𝗔𝗾𝘂𝗶́ 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝗻, 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝘀𝗼𝗻… ¡𝗹𝗼𝘀 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗙𝗜𝗙𝗔𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱𝗖𝘂𝗽! 🤩



¿Falta mucho para el 21 de noviembre? 🏆#FinalDraw pic.twitter.com/V0CcRccCLo — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 1, 2022

Las polémicas de Qatar 2022: Estadios construidos con sangre

“Por cada partido que se juegue en el Mundial de 2022 habrán muerto 62 trabajadores”, advirtió desde 2013 Stephen Russell, coordinador del grupo Playfair Qatar , que aboga por defender a los trabajadores migrantes.

En ese entonces, la organización confirmaba 1 mil 420 trabajadores de Nepal, India y Bangladesh fallecidos en las construcciones, pero estimaban que para 2022 la cifra llegaría a unos 4 mil fallecidos. Sin embargo, todo indica que se quedaron cortos.

En febrero del 2021, una investigación del diario The Guardian dio una cifra mayor, pues estimó que unos 6 mil 500 trabajadores habían muerto hasta entonces. Esto en las obras de construcción de los estadios en el emirato.

Te puede interesar: Organizadores del Mundial de Qatar sí explotaron a trabajadores del evento

Este dato fue estimado con base a cifras oficiales de las embajadas de India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, países que acumularon entonces 5 mil 927 trabajadores fallecidos en Qatar entre 2011 y 2020. Además, datos de la embajada de Pakistán en Qatar permiten confirmar otras 824 muertes de trabajadores pakistaníes entre 2010 y 2020.

Y a este número habría que sumarle los fallecimientos de empleados provenientes de Filipinas o Kenia, que no han contabilizado o no han querido compartir el número de decesos de sus trabajadores en Qatar.

Cuestionado al respecto por CNN en diciembre del 2021, el director del comité organizador del Mundial de Qatar 2022, Nasser Al-Khater, negó tales acusaciones, y aseguró que solo tres trabajadores habían fallecido en las obras.

“En Qatar han fallecido tres trabajadores del Mundial. Tres. Son datos públicos que nunca hemos escondido. Los datos que ofrecen varios medios (The Guardian) se utilizan para crear negatividad y responden a intereses personales. Son absolutamente falsos. Nosotros no reconocemos estos datos y no están contextualizados. Es un periodismo irresponsable. Parece que todo el que muere en Qatar lo hace por el Mundial”, afirmó.

Foto: Especial

Muertes se relacionan con construcción de estadios

Estos tres fallecidos se toman de las cifras oficiales del Gobierno catarí, que hablan de 37 muertes totales entre los trabajadores directamente relacionados con la construcción de los estadios de la Copa del Mundo, de las cuales 34 están clasificadas como “no relacionadas con el trabajo” por el comité organizador del evento.

Sin embargo, expertos cuestionan esta clasificación porque en algunos casos se ha utilizado para describir muertes que se han producido en el trabajo por caídas o por golpes de objetos que caen. Incluso debido a las largas jornadas a temperaturas extremas, que provocan que otros mueran a consecuencia de ataques al corazón.

Sin embargo, estas muertes se esconden bajo la clasificación de “muerte natural”. Según The Guardian, el 69 por ciento de las muertes de trabajadores indios, nepalíes y bangladesíes se clasifican como “naturales”. En el caso de los trabajadores de nacionalidad india, esta cifra se eleva al 80 por ciento.

Además, otras muertes se clasifican como accidentes de tráfico o hasta suicidios, todo con tal de esconder la cifra exacta de defunciones, lo que se hace más fácil debido a las condiciones de esclavitud con las que se controla a los trabajadores.

¿Mano de obra barata o esclavitud?

Otra de las principales polémicas de Qatar 2022 son las condiciones de esclavitud en las que se mantiene a los migrantes que llegan a laborar al país, y que han sido denunciadas por diferentes organizaciones, pero principalmente, por Amnistía Internacional.

De acuerdo con un reporte de la organización que data de 2016, los trabajadores migrantes en Qatar sufren de sobreexplotación, les retienen parte de sus salarios y les confiscan sus papeles y pasaportes. Deben pagar cuotas muy altas por “comisión de contratación”, y viven hacinados en pequeños cubículos, sin poder salir de ahí por miedo a ser arrestados y deportados al no contar con sus papeles.

Reportes indican que varios empleados son obligados a cumplir con hasta 60 horas laborales por semana y sin día de descanso durante meses o incluso años.

“Están siendo explotados. Algunos son objeto de trabajo forzado. No pueden cambiar de trabajo, no pueden salir del país y suelen tener que esperar meses para cobrar sus salarios; mientras, la FIFA, sus patrocinadores y las empresas de construcción implicadas se preparan para obtener grandes beneficios económicos de la celebración del torneo”, denunciaron.

De acuerdo con Amnistía Internacional, hay alrededor de 1 millón 700 mil trabajadores migrantes en Qatar, y aunque las empresas constructoras que remodelan el estadio Jalifa recibieron 90 millones de dólares, el salario mensual de un trabajador no pasa de los 220 dólares, es decir, alrededor de 4 mil 400 pesos mexicanos. Esto a pesar de que la FIFA espera ganancias mayores en 2022 a las registradas por ejemplo en Brasil 2014, cuando cobraron más de 2 mil millones de dólares.

