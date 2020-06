María Espino

Guanajuato.- Ricardo Yuri Salazar Naranjo, titular de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno de la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato, comentó que de momento se pide a la gente no salir de casa, así también que no se hagan eventos masivos que inciten a que salgan las personas a la calle pues, resaltó, los contagios de COVID-19 van en aumento en la capital, tema que, aseveró, han dialogado con autoridades municipales para colaborar conjuntamente exhortando a la población cuidarse.

Esto en relación a la presentación de DJ´s en el mirador el que atrajo varias personas y a la aglomeración de gente en una “Callejoneada” dirigida por una estudiantina, ambos hechos la noche del sábado de las cuales Salazar dijo haberse enterado a través de redes sociales.

Resaltó que la Jurisdicción no regula estas actividades que son netamente municipales, pero si le concierne en materia de salud atendiendo a las recomendaciones de prevención basado en el “semáforo” estatal donde es muy claro que no debe haber temas turísticos por lo que dijo que buscará acercamiento con gobierno capitalino para conocer qué fue lo que ocurrió ya que dijo saber que en el Pípila se supone no habría público.

Comentó: “Del tema del Pípila habría que analizar el tema un poco más afondo, la información que yo tengo es que fue un evento con DJ´s, que fue un evento virtual, que fue un evento de la convocatoria que fue no presencial sino para que se conectara la gente y disfrutara la música y el mirador que tenemos desde el Pípila (…) habrá que ver por qué se salió de control el tema que solo fuera virtual; habría que preguntarle a la autoridad municipal (…) saber que pasó ahí sería interesante”.

Salazar manifestó que no hay justificación para argumentar que se trató de turistas que llegaron al lugar pues reiteró que el semáforo de salud estatal está en rojo y el turismo no está permitido aun cuando los contagios van en aumento y se prevé un incremento en estos días por lo que exhortó a la población a cuidarse y cuidar sus familias.

“El turismo no está permitido, no tendría que apoyarse, no tendría que autorizarse inclusive; pero la génesis del evento era otra, habría que ver qué comentan (gobierno municipal) (…) estaremos buscando el tema para ver que sucedió y sobre todo estar alertas para estar monitoreando a las personas que estuvieron ahí, espero que no haya ningún sintomático, ningún tema de eso que es nuestro trabajo”.

Compete al municipio asegurar medidas de prevención en callejoneadas

Sobre la callejoneadas mencionó que de momento estos recorridos no se deberían estar realizando, sin embargo resaltó que como Jurisdicción sanitaria no tienen competencia a nivel municipal para impedir estas actividades y resaltó que el tema es algo que compete regular exclusivamente al gobierno municipal.

Comentó que habría que ver bajo qué condiciones se les dio permiso de operar a las estudiantinas, pues dijo no saber cómo se maneje el tema a nivel municipal sin embargo resaltó que el semáforo COVID-19 es muy claro.

“La apertura del turismo no está considerada como tal en un semáforo rojo, creo que ahí habría que ver algún con autoridades municipales para ver cuál es la postura, porque definitivamente no hay ni distancia social, ni sana distancia ni nada (…) no es la respuesta que esperaríamos del sector turístico ni del municipio”.

Además comentó que si se trataba de un evento meramente virtual y no se permitiría la presencia de ciudadanos o turistas, entonces los organizadores debieron prever todos los ángulos posibles e incluso la llegada de turistas y designar personal que hubiera dispersado a la gente al ser temas de competencia municipal.

Por irregularidad podrían suspender estudiantinas

Por su parte el titular de Fiscalización, Gustavo Buck, explicó que desde el inicio de la cuarentena no se prohibió trabajar a las estudiantinas únicamente se les precisó acatar ciertos protocolos de prevención entre los que mencionó grupos de máximos 25 personas, uso de cubre boca, gal antibacterial y mantener sana distancia e incluso resaltó que tiene la indicación de no comenzar recorrido si todos los clientes no portan cubre boca o en su defecto no incluir a aquellos que no lo lleven.

Aseveró que ya están buscando a las estudiantinas que incurrieron en esta situación que se observa en el video que circuló en redes sociales para escuchar su versión y dependiendo de lo que resulte podría haber suspensiones.

