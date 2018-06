Podrían perder permisos ‘Las Gámez’

Las autoridades analizan el caso pues dicen haber tenido problemas violentos previos con las comerciantes, y quejas provenientes de otros comerciantes

Maria Espino

Guanajuato.- Debido a los conflictos que han propiciado y protagonizado ‘Las Gámez’, las autoridades municipales capitalinas analizan jurídica y administrativamente revocar el permiso para vender en la vía pública que se les ha dado, ya que sus conductas agresivas representan peligro, así lo manifestó el director de Fiscalización y Control, Efrén López Rodríguez.

López dijo que la misma gente de las asociaciones de comerciantes a las que pretenden Las Gámez le han mencionado que son muy conflictivas y que ya no les deberían dar ningún permiso, por lo que adelantó que muy posible que no les den autorización para instalarse en las próximas fiestas de San Juan y Presa de la Olla.

“Ellas están en algunas asociaciones de comerciantes y estas asociaciones me han comentado que ellos no ven factible que se les dé permisos de venta en las próximas fiestas de San Juan y presa de la Olla, por lo que es muy probable que no se les dé permiso (…) estamos en el proceso jurídico de buscar la revocación de los permisos que se les han dado”.

El funcionario también comentó que a raíz de la reciente agresión que sufrió por parte de las Gámez, cuando fue atropellado por Santiago Aguilera, esposo de Mónica Moreno Gámez, interpuso una segunda queja ante el Ministerio Público, precisó que la primera que levantó fue a consecuencia del temor que le despertó el hecho de que estaban investigando su lugar de vivienda, hacían aseveraciones delicadas sobre su esposa, amenazas a su familia, además de estar averiguando donde estaba y que hacía.

“Ya había una denuncia interpuesta antes del incidente, por la previa agresión, amenazas ya eran cuestiones incluso de hacer aseveraciones de mi esposa, de la casa de mi familia, pues si me dio temor de que entonces anden buscando donde estoy, donde vivo, donde me encuentro y una segunda denuncia del accidente (…) los abogados están analizando lo que procede, por parte del municipio se analiza jarica y administrativamente la factibilidad de revocar esos permisos”.

López manifestó que los problemas con las Gámez han sido en prácticamente en todas las celebraciones que se realizan en el municipio, pues dijo que por todo pelean y que los conflictos no son exclusivamente con el área de Fiscalización si no con todas las dependencias municipales que tiene que ver con la emisión de permiso, entre las que mencionó Protección Civil, Seguridad Ciudadana y la misma secretaria del Ayuntamiento.

También comentó que incluso hay policías que tienen miedo de tener tratos con las Gámez, pues son famosas por lo conflictiva que son y reaccionan muy agresivo ante una situación que no es justa, “hasta los policías están temerosos de la reacción de la Gámez porque son personas que no acatan las órdenes”.

Dijo que en algún momento pidió a las Gámez tener una audiencia para hablar sobre los temas que pudieran estar generando conflicto y buscar la mejor manera de resolverlos, pero que no se prestaron al dialogo, por lo que dijo que simplemente así no se puede seguir.

Recordó que en lo que respecta al permiso que recientemente ellas pelearon y difundieron públicamente que no se les quería dar, el de la plaza de la Paz durante el mes de mayo, nunca se les negó, simplemente ante el hecho de los conflicto que había con ellas, Efrén dejo el asunto en manos del Secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez, quien aseguró resolvió satisfactoriamente y entregó el permiso, pero que ellas hicieron todo un escándalo, incluso acudieron al Juzgado municipal, cuando no había justificación para ello.

Finalmente, Efrén López aseveró que el asunto no lo ha tomado a personal en contra de las Gámez, simplemente espera que se emita una sanción por la conducta que han mostrado, además de la agresión que sufrió cuando fue atropellado por el esposo de una de ellas, por lo que se dijo preocupado de la manera en que actúan.