“Mi familia se ha quedado sin techo y a dos de mis hijos pequeños los han sacado de la escuela […] Cada día estoy en tensión, no consigo conciliar el sueño. Es una tortura para mí”, dijo a Amnistía Internacional un hombre llamado Prem, obrero metalúrgico de Nepal que trabaja en el estadio Jalifa y sufre a menudo retrasos en el cobro de su salario

Incluso denunciar estas condiciones se convirtió en todo un reto. A principios de mayo del 2015, un equipo de la BBC fue detenido e interrogado cuando filmaba a estos inmigrantes y sus pobres condiciones de alojamiento y trabajo. Pasó dos días en la cárcel hasta que fue liberado. Un equipo de la televisión alemana DW sufrió el mismo trato, y sus filmaciones fueron borradas por las autoridades qataríes.

En el 2020 y tras las constantes denuncias contra las políticas cataríes, el gobierno del país asiático logró implementar una ley que especificaba un salario mínimo y el derecho a la libre elección laboral.

Esta promulgación incluía también importantes reformas como el desmantelamiento del sistema kafala, o de patrocinio, por lo que ahora los trabajadores pueden moverse con libertad y pueden cambiar de jefe cuando quieran.

Pero, a pesar de que las condiciones salariales y de tratos humanos ha mejorado de manera lenta con el pasar de los años y gracias a la supervisión de ONG’s, aun existen abusos contra los trabajadores.

“Todos los días, los trabajadores de todo el país están a merced de personas sin escrúpulos. Empleadores que orquestan el robo de salarios, condiciones de trabajo inseguras y, a veces, barreras insuperables para la transición laboral. Los empleadores pueden explotar a sus trabajadores con impunidad”, lamentó Katja Müller-Fahlbusch, experta en Oriente Medio de Amnistía Internacional.

Foto: Especial

Las polémicas de Qatar 2022 incluyen a las mujeres

En medio de este escenario de muertes y explotación, queda también la opresión a los derechos de las mujeres, que están duramente limitados por la Sharia, la ley islámica que impone el código de conducta de la sociedad, los criterios morales y lo que es aceptado o no.

Un claro ejemplo de estos niveles de opresión y violencia de género es el caso de la mexicana Paola Schietekat, quien fue agredida sexualmente por un hombre que ella conocía, y que ingresó a su departamento mientras dormía para abusarla.

Paola se defendió y terminó con moretones en los brazos y la espalda, por lo que tomó fotografías y acudió a la embajada de México en Qatar para denunciar lo sucedido ante la justicia local.

Sin embargo, el acusado afirmó que Paola era su novia y esto provocó que las autoridades iniciaran una investigación en contra de la víctima por el delito de “convivencia fuera del matrimonio”, falta grave según la ley qatarí, y que la haría acreedora a una pena de hasta siete años de cárcel y 100 latigazos.

“En cierto punto me exigieron una prueba de virginidad. Por alguna razón yo había pasado a ser la acusada”, señaló la denunciante durante una entrevista con la agencia AFP.

Paola Schietekat forma parte de las polémicas de Qatar 2022. Foto: Especial

La organización internacional en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) tomó conocimiento del caso y pidió a Qatar poner fin a este caso judicial. “Las autoridades cataríes deberían abandonar estos cargos que no están reconocidos por el derecho internacional y deberían investigar más bien la agresión física que reportó”, declaró Rothna Begum, experta en derechos de las mujeres de la institución.

Quizás te interese: Mexicana agredida sexualmente en Qatar libra condena, confirma SRE

Esta presión internacional surtió efecto, y apenas el pasado tres de abril del 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que el juez de Qatar que conoció del caso decidió concluir el procedimiento penal iniciado contra Schietekat luego de que, en audiencia, la abogada de la maestra en Políticas Públicas sometió a su consideración y la del procurador fiscal los argumentos legales de defensa.

Esto significa que el procedimiento contra Paola no continuará, y la condena que le había sido impuesta ya no será ejecutada.

Qatar tolera a los homosexuales… pero no sus muestras de afecto

El director del comité organizador del Mundial de Qatar 2022, Nasser al Khater, aseguró a la CNN que el suyo es un “país tolerante” que dará la bienvenida a la comunidad LGTBI+, pese a las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos que apuntan a lo contrario.

De acuerdo con la Sharia, la homosexualidad es castigada hasta con más de cinco años de cárcel. Y en caso de que los homosexuales sean musulmanes, estos pueden llegar a ser ejecutados.

Y aunque Qatar ya aseguró que acogerá a los turistas de diversidad sexual en su territorio, también explicaron que no permitirán las muestras públicas de afecto.

“Las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos”, dijo.

La homosexualidad está dentro de las polémicas de Qatar 2022. Foto: Especial

El directivo justificó esta decisión debido a que la sociedad qatarí es mucho más conservadora, por lo que pidió respeto a los visitantes.

“Qatar y los países vecinos son mucho más conservadores y pedimos a los aficionados que respeten. Estamos seguros de que lo harán, así como nosotros respetamos las diferentes culturas, esperamos que la nuestra también lo sea”, señaló Al-Khater.

Sin embargo, en México esta postura restrictiva hacia las personas de la comunidad LGBT+ ha levantado mucha polémica. Esto debido a que especialistas y fanáticos resaltan lo que califican como “hipocresía” de parte de la FIFA.

Estos críticos apuntan que mientras en tierras aztecas ha llevado a cabo una importante campaña de sanciones contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por lo que consideran como un grito homofóbico que se escucha durante el saque de los porteros, cuestionan que la misma FIFA haya permitido la organización del mundial en un país que puede llegar a condenar a muerte a personas homosexuales.

JRP